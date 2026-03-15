নির্বাচনের আগে 'ললিপপ' নয়, চাই পাকা সেতু ! দামোদরের পাড়ে ভোট বয়কটের ইঙ্গিত
ভোট মিটে গেলেই সেই প্রতিশ্রুতি যেন ভেসে যায় নদীর জলে ! দুই পাড়ে শতাধিক গ্রামের মানুষের ভরসা আজও নড়বড়ে একটি বাঁশের সেতু !
Published : March 15, 2026 at 2:07 PM IST
আসানসোল, 15 মার্চ: ভোট এলেই প্রতিশ্রুতির ঝাঁপি খুলে যায় । দামোদর নদীর উপর পাকা সেতু নির্মাণের আশ্বাসও বারবার শোনা যায় রাজনৈতিক নেতাদের মুখে । কিন্তু ভোট মিটে গেলেই সেই প্রতিশ্রুতি যেন ভেসে যায় নদীর জলে ! পশ্চিম বর্ধমান ও বাঁকুড়ার সংযোগকারী দামোদরের উপর এখনও পর্যন্ত স্থায়ী সেতু তৈরি হয়নি । ফলে দুই পাড়ে শতাধিক গ্রামের মানুষের ভরসা আজও নড়বড়ে একটি বাঁশের সেতু !
এবারে বিধানসভা ভোটের আগে নতুন করে জোরালো হয়েছে পাকা সেতুর দাবি । রাজনৈতিক দলগুলির ইস্তেহার প্রকাশের আগেই সাধারণ মানুষই সেতু নির্মাণকে বড় ভোট ইস্যু করে তুলেছেন । আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভা এলাকায় কার্যত ভোটের অন্যতম প্রধান দাবিতে পরিণত হয়েছে দামোদরের উপর স্থায়ী সেতু নির্মাণ । বাসিন্দাদের হুঁশিয়ারি, প্রয়োজনে ভোট বয়কটের পথেও হাঁটতে পারেন তাঁরা ।
দামোদর নদীর এপারে পশ্চিম বর্ধমান, ওপারে বাঁকুড়া । দুই জেলার মধ্যে প্রতিদিনই বহু মানুষের যাতায়াত । বাঁকুড়া থেকে বহু চাষি, সবজি বিক্রেতা এবং দিনমজুর কাজের সন্ধানে আসেন পশ্চিম বর্ধমানে । অনেকেই আবার বার্নপুরের ইস্কো কারখানায় কাজ করতে এই পথেই যাতায়াত করেন । অন্যদিকে পশ্চিম বর্ধমান থেকেও বহু মানুষ বিখ্যাত বিহারীনাথ পাহাড় ও মন্দিরে যেতে এই পথ ব্যবহার করেন ।
কিন্তু এত মানুষের দৈনন্দিন যাতায়াতের একমাত্র ভরসা একটি অস্থায়ী বাঁশের সেতু । বর্ষাকাল এলেই সেই সেতুও ভেসে যায় নদীর জলে । তখন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নৌকায় পারাপার করতে হয় সাধারণ মানুষকে । স্থানীয়দের দাবি, এই নদীতেই 1980 সালে একটি ভয়াবহ নৌকাডুবির ঘটনায় প্রায় 16 জনের মৃত্যু হয়েছিল । সেই ঘটনার পর থেকেই দামোদরের উপর একটি স্থায়ী সেতু নির্মাণের দাবি জোরালো হয় ।
স্থানীয়দের দাবি, তৎকালীন কেন্দ্রীয় ইস্পাতমন্ত্রী রামবিলাস পাসোয়ান এই দাবি শোনার পর ইস্পাত মন্ত্রকের তরফে 50 কোটি টাকা মঞ্জুর করেছিলেন । কিন্তু তারপর কেটে গিয়েছে বহু বছর । সেই সেতু আর বাস্তবায়িত হয়নি । বরং এই সেতুকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে কেন্দ্র-রাজ্যের রাজনৈতিক টানাপোড়েন । কখনও রাজ্যের দাবি, কেন্দ্র সেতু তৈরি করবে । আবার কখনও কেন্দ্রের অভিযোগ, রাজ্য সরকার অনুমোদন দিচ্ছে না । ফলে বাস্তবে সেতু নির্মাণ আজও অধরাই রয়ে গিয়েছে ।
এই পরিস্থিতিতে সেতু নির্মাণের দাবিকে সামনে রেখে গড়ে উঠেছে 'দামোদর বিহারীনাথ সেতুবন্ধন কমিটি' । দুই জেলার মানুষকে সঙ্গে নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে এই সংগঠন । শনিবার সেই আন্দোলন নতুন মাত্রা পায় । বার্নপুর শহরে পদযাত্রা করে কমিটির সদস্যরা । বারি ময়দান থেকে ইসকো টানেল গেট পর্যন্ত মিছিল করে তাঁরা । পরে ইস্কো কর্তৃপক্ষের হাতে একটি স্মারকলিপিও তুলে দেন আন্দোলনকারীরা ।
কমিটির সম্পাদক চন্দন মিশ্র বলেন, "ভোটের আগে আমাদের বারবার ললিপপ দেখানো হয় । কিন্তু আর সেই প্রতিশ্রুতিতে আমরা ভুলব না । মানুষ ক্ষুব্ধ । এবার যদি ভোট বয়কটের ডাক ওঠে, তাহলে আমাদের কিছু করার থাকবে না । আমাদের একটাই দাবি—স্থায়ী সেতু চাই ।"
কমিটির সভাপতি সুবল চক্রবর্তী জানান, "সেই সময় ইস্পাত মন্ত্রক থেকে 50 কোটি টাকা মঞ্জুর হয়েছিল বলে শুনেছি । কিন্তু সেই টাকা কোথায় গেল, কেউ জানে না । তাই আমরা ইস্কো কর্তৃপক্ষের কাছেও জানতে চেয়েছি । যদি সেই অর্থ সেতু নির্মাণে ব্যবহার করা যায়, বাকি টাকা রাজ্য বা কেন্দ্রের কাছ থেকে চাওয়া হবে । কিন্তু এবার আর পিছিয়ে পড়া নয়, দামোদরের উপর পাকা সেতু চাইই ।"
ফলে দামোদরের পাড়ে এবারে ভোট চাইতে গেলে বড়সড় প্রশ্নচিহ্নের মুখে পড়তে হবে রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রীদের !
