প্রিয় মানুষের সান্নিধ্য, অফিসে বসের প্রশংসা; আর কী আছে ভাগ্যে !

প্রিয় মানুষের সান্নিধ্য, অফিসে বসের প্রশংসা; আর কী আছে ভাগ্যে !
মেষ থেকে মীন, কেমন যাবে আপনার দিন? বাড়ি থেকে বেরনোর আগে দেখে নিন ইটিভি ভারতের দৈনিক রাশিফলে ৷
Published : November 1, 2025 at 12:02 AM IST
মেষ: আজ প্রিয় মানুষটির সঙ্গে ভালো সময় কাটানোর দিন ৷ তিনিও বন্ধুত্বপূর্ণ মেজাজেই থাকবেন বলে মনে হচ্ছে । আজই আপনার সব ঋণ শোধ করে দেওয়ার সঠিক সময় । সেই সঙ্গে, কোনও বন্ধুকে আর্থিকভাবে সাহায্য করার জন্য আজ ভালো সময় । টাকা পয়সার ব্যাপারে আপনি বেশি বিচার-বিবেচনা করতে পারবেন না ৷ তবে বিচারবুদ্ধি একেবারে হারিয়ে ফেলবেন, তাও না । একই সময়ে অনেকগুলি জিনিসের উপর মনোযোগ দিচ্ছেন । বাকি পড়ে থাকা কাজগুলি শেষ করার জন্য আপনাকে খুব তাড়াতাড়ি প্রচুর পরিশ্রম করতে হতে পারে ।
বৃষ: আপনার সঙ্গী সম্ভবত আপনার পেশাগত জীবনে উন্নতির ব্যাপারে খুশি ৷ প্রিয়তমর সঙ্গে কিছু কোয়ালিটি টাইম কাটালে আপনারা দু'জনে একে অপরের আরও কাছাকাছি আসতে পারবেন । আর্থিক বিষয় সামলানোর ক্ষেত্রে আপনি হয়তো নিজের দক্ষতা দেখাবেন । আপনাকে কেউ ঠকাতে পারবে না । তবে, কোনও রকম আকর্ষণীয় লাভজনক প্রস্তাব গ্রহণ করার আগে তা নিয়ে দু'বার ভাবুন । সৃজনশীল চিন্তা-ভাবনার জন্য পেশাগত ক্ষেত্রে আপনার সাফল্য পাওয়ার খুব সম্ভাবনা আছে । বাকি থাকা কাজগুলি শেষ করার এবং সমস্ত বাধা-বিপত্তি দক্ষ হাতে মোকাবিলা করার সম্ভাবনা আপনার আছে ।
মিথুন: আজ ধর্মীয় পাঠ ও আচার অনুষ্ঠানের দিকে ঝুঁকবেন আপনি । কোনও ধর্মীয় স্থানে যাবেন এবং সেখানে কিছুটা সময় কাটাবেন ৷ এর ফলে আপনি মানসিক শান্তি ও স্থিরতা পাবেন । কিন্তু, তাও আপনাকে আপনার দায়িত্বগুলি পালন করতে হবে । আপনার প্রিয়তমর সঙ্গে কাটানো সন্ধ্যাটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে । আজকের দিনটিতে আপনি পেশাগত কারণে খুবই ব্যস্ত থাকবেন । নানা সময়ে, বিভিন্ন মিটিং ও লেনদেনের জন্য, আপনাকে সমানে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাতায়াত করতে হবে ।
কর্কট: আজ আপনি যে কাজে হাত দেবেন, তাতেই মনপ্রাণ ঢেলে দেবেন । কিন্তু অবিলম্বে ফল পাবেন না । সেই কারণে হতাশ বা উদ্বিগ্ন বোধ করার কোনও কারণ নেই । আজ না হোক কাল, এর যোগ্য পুরস্কার অবশ্যই পাবেন । আজ একটি মনোরম দিন ৷ এর সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করুন । দিনের কোনও একটি সময়ে, চাকরি নিয়ে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে পারেন । কিন্তু খুব দ্রুত সেই অনুভূতি থেকে বেরিয়েও আসতে পারবেন ।
সিংহ: মিশ্র ভাগ্য বা তিক্ত মধুর ওষুধ, যে নামেই ডাকুন না কেন, আজকের দিনে বহু কিছু ঘটবে ৷ কর্মব্যস্ত সকাল এবং আরও উদ্বেগপূর্ণ সন্ধ্যার পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে । কাজেই, অবসর আজকে আপনার কাছে বিলাসিতা । ধৈর্য্য ধরে সবকিছু সামলানোর এবং এর থেকে ভালো আগামীকালের আশায় থাকার উপদেশ দেওয়া হচ্ছে । আপনাকে এটা মেনে নিতে হবে, একের থেকে দুই ভালো।
