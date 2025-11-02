সহকর্মীদের সঙ্গে নয়া উদ্যোগ সামিল, প্রিয়জনের সঙ্গে রোমান্টিক সময়; জানুন আজকের রাশিফল

সহকর্মীদের সঙ্গে নয়া উদ্যোগ সামিল, প্রিয়জনের সঙ্গে রোমান্টিক সময়; জানুন আজকের রাশিফল
রবির কৃপায় কোন রাশির ভাগ্য খুলবে? মেষ থেকে মীন, দেখে নিন ইটিভি ভারতের দৈনিক রাশিফলে ৷
Published : November 2, 2025 at 12:28 AM IST
মেষ: আজ একটু বেশি কাজের চাপ থাকতে পারে ৷ প্রিয়তম মানুষটির স্বাভাবিক আচরণও বিরক্ত করে তুলবে আপনাকে ৷ তবে, হাস্য-রসিকতাপূর্ণ স্বভাবের কারণে একঘেয়েমি কেটে গিয়ে আপনার সম্পর্ক স্বাভাবিক হয়ে যেতে পারে । আর্থিক ক্ষেত্রে আপনি গ্রহের সহায়তা পেতে পারেন, কারণ নানা ভাবে নানা উপায়ে লাভ অর্জন করতে পারেন । আপনি প্রচুর টাকা পেতে পারেন । কর্ম জীবনের প্রতিটি ধাপে আপনার জন্য চমক অপেক্ষা করছে আজ ৷ প্রোজেক্ট শুরু করার পর যেসব কাজে সময় ও শ্রম দেওয়ার দরকার নেই, সেগুলি আপনি ধীরে ধীরে এড়িয়ে চলার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন ।
বৃষ: আপনার জন্য এই সময়টি একটু কঠিন হতে পারে ৷ প্রিয় মানুষটির সঙ্গে সম্পর্ক ভালো না-থাকার সম্ভাবনা রয়েছে । একটি বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কের কারণে আপনাদের সম্পর্ক খারাপ হতে পারে । সুতরাং, সম্প্রীতিমূলক সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য আপনাকে নিজের আচার-আচরণ বদলাতে হতে পারে । ব্যবসায়ীরা আয়ের সুযোগ পেতে পারেন ৷ পরবর্তীকালে সেই আয় আপনি কাজে লাগাতে পারবেন ৷ সভা-সম্মেলনগুলির ব্যাপারে মনোযোগী হোন । কর্মীদের জন্য এটি একটি পরীক্ষার সময়, কর্মক্ষেত্রে আপনি নিজের দক্ষতা বৃদ্ধি করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে পারেন । তবে, ভালো ফল পেতে আপনি বেশ কিছু নতুন নতুন চিন্তা-ভাবনা প্রয়োগ করতে পারেন ।
মিথুন: ব্যক্তিগত সমস্যাগুলি খতিয়ে দেখা ও সেগুলি সমাধান করার জন্য এটি সঠিক সময় হতে পারে । সম্পর্কের ক্ষেত্রে আপনার একটি ভারসাম্য বজায় রাখার দরকার হতে পারে । বাস্তবসম্মত চিন্তা-ভাবনা আপনার সম্পর্কে সম্প্রীতি নিয়ে আসবে । টাকাপয়সার ক্ষেত্রে ভাগ্য সুপ্রসন্ন হওয়ায় আর্থিক ক্ষেত্রে আজ ভালো দিন । পরিচিত সূত্র থেকে প্রাপ্ত অর্থ সঞ্চয় করবেন আজ । কর্মক্ষেত্রে সমস্যা সমাধানে কোনও অসুবিধা না-হওয়ায় আপনার নিজেকে বেশ প্রতিভাবান বলে মনে হতে পারে । সাফল্যে আত্মহারা না-হয়ে কাজের প্রতি মন দিন ।
