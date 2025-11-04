ভবিষ্যত সঞ্চয়ের জন্য আজ ভালো দিন, অর্থালাভ হবে বিনিয়োগেও

ভবিষ্যত সঞ্চয়ের জন্য আজ ভালো দিন, অর্থালাভ হবে বিনিয়োগেও
মেষ থেকে মীন, মা মঙ্গলচণ্ডীর কৃপায় কার ভাগ্য খুলবে আজ? দেখে নিন ইটিভি ভারতরে দৈনিক রাশিফলে ৷
Published : November 4, 2025 at 12:01 AM IST
মেষ: কঠোর পরিশ্রমের জন্য আজ সকলের কাছে সমাদৃত হবেন । তবে, কিছু মন্তব্য শোনার জন্যও নিজেকে প্রস্তুত এবং দৃঢ় রাখুন । অকাজ করে নিজের গুরুত্বপূর্ণ সময় নষ্ট করার দিন আজ । এমনকী কর্মক্ষেত্রে কাজ করার আগ্রহও হারিয়ে ফেলতে পারেন । সুতরাং, অযথা সময় নষ্ট না-করে মনযোগী হয়ে কাজ করুন ৷ কাজে মনোনিবেশ না-করতে পারলে গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিকোণ ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । দুপুরের খাবার খাওয়ার পর আপনার মনে হবে কিছু কাজ সহজ হয়েছে এবং আপনি কিছুটা স্বস্তি পাবেন । স্বাস্থ্যের দিকে দিনটি আজ শুভ ।
বৃষ: বাড়িতে কোনও আর্থিক সমস্যা দেখা দিলে, আজ সেগুলি কিছুটা হলেও সমাধান করতে পারবেন ৷ প্রথম কোনও কাজ শুরুর জন্য আজকের দিনটি খুব ভালো ৷ সাফল্য পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে সর্বাধিক । অংশীদারী কারবার লাভজনক হবে । বৃহত্তর প্রতিষ্ঠানগুলির সিদ্ধান্ত এবং সুকৌশলী জোট আপনাদের কর্পোরেট জগতের খ্যাতি বৃদ্ধি করবে এবং একটি পেশাদারী সম্পর্ককে দৃঢ়তর করে তুলবে । তবে আজ মাথা ঠাণ্ডা করে চলুন ৷ মন শান্ত রাখুন ৷ ছোটখাটো বিষয়ে বিরক্ত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে । এক সঙ্গে অনেকগুলি কাজে না-জড়ানোই শ্রেয় ৷
মিথুন: অর্থাগম নিয়ে আপনি খুব খুশি থাকবেন ৷ বেশ কয়েকদিন পর আজ সন্ধ্যাবেলায় বন্ধুদের উদ্যোগী হয়ে ফোন করবেন ৷ পেশাগত যে কোনও পরিবর্তন মেনে নিতে আপনি প্রস্তুত থাকবেন । ভবিষ্যতে এই পরিবর্তনগুলি থেকে আপনি অনেক উপকার পাবেন । আপনার প্রতিদ্বন্দ্বীরা হয়তো এই পরিবর্তনের গুরত্ব বুঝতে বা ধরতে পারবেন না ৷ কিন্তু পরিবর্তনগুলি আঁকড়ে ধরার জন্য এটিই সঠিক সময় ৷ এই পরিবর্তনগুলি লক্ষ্য অর্জনে আপনাকে সাহায্য করবে ।
কর্কট: আজ শুভ দিন ৷ আজ আপনার ভাগ্য সহায় থাকবে । এই পর্যায়ে আপনি হয়তো চাকরি থেকে ব্যবসার দিকে ঘুরে যাবেন ৷ নক্ষত্রের অবস্থান এই পর্যায়ে আপনার এই পরিবর্তনকে সমর্থন করে । নিস্ফল আলোচনায় আপনার বেশিরভাগ সময় ব্যয় হবে । মধ্যাহ্নভোজনের পর কাজগুলি আপনার অনুকূলে হওয়া শুরু করবে । স্বাভাবিকভাবেই আপনি ধৈর্য ধরে থাকবেন । আপনার তাড়াহুড়ো করা ঠিক হবে না । ভালো মন্দ দুই দিকই আপনার খতিয়ে দেখা উচিত । শক্তিশালী সহজাত বোধের জন্য আপনি সমাদৃত হবেন ।
সিংহ: আর্থিক অবস্থান নিয়ে আপনি একটু চিন্তিত থাকবেন । তবে, দিন এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার মানসিকতায় পরিবর্তন দেখা যাবে । আর্থিক বিষয় নিয়ে আপনি আগের থেকে বেশি আত্মবিশ্বাসী বোধ করা শুরু করবেন । আপনার পরিশ্রম ও নিয়মানুবর্তিতার ফল উপভোগ করবেন । সামাজিক ও আর্থিক ক্ষেত্রে লক্ষণীয় সাফল্য পাবেন । আপনি এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে চাইবেন । ছোট পেশাগত সফর বিশেষ উপকার করবে ।
