মহাদেবের কৃপায় এই রাশির জাতক-জাতিকাদের ভাগ্য খুলবে আজ

মহাদেবের কৃপায় এই রাশির জাতক-জাতিকাদের ভাগ্য খুলবে আজ
মেষ থেকে মীন রাশির জাতক-জাতিকাদের কার ভাগ্যে সুখ? কার ভাগ্যে রয়েছে দুঃখ? দেখে নিন ইটিভি ভারতের দৈনিক রাশিফলে ৷
Published : November 3, 2025 at 12:01 AM IST
মেষ: মানসিক চাপ সামলানো বেশ কঠিন হতে পারে ৷ আপনার সঙ্গীর অনুভূতির প্রতি মনোযোগ দিন । মানিয়ে চললে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পথ তৈরি হতে পারে । একটি নির্দিষ্ট জায়গায় আটকে থাকা থেকে বেরোতে গেলে আপনাকে আর্থিক বিষয়ে আরও সচেষ্ট হওয়ার দিকে জোর দিতে হবে। কেরিয়ারের ক্ষেত্রে আপনি আরও দায়িত্বশীল হতে পারেন তবে আপনাকে আপোস করতে হতে পারে । আপনি সফলভাবে সৃজনশীল কাজে যুক্ত হতে পারেন এবং প্রোজেক্টের জটিলতা দূর করতে পারেন ।
বৃষ: গ্রহের ইতিবাচক প্রভাবে আপনার সঙ্গে আপনার সঙ্গীর ভালো বোঝাপড়া হতে পারে । সম্পর্কের এই উষ্ণতা ধরে রাখতে আপনি স্বার্থত্যাগ করতে এবং মানিয়ে নিতে চাইতে পারেন । আর্থিক ক্ষেত্রে একটি চমৎকার সময় আসতে পারে, বিশেষত ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে অনেক বেশি সুযোগ আসতে পারে । কেরিয়ারের ক্ষেত্রে, কাঙ্ক্ষিত ফল পেতে আপনাকে আপস করতে হতে পারে । তবে, বন্ধুদের সহায়তায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রোজেক্টে সহজে সাফল্য পেতে পারেন।
মিথুন: আজ আপনি নিজের স্বাস্থ্য সম্পর্কে আরও সচেতন হওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন । আপনি ইতিবাচক মনোভাবের সঙ্গে খাওয়ার প্রতিও কঠোর নিয়ম মেনে চলবেন । কিন্তু, এই সব নিয়ে খুব বেশি বাড়াবাড়ি না করাই ভালো । আপনি সব কিছু আজ করতে চাইবেন আর কালকের জন্য কিছু বাকি রাখবেন না, এমন ভাবলে আপনার উপর চাপ বাড়তে পারে ৷ তাই কাজগুলিকে পরিকল্পনা করে এবং ধাপে ধাপে শেষ করাই আপনার জন্য ভালো হবে । আপনি আজ খুব আবেগপ্রবণ হবেন এবং আপনার ভালবাসার মানুষটির সঙ্গে থাকার পরিকল্পনা করবেন ।
কর্কট: আপনাকে আজ সাবধানে থাকতে হবে । আপনার সাবধানী এবং সজাগ দৃষ্টিভঙ্গি আপনাকে অহেতুক ঝামেলা থেকে রক্ষা করবে । সংক্ষেপে, জীবন আপনাকে আজ আপনাকে অমূল্য এবং মূল্যবান পাঠ শেখাবে । আজ আপনি এমন কিছু করতে পারেন যা আপনাকে সন্তুষ্টি দেয় । আপনি সংবেদনশীল; আপনার সংবেদনশীলতা আহত হলে, আপনার স্বাস্থ্যও ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে । আপনাকে আজ নিজের আবেগকে সংযত রাখতে হবে । আপনার প্রবৃত্তি আজ আপনাকে দিশা দেখাবে এবং আপনি সৃজনশীল কাজে দক্ষ হয়ে উঠবেন ।
সিংহ: আপনার একগুঁয়ে এবং জেদি মনোভাব বর্জন করতে হবে । পরিস্থিতি অনুযায়ী আপনাকে আপস করা শিখতে হবে । আপনি যদি এমন মনোভাব নিয়ে না চলেন তবে আপনার ব্যবসায়িক অংশীদার, বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে আপনার মনোমালিন্য হতে পারে । আপনি বিলম্ব পছন্দ করেন না; তবে আজ আপনার গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলিতে বাধা আসতে পারে । আজ আপনার স্বাস্থ্য ভালো নাও থাকতে পারে । আজ খুব বেশি শারীরিক পরিশ্রমের কাজ থেকে দূরে থাকাই ভালো ।
কন্যা: আপনার আজকের দিনটি মজাদার এবং ভাল মুহুর্তে ভরপুর থাকবে, যার ফলে আপনার দুশ্চিন্তাগুলি আপনার থেকে দূরে থাকবে। আপনার জন্য আজকের দিনটি প্রগতি এবং উন্নতি করার জন্য ভাল। সামাজিক সম্মেলন বা দলগুলিতে আপনাকে আজ আমন্ত্রণ রাখতে হতে পারে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে আপনার আজকের দিনটি মাঝামাঝি কাটবে। আপনাকে আজ অনেক লোকের সাথে বোঝাপড়া করতে হতে পারে। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে আপনি আজ কোনও বড় সমস্যার মুখোমুখি হবেন না। আপনার খাদ্যাভাসের জন্য আপনাকে উপযুক্ত সময়সূচি বজায় রাখতে হবে।