কর্কট: আপনার প্রেমের সম্পর্কে প্রচুর আবেগ জড়িয়ে থাকায় সামান্য ব্যাপারেও তা দুঃখ ডেকে আনে । প্রিয়তমর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করলে আপনাদের সম্পর্ক সহজ হতে পারে । দিনের শুরুতে আপনি টাকাপয়সা নিয়ে চিন্তিত থাকতে পারেন । তবে, পরের দিকে আপনি যথার্থ সমাধান খুঁজে পাবেন । দূরে কোথাও বেড়াতে গেলে তা কাজে লাগতে পারে । কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সাহায্যে আবেগ সামলানো সম্ভব হতে পারে । তাঁরা আপনাকে কয়েকটি কঠিন কাজ করতেও সহায়তা করতে পারেন ।
সিংহ: যেকোনও সম্পর্কের ভিত্তি হল বিশ্বাস । আপনার সঙ্গীর সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে গেলে আপনার এটি মনে রাখা দরকার হতে পারে। সঙ্গীর সঙ্গে ভালো বোঝাপড়া ও সততা আপনাদের সম্পর্ক ভালো করতে সাহায্য করবে । টাকাপয়সার ব্যাপারে আপনার যত্নশীল হওয়া দরকার হতে পারে ৷ কারণ, খারাপ আর্থিক পরিকল্পনা বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে । কর্তৃত্বের মনোভাবের কারণে কর্মক্ষেত্রে কিছু অসুবিধা আসতে পারে । তাই, আপনাকে এইসব নেতিবাচক চিন্তা-ভাবনা থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দেওয়া হতে পারে ।
কন্যা: আপনার জীবনসঙ্গীর সঙ্গে কিছু ভালো সময় কাটিয়ে আপনি নিজের ব্যক্তিগত জীবনকে গুরুত্ব দিতে পারেন । কিছু রোম্যান্টিক মুহূর্ত আপনার মনকে তরতাজা করে দেবে আজ । দিনের প্রথম ভাগে আপনি বেশি খরচ করবেন ঠিকই তবে দিনের শেষে খরচ কমিয়ে ফেলবেন । কর্মক্ষেত্রে দক্ষতা বাড়াতে আপনার কিছু সঠিক পদ্ধতি অবলম্বন করা দরকার হতে পারে । আপনি ক্লায়েন্টদের কাছ থেকে পাওয়া সূত্র সফলভাবে কাজে লাগাতে পারেন যার ফলে আপনার কাজ শেষ করার ব্যাপারে সাহায্য হতে পারে ।
তুলা: আপনি আজ সুখ এবং বর্ধিত প্রাণশক্তি পাবেন । আপনি আজকে এমন কিছু বিষয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়বেন, যা আপনাকে ধর্মীয় বা দার্শনিক বক্তৃতাগুলিতে উত্তর খুঁজতে বাধ্য করবে । ইতিবাচক থাকুন এবং তর্ক-বিতর্কে জড়িয়ে পড়বেন না । অন্যান্য ব্যক্তির মতামত দ্বারা প্রভাবিত হওয়া এড়িয়ে চলুন । আজ আপনার ব্যয় বাড়তে পারে, কারণ কিছু নির্দিষ্ট বিষয়ে আপনাকে খরচ করতে হতে পারে, যা আপনি এড়াতে পারবেন না । আপনার ভবিষ্যতকে সুরক্ষিত করার জন্য দৃঢ় আর্থিক পরিকল্পনা করতে হতে পারে ।
