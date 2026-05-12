বর্ষার আগে তিস্তায় বিপদসংকেত ! পরিস্থিতির জন্য প্রাক্তন সরকারকে দুষলেন সেচ কর্তা

বর্ষার আগে তিস্তায় বিপদসংকেত ! পরিস্থিতির জন্য প্রাক্তন সরকারকে দুষলেন সেচ কর্তা
Published : May 12, 2026 at 9:40 PM IST
জলপাইগুড়ি, 12 মে: বর্ষা দরজায় কড়া নাড়ছে, আর তার আগেই উত্তরবঙ্গের নদীবাঁধ ঘিরে উদ্বেগ বাড়াল সেচ দফতরের বৈঠক । অভিযোগ উঠল, পূর্বতন তৃণমূল সরকারের সময়ে প্রয়োজনীয় অনুমোদন না মেলায় বহু গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারের কাজ শুরুই করা যায়নি । ফলে এ বছরের বর্ষা মোকাবিলায় বড় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হতে পারে উত্তরবঙ্গকে ।
মঙ্গলবার জলপাইগুড়ির সেচ নিবাসে উত্তরবঙ্গের চার জেলার আধিকারিকদের নিয়ে জরুরি বৈঠক করেন সেচ দফতরের নর্থ ইস্ট বিভাগের চিফ ইঞ্জিনিয়ার কৃষ্ণেন্দু ভৌমিক । উপস্থিত ছিলেন এনএইচপিসি, সেন্ট্রাল ওয়াটার কমিশন, কেন্দ্রীয় আবহাওয়া দফতর এবং সিকিম আবহাওয়া দফতরের প্রতিনিধিরাও ।
বৈঠকের পর কৃষ্ণেন্দু ভৌমিক বলেন, "প্রতিবছরের মতো এ বারও বর্ষার আগে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে বৈঠক হয়েছে । কিন্তু বহু কাজের অনুমোদন সময়মতো পাওয়া যায়নি । কিছু ক্ষেত্রে এখনও অনুমোদন মেলেনি । ফলে নদীবাঁধ সংস্কারের কাজ পুরোপুরি করা সম্ভব হয়নি ।"
তাঁর অভিযোগ, তিস্তার ড্রেজিংয়ের জন্য এখনও টেন্ডার প্রক্রিয়াই শুরু হয়নি । প্রায় 80 কোটি টাকার প্রকল্পের অনুমোদন আগের সরকার দেয়নি বলেও দাবি করেন তিনি । তাঁর কথায়, "এখন অনুমোদন মিললেও বর্ষার আগে সমস্ত কাজ শেষ করা সম্ভব নয় । নদীতে জল অনেক বেড়েছে, বহু বাঁধ নিচু হয়ে রয়েছে ।"
জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও শিলিগুড়ির একাধিক এলাকায় সংস্কারের কাজ চলছে বলে জানানো হলেও, তিস্তার পরিস্থিতি এখনও উদ্বেগজনক বলেই মত সেচ দফতরের । নদীর বক্ষ উঁচু হয়ে যাওয়ায় বন্যার আশঙ্কাও বাড়ছে বলে ইঙ্গিত দেন আধিকারিকেরা । এ দিনের বৈঠকে প্রথম বার যোগ দেয় এনএইচপিসি । আগামী 20মে কলকাতায় আরও একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে ।
অন্যদিকে, সিকিম আবহাওয়া দফতরের প্রধান গোপীনাথ রাহা জানান, এ বছর বর্ষার আগেই উত্তরবঙ্গের বহু এলাকায় স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি বৃষ্টিপাত হয়েছে । বিশেষ করে দক্ষিণ দিনাজপুরে রেকর্ড বৃষ্টি হয়েছে বলে জানান তিনি । যদিও সিকিমের বিভিন্ন হ্রদের পরিস্থিতি আপাতত স্থিতিশীল বলেই আশ্বাস দিয়েছেন আবহাওয়াবিদেরা ।