মঙ্গলে উষা বুধে পা...আজ প্রিয়জনের সঙ্গে ভ্রমণে যাবেন এই রাশির জাতক জাতিকারা

মঙ্গলে উষা বুধে পা...আজ প্রিয়জনের সঙ্গে ভ্রমণে যাবেন এই রাশির জাতক জাতিকারা
মেষ থেকে মীন, 12টি রাশির জাতক জাতিকার কেমন যাবে আজকের দিন? দেখে নিন ইটিভি ভারতের দৈনিক রাশিফলে ৷
Published : November 5, 2025 at 12:02 AM IST
মেষ: আজ প্রেমিক প্রেমিকাদের জন্য ভালো দিন ৷ সিঙ্গলরা তাদের ভালোবাসার মানুষটিকে খুঁজে পাবেন আজ ৷ আবার সম্পর্কে থাকা ব্যক্তিরা তাদের সম্পর্কটিকে একটি নতুন স্তরে নিয়ে যেতে পারবেন । আপনার উৎসাহ আপনার প্রিয়জনের আনন্দের কারণ হতে পারে । অর্থের ক্ষেত্রে, আপনি হয়তো কিছুটা হঠকারী সিদ্ধান্ত নিতে পারেন ৷ কোনও অনলাইন ডিল বুক করার প্রলভনেও পড়তে পারেন ৷ কর্মক্ষেত্রে আপনি সারা দিন ব্যস্ত থাকতে পারেন । সহকর্মীদের সহায়তায় নতুন ব্যবসা শুরু করার অথবা নতুন কোনও উদ্যোগ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোনও প্রজেক্ট লাভ করার সম্ভাবনা দেখা যায় ।
বৃষ: আপনার প্রিয়জনের সঙ্গে রোম্যান্টিক সময় উপভোগ আপনার সন্ধ্যাটিকে একটি স্মরণীয় করে তুলতে পারে । স্টাইলিশ এবং মার্জিত পোশাক দিয়ে আপনার প্রিয়জনকে মুগ্ধ করতে পারেন । আর্থিক বিষয়গুলির ক্ষেত্রে দিনটি অনুকূল নাও হতে পারে ৷ একটি স্থিতিশীল এবং সুরক্ষিত আর্থিক স্থিতির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করবেন আজ । কাজের জায়গায় আপনি একটি অসম্পূর্ণ প্রকল্পে কাজ করতে পারেন এবং প্রয়োজনীয় পরিবর্তনগুলি করতে পারেন ৷ আপনি হয়তো সবকিছু প্রত্যাশামতো পাবেন না ।
মিথুন: প্রেমের বিষয়গুলি গুরুত্ব পাবে না কারণ আপনার খামখেয়ালি মেজাজ আপনাকে অন্যত্র নিয়ে যাবে । তবে, প্রিয়জনকে বুঝে প্রেমের বন্ধনকে শক্তিশালী করার জন্য আপনাকে একটি মূল্যবান সুযোগ দিতে পারে । আর্থিকভাবে আজকে আপনি লাভবান হবেন । এটি বিশাল কিছু না-হলেও আপনি বন্ধুদের সঙ্গে উদযাপন করবেন । কাজের জায়গায় আপনি বিদ্যমান একটি প্রকল্পের জন্য তথ্য এবং সংস্থানগুলি সংগ্রহ করতে পারেন । পেশাদার পরিচিতি থেকে লাভ নিশ্চিত করার জন্য আপনি কৌশলগুলির জন্য আউটসোর্সগুলি পরিকল্পনা করতে পারেন ।
কর্কট: আপনার প্রিয়জনকে প্রয়োজনীয় প্রতিশ্রুতি দেওয়ার দিন । একসঙ্গে কাটানো মুহূর্তগুলি একে অপরের কাছে নিয়ে আসতে পারে । আর্থিকভাবে আপনি নিজের পরিশ্রমে আরও বেশি আয় করতে পারেন । প্রচেষ্টা চালিয়ে যান দীর্ঘমেয়াদী ফলাফল আপনার জন্য অপেক্ষা করছে ৷ এটি হয়তো সভা-সমাবেশ, প্রযুক্তি বিষয়ক আলোচনা এবং প্রকল্প শুরু করার মতো কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত কার্যকলাপগুলির পরিকল্পনা করার সময় । যদিও ভুলত্রুটি হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই, তবে আপনাকে কোনও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে ।
সিংহ: বর্ধিত শক্তির স্তর এবং আত্মবিশ্বাস আপনাকে প্রিয়জনের নিকটবর্তী হতে সহায়তা করতে পারে । বাড়ির সজ্জা পরিবর্তন আপনার আলোচনার অংশ হতে পারে । বিদেশী যোগাযোগগুলি লাভজনক ব্যবসার পাশাপাশি ভালো পছন্দ আনতে পারে বলে অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ঘটাতে পারে । এটি আপনার আর্থিক অবস্থার উন্নতি করতে পারে । কাজের জায়গায় আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে প্রতিটি কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রশংসিত হবেন ৷ ব্যবহারিক বিষয়ে আপনার যথাযথ রায় এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার দক্ষতার জন্য সিনিয়ররা আপনার প্রশংসা করতে পারেন ।
