মঙ্গলে ঊষা বুধে পা; প্রিয়জনের সঙ্গে ভ্রমণে পরম সুখ ! আর কী রয়েছে ভাগ্যে ?

বুধে কার ভাগ্যে অর্থ লাভ ? পারিবারিক অশান্তির শিকার কোন রাশির জাতক-জাতিকা ? দিন শুরুর আগে দেখে নিন ইটিভি ভারতের দৈনিক রাশিফলে ৷

দৈনিক রাশিফল
October 29, 2025

Published : October 29, 2025 at 12:01 AM IST

6 Min Read
মেষ: আপনার সাহচর্যে আপনার সঙ্গী নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ বোধ করবেন । প্রেমের জীবন ভালোই কাটবে ৷ প্রিয় মানুষের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক আরও উন্নত হয়ে উঠবে ৷ বিনিয়োগের জন্য আজকের দিনটি শুভ ৷ আপনি বেশি কাজ করবেন ও আর্থিক বিষয় নিয়ে চিন্তা কম করবেন। পেশাগত ক্ষেত্রে আজ কাজে মনোনিবেশ করবেন। ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করা সহজ হয়ে যাবে । তবে অন্যদের থেকে অধিক কাজের আশা না-কারই ভালো ৷ তাতে হতাশ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি ৷

বৃষ: আজ আপনার দিন ৷ পরিবারের নৈতিক সমর্থন পাবেন, যা কিনা আপনাকে প্রবল আনন্দিত করে তুলবে । আপনার প্রিয়তম আপনার সান্নিধ্যে স্বছহন্দ বোধ করবেন, যা সম্পর্কটিকে পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে নিয়ে যাবে । আর্থিক ক্ষেত্রে, ভালো উপার্জন করার জন্য আপনাকে আরও সুশৃঙ্খল হতে হবে । সব মিলিয়ে এই দিনটির আনুকূল্যে আপনার চটজলদি কিছু লাভ হতে পারে । সব ক্ষেত্রেই ভাগ্য আপনার সহায় থাকবে ৷ বিশেষত পেশার ক্ষেত্রে । ভালো যোগাযোগের দক্ষতা ও প্রবল আত্মবিশ্বাসের সাহায্যে আপনি সাফল্য অর্জন করবেন ।

মিথুন: প্রেম জীবন শান্তিপূর্ণ থাকবে । রোমান্টিক কথোপকথন আপনার আবেগকে জাগিয়ে তুলবে । আপনার প্রিয়তমের সঙ্গে ভালো সময় কাটানোর ফলে দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্কের পথ প্রশস্ত হবে । আর্থিক চাপের কারণে হয়তো খুব ভালো কাজ করতে পারবেন না । অকারণ চিন্তা করা থেকে বিরত থাকুন ও আগামী দিন যাতে ভালো হয় তার জন্য চেষ্টা করুন । অফিসে মেজাজের ওঠানামার কারণে সমস্যা হবে । আজকে সেই রকম গুরুত্বপূর্ণ কিছুই ঘটবে না, সব মিলিয়ে একটি গড়পড়তা দিন কাটবে । আজকের দিনে নিজের দায়িত্বগুলি থেকে পালাবেন না ।

কর্কট: সারা দিনে আপনার মাথায় যে চাপ তৈরি করেছেন, আপনার জীবনসঙ্গী তার থেকে মুক্তি পেতে আপনাকে সাহায্য করবেন । প্রিয় মানুষ পাশে থাকায় মানসিক চাপ সামলানো আপনার জন্য কঠিন হবে না । আজকে খুব বেশি লাভ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না ৷ ফলে আর্থিক পরিস্থিতি গড়পড়তাই থাকবে । আপনার উদ্যমের মাত্রার কারণে আপনি কর্মক্ষেত্রে কোনও রকম মনোযোগ আকর্ষণ না করার চেষ্টা করবেন । আক্রমণাত্মক মনোভাব পরিস্থিতিকে আরও খারাপ করে দিতে পারে ৷ কাজে আপনার কথা ও কাজ নিয়ে সতর্ক থাকুন ।