বৃশ্চিক: আপনার দিনের প্রথমার্ধটি স্বাস্থ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে মাঝারি হতে পারে । আপনি নিজেকে ক্ষুদ্র মনে করতে পারেন । দিনের শেষে আপনার এই হীনমন্যতাকে দূরে সরিয়ে নেবে । আপনার উচিত, অন্য ব্যক্তির জীবনে হস্তক্ষেপ করা থেকে নিজেকে দূরে রাখা । প্রিয় মানুষদের সঙ্গে সময় কাটান । আপনার প্রশাসনিক ক্ষমতাগুলিকে আরও ক্ষুরধার করে নিন । আপনার গ্রহের অবস্থানগুলি খুব শীঘ্রই ভালো দিকে পরিবর্তিত হতে পারে ।
ধনু: একটি আনন্দদায়ক সংবেদনশীল অভিজ্ঞতা আজ আপনার আত্মাকে আলোড়িত করবে । পরে সম্ভবত, ইলেকট্রনিক মিডিয়া বা একটি উজ্জ্বল চিন্তার সাহায্যে আপনি সাফল্যলাভ করতে পারেন । জীবনসঙ্গীর সঙ্গে ঘুরতে যাওয়ার প্রস্তাবের জন্য তৈরি থাকুন । আজ আপনার স্বাস্থ্য ভাল থাকবে এবং আপনি যোগ বা ধ্যান করতে পারেন । কর্মক্ষেত্রে সমবয়সীদের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি হবে । সুযোগের নতুন দরজা এখন আপনার রাস্তা খুলে দিতে পারে ।
মকর: সাধারণত, আপনি একজন শান্ত এবং ধীরস্থির ব্যক্তি । আজ আপনি কোনও কারণে ক্রোধে ফেটে পড়বেন ও তার ফলে আপনার চারপাশের লোকেরা ব্যবহারে খুবই অবাক হবেন । এটি সম্ভবত আপনার দিন নয়, সুতরাং কোনও ধরনের ঝগড়ায় জড়াবেন না । কোনও বড় ভুল এড়াতে, কথা বলার আগে ও কোনও কাজ করার আগে ভালো করে বিবেচনা করে নিন । আজকের দিনটি স্বাস্থ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে মাঝারি হবে । আজকের দিনটি কর্মক্ষেত্রে একটি ব্যস্ত দিন, যা আপনাকে ক্লান্ত করে দিতে পারে ।
কুম্ভ: সঙ্গীর সঙ্গে মজা ও আনন্দের দিন । বন্ধুদের সঙ্গে নানারকম মজাদার কাজকর্মে আজ একটি দারুণ সময় কাটবে । মদ্যপান করা থেকে বিরত থাকুন । বাস্তবসম্মত উপায়ে আর্থিক দিক সামলাতে গেলে কিছু বিষয় একটু সহজ করে নেওয়া দরকার হতে পারে । আপনার গভীর চিন্তা-ভাবনাগুলি গঠনমূলকভাবে ব্যবহার করছেন কি না সে ব্যাপারে নিশ্চিত হোন । কর্মক্ষেত্রে, সুযোগের বন্যায় আপনি ভেসে যেতে পারেন । অন্য কাউকে আপনার চিন্তা-ভাবনা নিয়ন্ত্রণ করতে না-দিয়ে নিজেই কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করতে শিখুন । সমস্যা দেখা দিতে পারে, কিন্তু শীঘ্রই সেসব দূর হয়ে যাবে ।
মীন: আপনার চারপাশে প্রেম অনুভূত হতে পারে, কারণ আপনি অভিনব উপায়ে নিজের প্রেম প্রকাশ করতে উৎসাহী হবেন । এতে আপনার সঙ্গীর মন খুশিতে ভরে উঠতে পারে । দিনটি খুব মধুর ভাবে শেষ হতে পারে! আর্থিক ক্ষেত্রে একটু চাপের ফলে আপনার উৎসাহ দমে যেতে পারে । টাকাপয়সা লেনদেনের ক্ষেত্রে এটি একটি সন্তোষজনক দিন নাও হতে পারে । দুপুরের পর থেকে কর্মক্ষেত্রে সবকিছু ইতিবাচক হয়ে যেতে পারে । আপনি পরিপূর্ণ উদ্যম সহকারে আপনার সহকর্মীদের সঙ্গে নতুন উদ্যোগ শুরু করতে পারেন ৷