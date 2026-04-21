দ্বারকায় বিপজ্জনক বাঁশের সেতুই ভরসা 30টি গ্রামের, ভোট এলেই শুধু মেলে প্রতিশ্রুতি

দ্বারকায় বিপজ্জনক বাঁশের সেতুই ভরসা 30টি গ্রামের, ভোট এলেই শুধু মেলে প্রতিশ্রুতি
বর্ষা এলে সমস্যা আরও বাড়ে । তখন ডিঙি নৌকায় চলে পারাপার ৷ স্থানীয় মানুষজনের দুর্ভোগের খোঁজ নিলেন ইটিভি ভারতের অভিষেক দত্ত রায় ও ফিরোজ আলি।
Published : April 21, 2026 at 8:08 PM IST
মাড়গ্রাম (বীরভূম), 21 এপ্রিল: দ্বারকা নদ পারাপারের জন্য 30টা গ্রামের ভরসা একটা বাঁশের সেতু ৷ বেহাল বিপজ্জনক সেই সেতু দিয়েই চলে নিত্যদিনের পারাপার ৷ বর্ষা এলে সমস্যা আরও বাড়ে । তখন ডিঙি নৌকায় চলে পারাপার ৷ পড়ুয়া থেকে মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা সারা বছর প্রাণ হাতে করেই এই বিপজ্জনক সেতু দিয়ে পারাপার করেন ৷ সেতু পার হতে 5 থেকে 10 টাকা করে মাথাপিছু নেওয়া হয় । তবে এই টাকা কোথায় যায় কেউ জানে না ৷ বীরভূমের মাড়গ্রামে দ্বারকা নদের উপর সেতুর দাবি দীর্ঘদিনের ৷ ভোট এলেই মেলে প্রতিশ্রুতি, ভোট পেরিয়ে গেলে যে কে সেই ৷
নির্বাচন মানেই প্রতিশ্রুতির ডালি সাজিয়ে আসেন প্রার্থী-নেতারা ৷ বীরভূমের মাড়গ্রামে দ্বারকা নদের উপর একটা পাকা সেতু নির্মাণের জন্য দীর্ঘদিন ধরে দাবি জানিয়ে আসছেন স্থানীয় বাসিন্দারা । সেতু না-থাকায় বড় গাড়িকে তারাপীঠ থেকে আকালিপুর কালি মন্দির এলাকায় যেতে হলে কমপক্ষে 25 কিলোমিটার ঘুরপথে যেতে হয় ।
আর ছাত্রছাত্রী, মহিলা, শিশু থেকে শুরু করে বয়স্ক মানুষজন তো রোজই ঝুঁকি নিয়ে এই নড়বড়ে সেতু দিয়ে দ্বারকা নদ পার হন ৷ শুধু তাই নয়, বাঁশের সেতু দিয়েই বাইক, ভ্যান, টোটোও নদী পেরোচ্ছে ৷ বর্ষায় দুর্ভোগ চরমে ওঠে ৷ তখন সেতু জলের তলায় চলে যায় ৷ কয়েক মাসের জন্য তখন পারাপারের অন্যতম মাধ্যম ছোট ছোট ডিঙি নৌকা ৷ তবে এই বাঁশের সেতু দিয়ে পারাপার করতে হলে মানুষজনকে মাথাপিছু 5 টাকা করে ভাড়াও দিতে হয় । বাইক, টোটো, ভ্যান প্রভৃতি থাকলে 10 টাকা দিতে হয় । কিন্তু, এই টাকা কোথায় যায় কেউ জানেন না । সরকারি কোষাগারে জমা পড়ে কি না, তাও জানা নেই কারও । তাই নির্বাচনের মুখে ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা ।
অথচ, প্রতি বছর নির্বাচনে এই এলাকায় শাসকদলের অন্যতম প্রতিশ্রুতি থাকে এটাই যে, মাড়গ্রামে দ্বারকা নদের উপর এই সেতু নির্মাণ করে দেওয়া হবে ৷ ভোট পার হতেই, আর কারও টিঁকি মেলে না ৷ সেই নড়বড়ে সেতু দিয়েই চলে পারাপার । অথচ এই সেতুটি নির্মাণ হলে সাধারণ মানুষ তো উপকৃত হবেনই, তারাপীঠ মন্দির থেকে জাগ্রত অকালিপুর কালী মন্দিরের যোগাযোগও অনেক সহজ হবে, ফলে ঢল বাড়বে পুণ্যার্থীদের ।
স্থানীয় মানুষ বলেন, "খুব সমস্যার মধ্যে দিয়ে পারাপার করতে হয় । বর্ষায় সবথেকে বেশি সমস্যা হয় । তখন নৌকাই ভরসা । 10-15 বছর ধরে শুধু বলে আসছে, এইখানে কংক্রিটের সেতু করে দেওয়া হবে । ভোট এলে সবাই প্রচারে আসেন, ভোট চান, ভোট চলে গেলে কারও দেখা পাওয়া যায় না । আর এই বাঁশের সেতু দিয়ে পার হতে টাকা নেয় ওরা । 5 থেকে 10 টাকা করে নেয়, এই টাকা কোথায় যায় আমরা কেউ জানি না । তবে আমাদের আশা, এই সেতুটা হবে । এটা হলে অনেক সুবিধা ।"
প্রসঙ্গত, বীরভূমের হাঁসন বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত মাড়গ্রামের এই বাঁশের সেতু । রাজ্যে পালাবদলের সময়, 2011 সালে হাঁসন বিধানসভা থেকে জয়ী হয়েছিলেন কংগ্রেস প্রার্থী অসিত মাল । তারপর তিনি তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন । 2016 সালে তৃণমূল প্রার্থী অসিত মাল কংগ্রেস প্রার্থী মিল্টন রশিদের কাছে পরাজিত হন । বর্তমানে অসিত মাল বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল সাংসদ । 2021 সালে কংগ্রেস প্রার্থী মিল্টন রশিদ তৃণমূল প্রার্থী অশোককুমার চট্টোপাধ্যায়ের কাছে পরাজিত হন । অর্থাৎ, দীর্ঘদিন পর তৃণমূলের দখলে আসে হাঁসন বিধানসভা কেন্দ্র ।
এবার এই বিধানসভা কেন্দ্র থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি ফায়জুল হক ওরফে কাজল শেখ । আর কংগ্রেসের টিকিটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন মিল্টন রশিদ । বিজেপি টিকিটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় । যিনিই জয়ী হোন, তাঁর কাছে নিত্যদিনের সমস্যা থেকে মুক্তি চাইছেন স্থানীয় বাসিন্দারা ৷