সিংহ: আজকে রোমান্সের দিন ও আপনি তা সম্পূর্ণ উপভোগ করবেন । আপনার সাহসিকতা আপনার প্রিয় মানুষটির বাসনা জাগিয়ে তুলবে ৷ ফলে প্রেমের ক্ষেত্রে আপনি মুখ্য ভূমিকা নেবেন । আর্থিক অবস্থা ভালো থাকায় আজকে বেশি খরচ হবে ৷ আশাবাদী থাকুন ৷ সামনে আপনার জন্য আরও ভালো সময় অপেক্ষা করছে ৷ অফিসে আপনি আরও বেশি পরিশ্রম করবেন ৷ ফলে কর্মব্যস্ত পরিস্থিতি তৈরি হবে । তবে রাগের উপরে নিয়ন্ত্রণ রাখুন ও ঊর্ধতনদের সঙ্গে মতবিরোধে যাবেন না ৷ আর তা না-হলে অকারণে বিবাদে জড়িয়ে পড়বেন ।

কন্যা: মনের ভাব মুখে প্রকাশ করার জন্য আজ ভালো দিন । প্রিয় মানুষের সঙ্গে কোনও সুন্দর জায়গায় যাওয়ার পরিকল্পনা করুন । পেশায় যুক্ত ব্যক্তিরা ভবিষ্যতের অগ্রগতি নিয়ে ভালো খবর পাবেন ৷ এছাড়াও আর্থিক অবস্থার উন্নতির সম্ভাবনা আছে। কর্মক্ষেত্রে আপনি উদ্ভাবনী পরিকল্পনা ও ধারণা ভেবে বার করবেন ৷ ফলে সংস্থার সঙ্গে আপনার মজবুত সম্পর্ক গড়ে উঠবে । গুরুত্বপূর্ণ কাজ ও দায়িত্ব হাতে নেওয়ার ফলে আপনার চিন্তাভাবনাও পরিণত হয়ে উঠবে ।

তুলা: প্রিয়জনের সঙ্গে আবেগপূর্ণ কথোপকথন জীবনে সতেজ মুহূর্ত নিয়ে আসতে পারে । আপনার প্রিয় মানুষের কাছে মনের কথা খোলাখুলি ও স্পষ্টভাবে বললে প্রেমের সম্পর্ক মসৃণভাবে এগোনোর রাস্তা সহজ হবে । আর্থিক বিষয়কে আপনি গুরুত্ব দেবেন ও আপনার বিচক্ষণ পরামর্শের জন্য সমাদৃত হবেন । পেশার ক্ষেত্রে আপনার তুচ্ছ কাজ করতে গিয়ে প্রধান দায়িত্বগুলির অবহেলা করার প্রবণতা আছে । কাজের প্রাধান্য অনুযায়ী সময়সূচি সাজান, যাতে সময়ে কাজ শেষ করতে পারেন, না-হলে অনেক বাকি থাকা কাজ জমে যাবে ।

বৃশ্চিক: আপনার সঙ্গীর উপরে কর্তৃত্ব ফলানোর প্রবণতা আছে । সঙ্গীর জন্য কিছুটা জায়গা ছেড়ে দিতে শিখলেই কেবলমাত্র আপনার প্রেম জীবন নিরাপদ হতে পারে । সঙ্গতিপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখলে আপনার জীবনসঙ্গী খুশি হবেন । আর্থিক ক্ষেত্রে কোনও ভাবেই প্রচুর খরচ করবেন না, যা নিয়ে পরে আফসোস হতে পারে । আজ উপার্জনের সম্ভাবনা কম ও খরচের সম্ভাবনা সাধারণত যা হয়ে থাকে, সেরকমই । পেশার ক্ষেত্রে বিষয়গুলি আপনার অনুকূলে যেতে পারে । আত্মবিশ্বাসী হওয়া ও অতীতের ভুল থেকে শেখা, এই দুইয়ের সাহায্যে সাফল্য অর্জন করতে পারবেন ।