কন্যা: জীবনকে আরও ভালভাবে বোঝার জন্য জীবনের সফরে আকস্মিক মোড় আসা খুবই গুরুত্বপূর্ণ । আজ সারাদিন ধরে উৎকর্ষতার গুঞ্জনধ্বনি শুনতে পাবেন । আজকে সবথেকে বেশি প্রাধান্য পাবে আর্থিক বিষয় এবং আপনার ভালোবাসার মানুষরা ৷ অবশ্য এই ক্রম অনুসারে, তা নয় । আজকের দিনটি, স্বাস্থ্যের দিক থেকে সম্পূর্ণ ইতিবাচক বা নেতিবাচক কোনওটাই নয় । আজকের দিনটি আপনাকে কাজ করতে অনুপ্রাণিত করবে । কর্মক্ষেত্রে গবেষণা এবং উন্নয়ন আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করবে । একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত থেকে ভালো ফল পাবেন ।
তুলা: ভালো খবর! আজ আপনি বহির্মুখী মেজাজে থাকবেন । নিকট বন্ধু, আত্মীয়, পরিবার, আজ আপনি সবার সঙ্গে সময় কাটাতে চাইবেন । ভালো খবর? আপনার রোমান্টিক উতকর্ষতা আজ উচ্চতার শিখরে থাকবে ৷ আজ আপনার কল্পনাশক্তি ডানা পাবে এবং সৃজনশীলতা অপ্রতিরোধ্যভাবে বইবে । সব মিলিয়ে, আপনার জন্য ইতিবাচক ও ফলদায়ক দিন । বুদ্ধিমানের মতো টাকা বাজারে ঘোরানোর জন্য আজ খুবই ভালো দিন ।
বৃশ্চিক: আজকে দুটি জিনিস আপনার পরিচয় দেবে, বাকপটুতা এবং কমনীয়তা । মধুর বাক্য ও প্রশংসা হয়তো আপনাকে অনেকটা রাস্তা চলতে সাহায্য করবে ৷ তবে সেই কারণে আত্মতুষ্টিতে ভুগবেন না এবং সাফল্য পেয়ে বয়ে যাবেন না । কখনও কখনও, অন্য লোকে যা শুনতে চায় তা বলার থেকে, সঠিক কথা বললে অনেক বেশি উপকার হয় । পরিবারের সদস্য এবং জীবনসঙ্গীর সঙ্গে ভালো সময় কাটানোর বাসনায় আপনি তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে যাবেন । আপনার প্রিয়জনদের পাশে থাকতে আপনি খুবই পছন্দ করেন ।
ধনু: কথায় বিজ্ঞ এবং কাজে নায়ক, আজকে এটি আপনার মূর্তি হবে । কর্মক্ষেত্রে ভালো খবর প্রত্যাশা করুন ৷ বিশেষত মোটা মাইনে বা অফিসের জায়গা বৃদ্ধি সংক্রান্ত । হিসাবরক্ষক ও ফ্র্যাঞ্চাইজিদের আজকে অনেক কাজ করতে হবে । আজকে আপনি কাজ করার নতুন উপায় খুঁজে পাবেন । এর ফলে আপনার সময় ও শক্তি দুইই বাঁচবে । স্বাস্থ্যের দিক থেকে সব মিলিয়ে আজকে একটি ভালো দিন । আজকে আপনি বেশ উৎপাদনশীল হবেন ।
মকর: আপনার সব পরিশ্রম এবং পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ায় আপনি খুবই হতাশ বোধ করবেন । অন্যদের সঙ্গে আপনার মতপার্থক্য হবে এবং কখনও কখনও এই মতানৈক্যগুলি উত্তপ্ত বিতর্কে পরিণত হতে পারে । আপনাকে প্রিয়তমের সঙ্গে মৃদুভাষী হতে হবে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে সমঝোতা করতে হতে পারে । আজ আবেগজনিত জটিলতা সামলানো আপনার জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে । প্রবল উদ্যম এবং ব্যস্ত সময়সূচিতে ভরা আজকের দিন ৷
কুম্ভ: আজ হাতে অনেক কাজ ৷ কাজের বিশৃঙ্খলা কী করে সামলাবেন, তা আপনি বুঝতেই পারবেন না । আপনার দুটি সেরা গুণ, ধৈর্য এবং সাংগঠনিক দক্ষতা, আপনাকে এই কঠিন সময় থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করবে । কর্মক্ষেত্রে আপনি সফলভাবে কাজ গুটিয়ে নেবেন এবং পরে সন্ধ্যাবেলা আনন্দ উৎসব করার জন্য প্রস্তুত হবেন । আপনি নতুন কিছুতে ডুবে যেতে সক্ষম হবেন । ইতিবাচক চিন্তাভাবনার কারণে আজ আপনি অনেক ভাল বোধ করবেন।
মীন: আজ আপনার মিশ্র ভাগ্য । কর্মব্যস্ত সকাল ও ইতিবাচকভাবে উদ্বেল সন্ধ্যা আপনাকে বিভ্রান্ত করে তুলবে ৷ আবার প্রিয়তমর সঙ্গে উপাদেয় সান্ধ্যভোজ আপনাকে প্রবল আনন্দ দেবে । জীবনসঙ্গীর সঙ্গে ভুল বুঝাবুঝি হওয়ার সম্ভাবনা আছে । মানসিক চাপ বেড়ে যেতে পারে । মন খুলে কথা বললে অবশ্যই সমস্যার সমাধান হবে । নিজেকে বুঝুন ও সামনে ভালো দিন আসতে চলেছে, সেই আশায় থাকুন ।