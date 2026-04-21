ETV Bharat / state

দ্বারকায় বিপজ্জনক বাঁশের সেতুই ভরসা 30টি গ্রামের, ভোট এলেই শুধু মেলে প্রতিশ্রুতি

বর্ষা এলে সমস্যা আরও বাড়ে । তখন ডিঙি নৌকায় চলে পারাপার ৷ স্থানীয় মানুষজনের দুর্ভোগের খোঁজ নিলেন ইটিভি ভারতের অভিষেক দত্ত রায় ও ফিরোজ আলি।

ETV BHARAT
দ্বারকায় বিপজ্জনক বাঁশের সেতুই ভরসা 30টি গ্রামের (নিজস্ব চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 21, 2026 at 8:08 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

মাড়গ্রাম (বীরভূম), 21 এপ্রিল: দ্বারকা নদ পারাপারের জন্য 30টা গ্রামের ভরসা একটা বাঁশের সেতু ৷ বেহাল বিপজ্জনক সেই সেতু দিয়েই চলে নিত্যদিনের পারাপার ৷ বর্ষা এলে সমস্যা আরও বাড়ে । তখন ডিঙি নৌকায় চলে পারাপার ৷ পড়ুয়া থেকে মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা সারা বছর প্রাণ হাতে করেই এই বিপজ্জনক সেতু দিয়ে পারাপার করেন ৷ সেতু পার হতে 5 থেকে 10 টাকা করে মাথাপিছু নেওয়া হয় । তবে এই টাকা কোথায় যায় কেউ জানে না ৷ বীরভূমের মাড়গ্রামে দ্বারকা নদের উপর সেতুর দাবি দীর্ঘদিনের ৷ ভোট এলেই মেলে প্রতিশ্রুতি, ভোট পেরিয়ে গেলে যে কে সেই ৷

নির্বাচন মানেই প্রতিশ্রুতির ডালি সাজিয়ে আসেন প্রার্থী-নেতারা ৷ বীরভূমের মাড়গ্রামে দ্বারকা নদের উপর একটা পাকা সেতু নির্মাণের জন্য দীর্ঘদিন ধরে দাবি জানিয়ে আসছেন স্থানীয় বাসিন্দারা । সেতু না-থাকায় বড় গাড়িকে তারাপীঠ থেকে আকালিপুর কালি মন্দির এলাকায় যেতে হলে কমপক্ষে 25 কিলোমিটার ঘুরপথে যেতে হয় ।

ETV BHARAT
নিত্যদিন ঝুঁকি নিয়ে চলাফেরা (নিজস্ব চিত্র)

আর ছাত্রছাত্রী, মহিলা, শিশু থেকে শুরু করে বয়স্ক মানুষজন তো রোজই ঝুঁকি নিয়ে এই নড়বড়ে সেতু দিয়ে দ্বারকা নদ পার হন ৷ শুধু তাই নয়, বাঁশের সেতু দিয়েই বাইক, ভ্যান, টোটোও নদী পেরোচ্ছে ৷ বর্ষায় দুর্ভোগ চরমে ওঠে ৷ তখন সেতু জলের তলায় চলে যায় ৷ কয়েক মাসের জন্য তখন পারাপারের অন্যতম মাধ্যম ছোট ছোট ডিঙি নৌকা ৷ তবে এই বাঁশের সেতু দিয়ে পারাপার করতে হলে মানুষজনকে মাথাপিছু 5 টাকা করে ভাড়াও দিতে হয় । বাইক, টোটো, ভ্যান প্রভৃতি থাকলে 10 টাকা দিতে হয় । কিন্তু, এই টাকা কোথায় যায় কেউ জানেন না । সরকারি কোষাগারে জমা পড়ে কি না, তাও জানা নেই কারও । তাই নির্বাচনের মুখে ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা ।

ETV BHARAT
বিপজ্জনক বাঁশের সেতু দিয়ে পারাপার (নিজস্ব চিত্র)

অথচ, প্রতি বছর নির্বাচনে এই এলাকায় শাসকদলের অন্যতম প্রতিশ্রুতি থাকে এটাই যে, মাড়গ্রামে দ্বারকা নদের উপর এই সেতু নির্মাণ করে দেওয়া হবে ৷ ভোট পার হতেই, আর কারও টিঁকি মেলে না ৷ সেই নড়বড়ে সেতু দিয়েই চলে পারাপার । অথচ এই সেতুটি নির্মাণ হলে সাধারণ মানুষ তো উপকৃত হবেনই, তারাপীঠ মন্দির থেকে জাগ্রত অকালিপুর কালী মন্দিরের যোগাযোগও অনেক সহজ হবে, ফলে ঢল বাড়বে পুণ্যার্থীদের ।

ETV BHARAT
ভোট এলেই শুধু মেলে প্রতিশ্রুতি (নিজস্ব চিত্র)

স্থানীয় মানুষ বলেন, "খুব সমস্যার মধ্যে দিয়ে পারাপার করতে হয় । বর্ষায় সবথেকে বেশি সমস্যা হয় । তখন নৌকাই ভরসা । 10-15 বছর ধরে শুধু বলে আসছে, এইখানে কংক্রিটের সেতু করে দেওয়া হবে । ভোট এলে সবাই প্রচারে আসেন, ভোট চান, ভোট চলে গেলে কারও দেখা পাওয়া যায় না । আর এই বাঁশের সেতু দিয়ে পার হতে টাকা নেয় ওরা । 5 থেকে 10 টাকা করে নেয়, এই টাকা কোথায় যায় আমরা কেউ জানি না । তবে আমাদের আশা, এই সেতুটা হবে । এটা হলে অনেক সুবিধা ।"

ETV BHARAT
বর্ষায় ভরসা ডিঙি নৌকা (নিজস্ব চিত্র)

প্রসঙ্গত, বীরভূমের হাঁসন বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত মাড়গ্রামের এই বাঁশের সেতু । রাজ্যে পালাবদলের সময়, 2011 সালে হাঁসন বিধানসভা থেকে জয়ী হয়েছিলেন কংগ্রেস প্রার্থী অসিত মাল । তারপর তিনি তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন । 2016 সালে তৃণমূল প্রার্থী অসিত মাল কংগ্রেস প্রার্থী মিল্টন রশিদের কাছে পরাজিত হন । বর্তমানে অসিত মাল বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল সাংসদ । 2021 সালে কংগ্রেস প্রার্থী মিল্টন রশিদ তৃণমূল প্রার্থী অশোককুমার চট্টোপাধ্যায়ের কাছে পরাজিত হন । অর্থাৎ, দীর্ঘদিন পর তৃণমূলের দখলে আসে হাঁসন বিধানসভা কেন্দ্র ।

ETV BHARAT
দ্বারকায় বিপজ্জনক বাঁশের সেতুই ভরসা (নিজস্ব চিত্র)

এবার এই বিধানসভা কেন্দ্র থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি ফায়জুল হক ওরফে কাজল শেখ । আর কংগ্রেসের টিকিটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন মিল্টন রশিদ । বিজেপি টিকিটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় । যিনিই জয়ী হোন, তাঁর কাছে নিত্যদিনের সমস্যা থেকে মুক্তি চাইছেন স্থানীয় বাসিন্দারা ৷

ETV BHARAT
দুর্ভোগের খোঁজ নিল ইটিভি ভারত (নিজস্ব চিত্র)

আরও পড়ুন:

TAGGED:

MARGRAM BRIDGE
WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
বিপজ্জনক বাঁশের সেতু
ভোটে প্রতিশ্রুতি
DANGEROUS BAMBOO BRIDGE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.