ধনু: জটিল সমস্যাগুলিকে কাছ থেকে দেখুন এবং বুদ্ধি খাটিয়ে সমাধান করুন । সমস্যা নিয়ে ঝগড়া করবেন না; তার পরিবর্তে, সমাধানের উপায়গুলিতে মনোনিবেশ করুন । বিদেশী কোনও বন্ধুর খবর পেয়ে আজ আপনার দিনটি আরও ভাল হয়ে উঠতে পারে । প্রেমের জীবনে, আপনার প্রিয়জনকে মুগ্ধ করার জন্য আপনাকে কিছুটা সংবেদনশীল হতে হবে । আপনি যদি নিজের সৎ উদ্দেশ্য জাহির করতে পারেন, তাহলে আপনার পক্ষে ভালো হবে । আজ আপনার কাজের পরিমাণ খুব বেশি হতে পারে এবং এটি আপনাকে অস্থির করে তুলতে পারে ।

মকর: আপনার প্রিয়তমের যদি আপনাকে আত্মকেন্দ্রিক মনে হয় তাহলেও হতাশ হবেন না । যে কোনও পরিস্থিতিতে মানিয়ে নিয়ে সেই অনুযায়ী কাজ করতে শিখুন ৷ আর্থিক ক্ষেত্রে পরিকল্পনা ও সংগঠিত করার সময়ে আপনি প্রবল আত্মবিশ্বাসী থাকবেন । আপনার দক্ষ পরিচালন ক্ষমতা আর্থিক সমস্যাগুলি সহজেই সামলাতে সাহায্য করবে । অফিসে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ জমা দেওয়ার চাপ থাকবে । ধৈর্য্য ধরে থাকুন, আগামী দিনে আপনার কঠোর পরিশ্রম অসাধারণ ফল নিয়ে আসবে ।

কুম্ভ: প্রেমের জীবনে চ্যালেঞ্জ আসতে পারে । সঙ্গীর প্রয়োজনের দিকে মনোযোগ দিন । সম্পর্কে সঙ্গতি বজায় রাখার জন্য যা যা করা সম্ভব, তা অবশ্যই করুন । আজকের দিনে আর্থিক ক্ষেত্রে কিছু উদ্বেগ দেখা দেবে । টাকা আসবে কিন্তু আজকের নক্ষত্রের অবস্থান অনুসারে আপনাকে সমালোচনা মনোভাব থেকে দূরে থাকতে হবে । কাজের জায়গায় চুপচাপ থাকুন । আজকের দিনে বেশি সতর্ক থাকুন ৷ কঠিন চ্যালেঞ্জগুলি আপনাকে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করতে পারে ।

মীন: আপনার প্রণয়ী প্রচুর খুশি ও আনন্দে আপনার মন ভরিয়ে দেবেন ৷ কাজেই প্রেম জীবন শান্ত ও শান্তিপূর্ণ থাকবে । আজকের দিনে আপনার প্রিয় মানুষের সঙ্গে হাসিখুশি কথাবার্তার প্রত্যাশা করতে পারেন । জমায়েতের বন্দোবস্ত করা ও পার্টি দেওয়ার জন্য আজকের দিনটি ভালো ৷ অবশ্য তাতে আপনার প্রচুর খরচ হবে ৷ এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে আর্থিক দিক থেকে আজকের দিনটি সন্তোষজনক হবে । পেশাগত জীবন মসৃণ কাটবে । আপনার পরিশ্রম ও নিষ্ঠার জন্য আপনি সহকর্মী ও ঊর্ধতন কর্তাদের প্রশংসা কুড়াবেন ৷

