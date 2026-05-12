বর্ষার আগে তিস্তায় বিপদসংকেত ! পরিস্থিতির জন্য প্রাক্তন সরকারকে দুষলেন সেচ কর্তা

অভিযোগ, পূর্বতন সরকারের সময়ে প্রয়োজনীয় অনুমোদন না মেলায় বহু গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারের কাজ শুরুই হয়নি। ফলে এবার বর্ষা মোকাবিলায় বড় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হতে পারে উত্তরবঙ্গকে।

উত্তরবঙ্গে সেচ দফতরের বৈঠক
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 12, 2026 at 9:40 PM IST

জলপাইগুড়ি, 12 মে: বর্ষা দরজায় কড়া নাড়ছে, আর তার আগেই উত্তরবঙ্গের নদীবাঁধ ঘিরে উদ্বেগ বাড়াল সেচ দফতরের বৈঠক । অভিযোগ উঠল, পূর্বতন তৃণমূল সরকারের সময়ে প্রয়োজনীয় অনুমোদন না মেলায় বহু গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারের কাজ শুরুই করা যায়নি । ফলে এ বছরের বর্ষা মোকাবিলায় বড় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হতে পারে উত্তরবঙ্গকে ।

মঙ্গলবার জলপাইগুড়ির সেচ নিবাসে উত্তরবঙ্গের চার জেলার আধিকারিকদের নিয়ে জরুরি বৈঠক করেন সেচ দফতরের নর্থ ইস্ট বিভাগের চিফ ইঞ্জিনিয়ার কৃষ্ণেন্দু ভৌমিক । উপস্থিত ছিলেন এনএইচপিসি, সেন্ট্রাল ওয়াটার কমিশন, কেন্দ্রীয় আবহাওয়া দফতর এবং সিকিম আবহাওয়া দফতরের প্রতিনিধিরাও ।

বৈঠকের পর কৃষ্ণেন্দু ভৌমিক বলেন, "প্রতিবছরের মতো এ বারও বর্ষার আগে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে বৈঠক হয়েছে । কিন্তু বহু কাজের অনুমোদন সময়মতো পাওয়া যায়নি । কিছু ক্ষেত্রে এখনও অনুমোদন মেলেনি । ফলে নদীবাঁধ সংস্কারের কাজ পুরোপুরি করা সম্ভব হয়নি ।"

তাঁর অভিযোগ, তিস্তার ড্রেজিংয়ের জন্য এখনও টেন্ডার প্রক্রিয়াই শুরু হয়নি । প্রায় 80 কোটি টাকার প্রকল্পের অনুমোদন আগের সরকার দেয়নি বলেও দাবি করেন তিনি । তাঁর কথায়, "এখন অনুমোদন মিললেও বর্ষার আগে সমস্ত কাজ শেষ করা সম্ভব নয় । নদীতে জল অনেক বেড়েছে, বহু বাঁধ নিচু হয়ে রয়েছে ।"

জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও শিলিগুড়ির একাধিক এলাকায় সংস্কারের কাজ চলছে বলে জানানো হলেও, তিস্তার পরিস্থিতি এখনও উদ্বেগজনক বলেই মত সেচ দফতরের । নদীর বক্ষ উঁচু হয়ে যাওয়ায় বন্যার আশঙ্কাও বাড়ছে বলে ইঙ্গিত দেন আধিকারিকেরা । এ দিনের বৈঠকে প্রথম বার যোগ দেয় এনএইচপিসি । আগামী 20মে কলকাতায় আরও একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে ।

অন্যদিকে, সিকিম আবহাওয়া দফতরের প্রধান গোপীনাথ রাহা জানান, এ বছর বর্ষার আগেই উত্তরবঙ্গের বহু এলাকায় স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি বৃষ্টিপাত হয়েছে । বিশেষ করে দক্ষিণ দিনাজপুরে রেকর্ড বৃষ্টি হয়েছে বলে জানান তিনি । যদিও সিকিমের বিভিন্ন হ্রদের পরিস্থিতি আপাতত স্থিতিশীল বলেই আশ্বাস দিয়েছেন আবহাওয়াবিদেরা ।