তুলা: আজ খুব সম্ভবত আপনি আপনার অতীতের সব কাজকে ছাপিয়ে যাবেন। যদিও কাজের ক্ষেত্রে, আপনার সহকর্মীরা আপনাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করবে। তবে আপনি আপনার দক্ষতার মাধ্যমে এই জাতীয় সমস্ত প্রচেষ্টাগুলিকে নিষ্ফল করবেন। আপনি আজ ধ্যানের মাধ্যমে কিছুটা হলেও মনের শান্তি ফেরাতে পারেন। আপনি অবিবাহিত হলে, বিবাহের সম্ভাবনা আছে।
বৃশ্চিক: স্বাস্থ্যকর খাওয়ার অভ্যাস থেকে সরে যাবেন না। আপনাকে অতিরিক্ত খাওয়ার অভ্যাস নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, কারণ এটি স্থূলত্বের কারণ হতে পারে। আপনাকে স্বাস্থ্যকর জীবনধারা মেনে চলতে হবে, বিশেষত খাবারের বিষয়ে। আপনি আপনার সঙ্গীর সাথে শান্তিপূর্ণ মুহুর্তের সন্ধান করতে পারেন। আজ শিক্ষার ক্ষেত্রে অর্থ বিনিয়োগ করার জন্য দিনটি খুব ভাল। আজ আপনি আপনার প্রবীণদের কাছ থেকে অনুপ্রেরণা পেতে পারেন এবং আপনার সমস্ত শক্তি আপনার প্রকল্পে উত্সর্গ করতে পারেন।
ধনু: গ্রহের অবস্থানের কারণে আপনি খুবই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়বেন এবং আপনার প্রিয়তমর সামনে সেই আবেগ প্রকাশ করার ফলে আপনাদের দু'জনের মধ্যের সম্পর্ক আরও মজবুত হবে । আপনার মানসিক স্থিরতা আপনাকে সত্যিই রোমান্টিক করে তুলবে । আপনার হয়তো মনে হবে আপনি যা করছেন তাই ভুল হচ্ছে । আপনি হয়তো সেই কারণে মর্মাহত বোধ করবেন । আজকে কাজে মনোযোগ দিতে একটু সমস্যা হবে । ধৈর্য ধরে থাকুন, কারণ আগামীকাল সবকিছু ভালো হয়ে যাবে ।
মকর: এটি খুব সুদূরপ্রসারী বলে মনে হতে পারে, তবে বর্তমান সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আপনার কর্মকর্তা, আপনার বুদ্ধিমত্তা এবং দক্ষতার উপর নির্ভর করবেন। এছাড়াও আপনি নিজ পদ্ধতিতে আপনার মক্কেলদের মন জয় করবেন এবং জনপ্রিয়তা অর্জন করবেন, আর আপনার প্রতিদ্বন্দ্বীদের হতাশ হতে হবে। আপনি ভবিষ্যতের বিষয়ে প্রত্যাশা এবং পরিকল্পনা সম্পর্কে আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে একটি খোলাখুলি আলোচনা করতে পারেন। আপনি আজ সবকিছু আরও যুক্তি এবং বিবেচনা দিয়ে বিচার করবেন।
কুম্ভ: কারও কাঁধে মাথা রেখে কান্নাকাটি করা ভুল কিছু নয় । প্রকৃতপক্ষে, সমস্যাগুলি ভাগ করে নিলে কষ্ট কম হয় এবং আর কিছু না হলেও অন্তত আপনার বন্ধুরা ভাববেন যে, আপনি তাদেরই মতো মানুষ । আপনি আজ কোনও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যার মুখোমুখি হবেন না । যদি আপনার অর্থ কোনও পরিবারের সদস্যকে সহায়তা করতে পারে তবে আপনার তাকে সাহায্য করা উচিত, কার্পণ্য করবেন না। আজ আপনাকে সময়সীমা বা পরিবেশ সম্বন্ধে অভিযোগ না করে অফিসে কাজ করতে হবে। স্থির হয়ে সব সমস্যার মোকাবিলা করুন।
মীন: আজ আপনার নিজেকে আলোকিত মনে হবে এবং আপনি আধ্যাত্মিকতার দিকে ঝুঁকবেন। আপনার মনে, অন্যদের সাহায্য করার অনুভূতি বা ইচ্ছা জাগতে পারে। এটি আপনাকে অনেক তৃপ্তি দেবে। আপনি যদি সবকিছুর প্রতি আরও সংবেদনশীল হয়ে পরেন, তবে আপনার স্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। আজ, আপনার সহজাত প্রকৃতি সামনে আসবে, তার ফলে আপনি খোলামেলাভাবে অন্যকে সাহায্য করবেন, বিশেষত অর্থ দিয়ে। আপনি আপনার প্রিয়জনের বেদনায় ব্যথিত হবেন, তাই আপনি তাদের জন্য যেটুকু করতে পারেন তা করবেন।