কন্যা: কল্পনাশক্তি আপনার প্রিয়জনকে ভোলাতে সাহায্য করবে । বাড়ির সাজসজ্জা পরিবর্তন করা বা দূরে কোথাও রোম্যান্টিক ভ্রমণের পরিকল্পনা রয়েছে । অর্থনৈতিক দিক থেকে সময়টি শুভ নয় ৷ হাতে টাকা পয়সা পেতে সময় লাগতে পারে । এছাড়াও, আপনি হয়তো অসন্তুষ্ট বোধ করতে পারেন কারণ যা পুরস্কার পেয়েছেন তা আপনার পরিশ্রমের মর্যাদা দেয় না । সূর্য ওঠার সঙ্গে আপনার দক্ষতাগুলিও স্পষ্ট হয়ে উঠবে । নতুন কৌশলগুলি আপন করে নেওয়ার জন্য আপনার উৎসাহ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠবে । নতুন ধারণগুলি শেখা এবং সেগুলিকে প্রয়োগ করার মধ্যে দিয়ে হয়তো আপনার কর্মদক্ষতা এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেতে পারে ।
তুলা: আপনার প্রিয়জনের সঙ্গে কিছুটা আবেগময় মুহূর্ত কাটানোর সময় হতে পারে । আপনি সম্পূর্ণরূপে জীবনের পরম আনন্দ উপভোগ করতে পারেন । অর্থনৈতিক দিকে, জনসাধারণের মনে আপনার সম্বন্ধে যে ধারনা আছে, তা বজায় রাখতে আপনাকে অর্থ ব্যয় করতে হতে পারে । অতএব, সাধারণ ভাবে থাকুন ৷ সেটি না-হলে অর্থনৈতিক চাপের সৃষ্টি করতে পারে । আজকের দিনটিতে ঝুঁকি নেবেন না কারণ আপনার লাভ তেমন কিছু হবে না । কর্মক্ষেত্রে সম্পর্কের উন্নতির জন্য আজ খুব ভালো দিন । সামগ্রিকভাবে, দিনটি উৎপাদনশীলতা আনতে পারে ।
বৃশ্চিক: আজকে আপনি সহজে কাউকে কথা দিতে পারবেন না । আপনার প্রিয়জনের সঙ্গে ভালো সময় কাটানো প্রয়োজন । অর্থের ক্ষেত্রে, যাদের থেকে টাকা পান তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করুন যাতে সহজে প্রাপ্ত টাকা আদায় করতে পারেন । কাজের জায়গায় একটি কর্মব্যস্ত দিন ৷ তাই এনার্জি রিচার্জ করে নিন । আপনি ধীরে ধীরে বুঝতে পারবেন যে আপনার আকাঙ্খিত লক্ষ্যগুলি অর্জন করতে আপনাকে আরও বেশি পরিশ্রম করতে হবে এবং আরও সময় ব্যয় করতে হবে ।
ধনু: প্রিয়জনের সঙ্গে ভালো সময় কাটাবেন এবং তার থেকে আবেগপূর্ণ সমর্থন পাবেন । এখন আনন্দ করার এবং প্রেম উপভোগ করার সঠিক সময় । অবসর ভ্রমণে যাওয়ার ইচ্ছে যথেষ্ট নাও হতে পারে ৷ অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় এড়াতে অর্থনৈতিক দিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন । আশ্চর্যজনক সৃজনশীল শক্তি ধারণ করে আপনি আপনার পেশাদার দক্ষতা বৃদ্ধি করবেন । তবে, যতখানি ক্ষমতা ততখানিই দায়িত্ব নিন, না-হলে যখন মনোমত ফল পাবেন না তখন আফসোস করবেন ।
মকর: বারবার ব্যর্থ হওয়ার পরও, খুব কম লোকই বুঝতে পারে যে, সাফল্যের মূল চাবিকাঠি হলো সাধুসন্তদের মত ধৈর্যশীল হওয়া । বিরক্তি শেষ অবধি, আবেগে ফেটে পড়ার দিকে নিয়ে যায় এবং তার ফলে আপনার সুনাম এবং ভবিষ্যৎ নানাভাবে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আজকে আপনি একটু আলসেমি বোধ নিয়ে দিন শুরু করতে পারেন এবং কাজ না-করার জন্য অজুহাত দিতে পারেন। মস্তিষ্ককে খুব বেশি খাটাবেন না এবং নিজের উপরে খুব বেশি চাপ নেবেন না। কাজের জায়গায় নিজের ও অন্যের জন্য কিছু নিয়ম ঠিক করে নিলে, কাজে অনুশীলনের ছোঁয়া লাগবে।
কুম্ভ: আপনার শক্তি এবং সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে নিশ্চিত থাকুন। আপনাকে নিয়ে কে কী ভাবছে, তা আপনি পাত্তা দেযন না ঠিকই, কিন্তু এতটা উদাসীন হবেন না যে, তাদের ইচ্ছ্ পছন্দ এবং স্বস্তি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করবেন। আর্থিক থেকে আজকের দিনটি একদম শুকনো নয়, কিন্তু তাই বলে এরকম নয় যে, প্রচুর অর্থ আসবে। আরো সম্পত্তি আহরণের ইচ্ছা আপনার প্রবল হবে, কিন্তু আপনাকে আগে, অর্থাগমের পরিকল্পনা ঠিক করে করতে হবে। আপনি হয়তো আপনার জ্ঞান, ভাবনাচিন্তা ভাগ করে নেওয়ার মাধ্যমে সহকর্মীদের উপদেশ দেবেন।
মীন: আপনার অত্যধিক চাহিদা থাকা সঙ্গীকে আপনাকে সামলাতে হবে। নাহলে মতভেদ আপনার প্রেম জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠবে। আজকে আর্থিক দিক থেকে একটি অনুকূল দিন আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। আগে যে অর্থ বিনিয়োগ করেছিলেন তা আজকে ফল দিতে পারে। আপনার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বা হিসাবনিকাশ দেখেও আপনি খুশি হয়ে যাবেন। সমস্যাগুলির কারণে মানসিক চাপে ভুগতে বারণ করা হচ্ছে, কেন্না তার প্রভাব আপনার স্বাস্থ্যের ওপরেও পড়তে পারে ৷