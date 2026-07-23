দামোদরের স্রোতে ভেসে গেল সেতু, বিচ্ছিন্ন দুই জেলা ! স্থায়ী সমাধানের আশ্বাস অগ্নিমিত্রার

দামোদরের স্রোতে ভেসে গেল সেতু, বিচ্ছিন্ন দুই জেলা ! স্থায়ী সমাধানের আশ্বাস অগ্নিমিত্রার
এখন নদী পার হতে হচ্ছে নৌকায় । কিন্তু অতিরিক্ত যাত্রী, প্রবল স্রোত এবং নিরাপত্তাহীনতার কারণে প্রতিদিনই ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে ।
Published : July 23, 2026 at 8:10 PM IST
আসানসোল, 23 জুলাই: বর্ষা এলেই যেন একই ছবির পুনরাবৃত্তি । দামোদরের জল বাড়ে, আর নদীর বুকে মানুষের ভরসার অস্থায়ী বাঁশের সেতুগুলি একে একে তলিয়ে যায় স্রোতে । এ বারও তার ব্যতিক্রম হল না । টানা বর্ষণে ফুলে-ফেঁপে ওঠা দামোদরের জলে ভেসে গেল তিনটি অস্থায়ী সেতু । মুহূর্তে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল পশ্চিম বর্ধমানের আসানসোল এবং বাঁকুড়ার শালতোড়া এলাকার যোগাযোগ । এখন হাজার হাজার মানুষের একমাত্র ভরসা নৌকা ! আর সেই পথও এখন বিপজ্জনক ।
এই পরিস্থিতিতে ফের স্থায়ী সেতুর প্রতিশ্রুতি শোনালেন রাজ্যের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল । তাঁর দাবি, মুখ্যসচিবের সঙ্গে ইতিমধ্যেই কথা হয়েছে, সমীক্ষার কাজও শেষ । এবার দ্রুত স্থায়ী সেতু নির্মাণের কাজ শুরু হবে ।
এক সেতুর উপর নির্ভর হাজার মানুষের জীবন-জীবিকা
দামোদরের দুই পারে শুধু দুটি জেলা নয়, জড়িয়ে রয়েছে হাজার হাজার মানুষের প্রতিদিনের জীবন । বাঁকুড়ার শালতোড়া এলাকার শতাধিক গ্রামের বাসিন্দারা প্রতিদিন এই অস্থায়ী সেতু পার হয়েই আসানসোল ও বার্নপুরে কাজে আসেন । কেউ দিনমজুর, কেউ ইস্কো কারখানার কর্মী, কেউ আবার সবজি ও কৃষিপণ্য নিয়ে বাজারে ব্যবসা করেন ।
শুধু রুজি-রোজগার নয়, চিকিৎসার ক্ষেত্রেও আসানসোলই ভরসা । কারণ বাঁকুড়া বা পুরুলিয়ার সরকারি হাসপাতাল অনেক দূরে । ফলে অসুস্থ রোগী থেকে স্কুল-কলেজের পড়ুয়া, সকলের কাছেই এই সেতুগুলি ছিল জীবনরেখা ।
বর্ষা মানেই বিচ্ছিন্নতা
বৃহস্পতিবার নদীর জলস্তর হঠাৎ বেড়ে যাওয়ায় বাঁশ ও কাঠের পাটাতনে তৈরি তিনটি সেতুই ভেসে যায় । কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই থমকে যায় দুই জেলার স্বাভাবিক যোগাযোগ ।
এখন নদী পার হতে হচ্ছে নৌকায় । কিন্তু অতিরিক্ত যাত্রী, প্রবল স্রোত এবং নিরাপত্তাহীনতার কারণে প্রতিদিনই ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে । 'সময়মতো কাজে পৌঁছাতে পারি না', ঘাটে দাঁড়িয়ে ক্ষোভ উগরে দিলেন বহু শ্রমজীবী মানুষ । এক শ্রমিকের কথায়, "প্রতিদিন ওই পারে কাজে যাই । সেতু ছিল বলেই যাতায়াত সহজ ছিল । এখন নৌকায় প্রচণ্ড ভিড় । সময়মতো কাজে পৌঁছাতে পারি না ।"
আর এক শ্রমিক মহম্মদ রাজা বলেন, "সেতু না থাকায় আমাদেরই সবচেয়ে বেশি সমস্যা হচ্ছে । দেরি হলে কাজের জায়গায় কথা শুনতে হয় । বহু বছর ধরে স্থায়ী সেতুর দাবি জানাচ্ছি ।"
পুরনো আতঙ্ক এখনও তাড়া করে
স্থানীয়দের মনে এখনও টাটকা দামোদরের নৌকাডুবির স্মৃতি । অতীতে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় প্রায় 18 জন নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা আজও আতঙ্ক ছড়ায় । তাই বাধ্য হয়ে নৌকায় চড়লেও নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ কাটছে না ।
ভোটের আগে প্রতিশ্রুতি, এখনও অপেক্ষা
দামোদরের উপর স্থায়ী সেতুর দাবি নতুন নয় । প্রায় প্রতিটি নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক দলগুলির ইস্তাহারে এই প্রতিশ্রুতি জায়গা পেয়েছে । কিন্তু সরকার গঠনের পর বাস্তবে কাজের অগ্রগতি না হওয়ায় ক্ষোভ বাড়ছে স্থানীয়দের মধ্যে । তাঁদের প্রশ্ন, প্রতি বর্ষাতেই যদি একই দুর্ভোগের মুখোমুখি হতে হয়, তবে প্রতিশ্রুতির মূল্য কোথায় ?
'সেতু হবেই', দাবি অগ্নিমিত্রার
মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, "ভোটের আগেও বলেছিলাম, এখনও বলছি, এখানে স্থায়ী সেতু হবেই । মুখ্যসচিবের সঙ্গে কথা হয়েছে । প্রয়োজনীয় সার্ভের কাজ সম্পন্ন হয়েছে । খুব শীঘ্রই সেতু নির্মাণের কাজ শুরু হবে ।"
তবে আশ্বাসে আর ভরসা রাখতে নারাজ দুই জেলার মানুষ । তাঁদের বক্তব্য, প্রতি বর্ষায় অস্থায়ী সেতু ভেসে যায়, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নৌকায় পারাপার করতে হয় । তাই আর প্রতিশ্রুতি নয়, এবার দামোদরের বুকে স্থায়ী সেতুর কাজ শুরু হোক, এটাই তাঁদের একমাত্র দাবি ।