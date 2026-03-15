নির্বাচনের আগে 'ললিপপ' নয়, চাই পাকা সেতু ! দামোদরের পাড়ে ভোট বয়কটের ইঙ্গিত

ভোট মিটে গেলেই সেই প্রতিশ্রুতি যেন ভেসে যায় নদীর জলে ! দুই পাড়ে শতাধিক গ্রামের মানুষের ভরসা আজও নড়বড়ে একটি বাঁশের সেতু !

সেতুর দাবিতে পথে স্থানীয়রা (নিজস্ব চিত্র)
Published : March 15, 2026 at 2:07 PM IST

আসানসোল, 15 মার্চ: ভোট এলেই প্রতিশ্রুতির ঝাঁপি খুলে যায় । দামোদর নদীর উপর পাকা সেতু নির্মাণের আশ্বাসও বারবার শোনা যায় রাজনৈতিক নেতাদের মুখে । কিন্তু ভোট মিটে গেলেই সেই প্রতিশ্রুতি যেন ভেসে যায় নদীর জলে ! পশ্চিম বর্ধমান ও বাঁকুড়ার সংযোগকারী দামোদরের উপর এখনও পর্যন্ত স্থায়ী সেতু তৈরি হয়নি । ফলে দুই পাড়ে শতাধিক গ্রামের মানুষের ভরসা আজও নড়বড়ে একটি বাঁশের সেতু !

এবারে বিধানসভা ভোটের আগে নতুন করে জোরালো হয়েছে পাকা সেতুর দাবি । রাজনৈতিক দলগুলির ইস্তেহার প্রকাশের আগেই সাধারণ মানুষই সেতু নির্মাণকে বড় ভোট ইস্যু করে তুলেছেন । আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভা এলাকায় কার্যত ভোটের অন্যতম প্রধান দাবিতে পরিণত হয়েছে দামোদরের উপর স্থায়ী সেতু নির্মাণ । বাসিন্দাদের হুঁশিয়ারি, প্রয়োজনে ভোট বয়কটের পথেও হাঁটতে পারেন তাঁরা ।

দামোদর নদীর এপারে পশ্চিম বর্ধমান, ওপারে বাঁকুড়া । দুই জেলার মধ্যে প্রতিদিনই বহু মানুষের যাতায়াত । বাঁকুড়া থেকে বহু চাষি, সবজি বিক্রেতা এবং দিনমজুর কাজের সন্ধানে আসেন পশ্চিম বর্ধমানে । অনেকেই আবার বার্নপুরের ইস্কো কারখানায় কাজ করতে এই পথেই যাতায়াত করেন । অন্যদিকে পশ্চিম বর্ধমান থেকেও বহু মানুষ বিখ্যাত বিহারীনাথ পাহাড় ও মন্দিরে যেতে এই পথ ব্যবহার করেন ।

কিন্তু এত মানুষের দৈনন্দিন যাতায়াতের একমাত্র ভরসা একটি অস্থায়ী বাঁশের সেতু । বর্ষাকাল এলেই সেই সেতুও ভেসে যায় নদীর জলে । তখন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নৌকায় পারাপার করতে হয় সাধারণ মানুষকে । স্থানীয়দের দাবি, এই নদীতেই 1980 সালে একটি ভয়াবহ নৌকাডুবির ঘটনায় প্রায় 16 জনের মৃত্যু হয়েছিল । সেই ঘটনার পর থেকেই দামোদরের উপর একটি স্থায়ী সেতু নির্মাণের দাবি জোরালো হয় ।

ভোট এলেই মেলে প্রতিশ্রুতি, কিন্তু সেতু নির্মাণের দাবি পূরণ হয় না (নিজস্ব চিত্র)

স্থানীয়দের দাবি, তৎকালীন কেন্দ্রীয় ইস্পাতমন্ত্রী রামবিলাস পাসোয়ান এই দাবি শোনার পর ইস্পাত মন্ত্রকের তরফে 50 কোটি টাকা মঞ্জুর করেছিলেন । কিন্তু তারপর কেটে গিয়েছে বহু বছর । সেই সেতু আর বাস্তবায়িত হয়নি । বরং এই সেতুকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে কেন্দ্র-রাজ্যের রাজনৈতিক টানাপোড়েন । কখনও রাজ্যের দাবি, কেন্দ্র সেতু তৈরি করবে । আবার কখনও কেন্দ্রের অভিযোগ, রাজ্য সরকার অনুমোদন দিচ্ছে না । ফলে বাস্তবে সেতু নির্মাণ আজও অধরাই রয়ে গিয়েছে ।

এই পরিস্থিতিতে সেতু নির্মাণের দাবিকে সামনে রেখে গড়ে উঠেছে 'দামোদর বিহারীনাথ সেতুবন্ধন কমিটি' । দুই জেলার মানুষকে সঙ্গে নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে এই সংগঠন । শনিবার সেই আন্দোলন নতুন মাত্রা পায় । বার্নপুর শহরে পদযাত্রা করে কমিটির সদস্যরা । বারি ময়দান থেকে ইসকো টানেল গেট পর্যন্ত মিছিল করে তাঁরা । পরে ইস্কো কর্তৃপক্ষের হাতে একটি স্মারকলিপিও তুলে দেন আন্দোলনকারীরা ।

কমিটির সম্পাদক চন্দন মিশ্র বলেন, "ভোটের আগে আমাদের বারবার ললিপপ দেখানো হয় । কিন্তু আর সেই প্রতিশ্রুতিতে আমরা ভুলব না । মানুষ ক্ষুব্ধ । এবার যদি ভোট বয়কটের ডাক ওঠে, তাহলে আমাদের কিছু করার থাকবে না । আমাদের একটাই দাবি—স্থায়ী সেতু চাই ।"

কমিটির সভাপতি সুবল চক্রবর্তী জানান, "সেই সময় ইস্পাত মন্ত্রক থেকে 50 কোটি টাকা মঞ্জুর হয়েছিল বলে শুনেছি । কিন্তু সেই টাকা কোথায় গেল, কেউ জানে না । তাই আমরা ইস্কো কর্তৃপক্ষের কাছেও জানতে চেয়েছি । যদি সেই অর্থ সেতু নির্মাণে ব্যবহার করা যায়, বাকি টাকা রাজ্য বা কেন্দ্রের কাছ থেকে চাওয়া হবে । কিন্তু এবার আর পিছিয়ে পড়া নয়, দামোদরের উপর পাকা সেতু চাইই ।"

ফলে দামোদরের পাড়ে এবারে ভোট চাইতে গেলে বড়সড় প্রশ্নচিহ্নের মুখে পড়তে হবে রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রীদের !