কন্যা: প্রেম জীবনে আজকের দিনটি সৌভাগ্য বয়ে আনবে । আপনার উপরে থাকা অতিরিক্ত দায়িত্বগুলি হ্রাস পাবে এবং আপনার নিজের জীবনসঙ্গীর ভালো থাকা নিয়ে সচেতন হওয়া উচিত । পেশাগত জীবনের ক্ষেত্রে সম্প্রতি আপনি একটি হতাশাব্যঞ্জক সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন । তবে হতাশার কোনও কারণ নেই ৷ প্রতিটি ক্ষেত্রেই সাফল্য আপনার জীবনে আসবে । আপনার বাস্তববাদী মানসিকতা সহজেই অফিসের সমস্যা মেটাতে সাহায্য করবে । সহকর্মীদের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা হবে একটি বুদ্ধিমান বিষয় । একটি অপরিকল্পিত অফিসের ট্রিপ আপনার সময়পঞ্জিকে কিছুটা বিরক্ত করতে পারে ।
তুলা: পরিবারিক সমস্যাগুলি নিয়ে অধিক সচেতন হোন ৷ আজ খানিক একাত্মবোধ অনুভব করবেন । আপনি নিজের ভালোবাসার মানুষটির জন্য দায়িত্ববান হতে পেরে খুশি হবেন । বহুদিন যাবৎ একটি অর্থনৈতিক সমস্যা আপনাকে ভোগাচ্ছে ৷ বিষয়টির উপর আজ আপনি বিশেষ মনোনিবশ করবেন । আজ হয়তো আপনাকে অনেকগুলি মিটিংয়ের আয়োজন করতে হতে পারে । আপনার প্রচেষ্টা পুরস্কৃত হবে এবং শীঘ্রই আপনি লাভ করতে সক্ষম হবেন ।
বৃশ্চিক: আপনার অর্থনৈতিক পরিস্থিতির আজ থেকে উন্নতি ঘটবে ৷ গুরুত্বপূর্ণ প্রোজেক্টের সাফল্যপূর্ণ রূপায়ণের জন্য আপনি অধিবৃত্তি লাভ করবেন । উত্তরাধিকার সূত্রে অপ্রত্যাশিতভাবে কোনও সম্পদও লাভ করবেন । টাকা নিয়ে কি করবেন বুঝতে না-পারলে অবশ্যই মনে রাখা দরকার দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক লগ্নির পরিকল্পনা সবসময়ই লাভজনক । স্বাস্থ্যের দিকটি গড়পড়তা যাবে । অতিরিক্ত কর্মচাপ আপনার জন্য কষ্টকর হয়ে উঠবে ।
ধনু: আপনি বেশ কিছু ক্ষেত্রে আজ সাফল্য লাভ করলেও শারীরিক সমস্যা আপনাকে পূর্বস্থিরীকৃত কাজের তালিকা বদলে ফেলতে বাধ্য করবে । অসুস্থতার ফলে দক্ষতাও কমে যাবে । সুস্থ জীবনযাপন বজায় রাখার চেষ্টা করুন । এর ফলে অনেক বেশি কাজ করতেও পারবেন । কর্মক্ষেত্রে দিনটি মাঝারি । আপনার মতামত পাঁচ জনের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার একটা সুযোগ পেতে পারেন । নিজের প্রস্তাব পেশের সময় কৌশলী হলে লাভবান হবেন যেহেতু আপনি কাউকে মনঃক্ষুণ্ণ করতে চান না ।
মকর: আজ বাড়িতে কোনও ধর্মীয় মঙ্গলানুষ্ঠানের আয়োজন করা হতে পারে ৷ আজ কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজের বিষয় আলোচনা একদম করা যাবে না । দীর্ঘদিনের সময়োত্তীর্ণ প্রোজেক্টের কাজ আজ শেষ হবে । আপনি সেরা অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সঙ্গে একটি কার্যকরী আচরণের দ্বারা ব্যবসায়িক লেনদেন করতে প্রস্তুত । ব্যবসায় অংশীদারী কারবার আপনাকে লাভের মুখ দেখাবে । আপনাকে এই সুযোগটি সম্পূর্ণরূপে ব্যবহার করার উপদেশ দেওয়া হচ্ছে । আজ আপনি কুশলী উপায়ে সঠিকভাবে পরিস্থিতি আয়ত্তে আনতে পারবেন ।
কুম্ভ: পরিবারের সদস্যরা এবং প্রিয়তম মানুষটি আজ আপনার প্রচেষ্টার প্রশংসা করবেন ৷ আপনার আবেগের স্থিরতা আপনার ব্যক্তিগত সম্পর্ককে বর্ধিত করবে । আপনার অসাধারণ মানসিক স্থিতি আজ কর্মকৃতিত্বকে সমৃদ্ধ করবে । দুপুরের আগে কিছু অর্থনৈতিক লাভ ঘটবে আর সেই কারণে দ্বিপ্রাহরিক আহার আপনার বাদ যেতে পারে । আপনি প্রবল উদ্দীপনায় আজকের দিনটি শুরু করবেন এবং শেষ পর্যন্ত তা বজায় থাকবে ।
মীন: রেকারিং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলার কথা ভাবা খুব ভালো ৷ কিছুটা টাকা এফডি-তে সরিয়ে রাখুন ৷ সেই সুদ আপনি প্রতি বছর উপভোগ করতে পারবেন । আপনার টাকা যথাযথ উপায়ে বাধা রাখুন । কাজের জায়গায় হয়তো মতবিরোধের সম্মুখীন হতে পারেন । আপনি যে কাজ সাধারণত করেন না, সেই রকম কাজ করতে যারা আপনাকে প্ররোচিত করে, সেইরকম লোকেদের থেকে দূরে থাকলে আপনি স্বস্তিতে থাকবেন । আপনি যদি সৃজনশীল কোনও ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত থাকেন তবে আজ আপনি অসাধারণ প্রতিভা প্রদর্শন করবেন ৷