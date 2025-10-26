ETV Bharat / state

ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে সময় কাটবে কিছু রাশির, বাকিদের ভাগ্যে কী ?

মেষ থেকে মীন, কেমন যাবে আজকের দিন ? শুরুতেই দেখে নিন ইটিভি ভারতে আজকের রাশিফল ৷

DAILY HOROSCOPE FOR 26TH OCTOBER
ইটিভি ভারতের দৈনিক রাশিফলে জানুন কেমন যাবে আপনার রবিবার (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 26, 2025 at 12:01 AM IST

5 Min Read
মেষ: ভালোবাসার মানুষের কাছ থেকে পাওয়া কোনও মধুর বার্তা জীবনে উত্তেজনা এনে দেবে । দিনের শেষভাগে ভালো খবর পেতে পারেন । আপনার প্রেম জীবনকে আরও রোমাঞ্চকর করে তোলার অ্যাডভেঞ্চারাস উপায় খুঁজে বের করবেন । তবে আজ মা লক্ষ্মী আপনার সহায় নেই ৷ আর্থিক দিক থেকে আজ খানিকটা হতাশ হয়ে পড়বেন ৷ কিন্তু, হাল ছেড়ে দেবেন না ৷ বিষয়টি ক্ষনস্থায়ী ৷ দ্রুত এই সময় কেটে যাবে । কর্মক্ষেত্রে দিনের দ্বিতীয় অর্ধে কাজকর্ম বাস্তবায়িত হওয়া শুরু হতে পারে । কাজ নিয়ে আপনি উদ্যমী হবেন ও দক্ষতার সঙ্গে সময়কে কাজে লাগাতে পারবেন ৷

বৃষ: পরিবার ও প্রিয়জনদের সঙ্গে সময় কাটালে প্রফুল্লতা আসতে পারে । ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে রোমান্টিক সান্ধ্যভোজন উপভোগ করতে পারেন আপনি । আজ আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে কাজ করার বদলে ভালো ভাবমূর্তি তৈরি করা সম্বন্ধে বেশি সচেতন হয়ে পড়বেন । তার মানে এই নয় যে আপনি আর্থিক পরিস্থিতির দিকে একদমই নজর দেবেন না । পেশাগত ক্ষেত্রে কাজকর্ম হয়ত আপনার প্রত্যাশা অনুযায়ী এগোবে না । যদিও লক্ষ্যবস্তুর দিকে চোখ রেখে এগোলে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেতে ও স্থির করা লক্ষ্য অর্জন করতে সাহায্য হবে ।

মিথুন: আবেগপ্রবণ স্বভাবের জন্য বর্তমানে আপনাকে বেশ সমস্যা ভোগ করতে হচ্ছে ৷ কাজেই কোনও পরিস্থিতিতে প্রতিক্রিয়া জানানোর সময় নিজের আবেগের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখুন । আজ আপনি পারিবারিক বিষয়ের দিকে মন দেবেন ও পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাবেন । সব মিলিয়ে একটি প্রগতিশীল দিন । যদিও আজ আপনার উদ্যমে একটু ভাঁটা পড়তে পারে । কোনও রকম বিতর্কে না জড়ানোই ভালো, কারণ আজকের দিনটি আপনার অনুকূলে না থাকায় আপনি হয়ত তর্কে জিততে পারবেন না ।

কর্কট: নতুন প্রকল্প বা জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু করার জন্য আজ খুবই ভালো দিন । আজকে সারাদিন কাজের জন্য আপনি এত ব্যস্ত থাকবেন যে আপনি হয়ত প্রেমের জন্য সময়ই বের করতে পারবেন না । দিনের দ্বিতীয়ার্ধে আপনাকে নিস্ফল কাজের পিছনে শক্তি খরচ না-করে প্রাথমিক লক্ষ্যগুলির দিকে মনোনিবেশ করতে বলা হচ্ছে । অতীতে কাউকে আর্থিক সাহায্য করে থাকলে, সেই ব্যক্তি আজ এগিয়ে এসে আপনাকে সাহায্য করবেন ।

সিংহ: আজকে আপনার অনেক বৈষম্য ও অসমতা মেনে নেওয়ার ক্ষমতা থাকবে । ফলে, দিনের পরের দিকে সীমাহীন সাহায্য ও বিষ্ময়কর জিনিসের জন্য প্রস্তুত থাকুন । প্রেমের ক্ষেত্রে সঙ্গীর সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় না-জড়ানোই শ্রেয় ৷ আজ তিনি আপনার কাছ থেকে শান্ত কথা আশা করবেন ৷ আর্থিক ভাগ্য আজ আপনার জন্য মিশ্র প্রভাব আনবে ৷ আজকে আপনি সম্ভবত কয়েকটি মিটিং ও আলোচনায় অংশ নেবেন ।

কন্যা: সমস্যা আসতে চলেছে এবং আপনাকে সেই আসন্ন অন্ধকারাচ্ছন্ন সময় নিয়ে সতর্ক থাকতে হবে । জমে থাকা কাজ শেষ করার জন্য আজ পরিশ্রমের ভালো দিন ৷ সঙ্গীর সঙ্গে অতিগোপন কোনও কথা ভাগ করে নেবেন । স্বাস্থ্য সচেতনতা বজায় রাখার জন্য এবং খাদ্যাভ্যাসের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখার জন্য আজ স্বাস্থ্য ভালোই থাকবে । দিনের দ্বিতীয়ভাগে সাংসারিক দায়িত্ব নিয়ে আপনি এতটাই ব্যস্ত থাকবেন যে আর্থিক বিষয়ে চিন্তা করার সময় পাবেন না ।

তুলা: কর্মক্ষেত্রে আপনি প্রচুর সম্মানের দাবিদার হবেন ৷ আজ আপনি এতই শক্তিশালী হয়ে উঠবেন, যা আগে কখনও দেখা যায়নি । নতুন ও সফল ব্যবসায়িক কৌশল নিয়ে আসার জেদ আপনার আছে । তবে শুধু কাজ করেই দিন যাপন করবেন, এমনটা নয় ৷ আপনি বুদ্ধিমানের মতো কাজ করবেন, গাধার মতো খাটবেন না । দিনের প্রথমার্ধ আর্থিক দিক থেকে ভালো ও আপনি ভালোই উপার্জন করবেন ।

বৃশ্চিক: আজ হৃদয় থেকে নয়, মাথা দিয়ে চিন্তা করবেন আপনি । ফলে, আপনার সিদ্ধান্তগুলি ব্যবহারিক ও যুক্তিযুক্ত হতে পারে । কাজের ক্ষেত্রে ও বাড়িতে বড়দের সঙ্গে কথা বলার সময় সতর্ক থাকুন ৷ আজ আপনাকে ভুল বোঝার সম্ভাবনা রয়েছে । ভালোবাসার মানুষের জন্য কোনও চমক দিয়ে আপনি দিনটি আনন্দের সঙ্গে শেষ করতে চাইবেন । সব মিলিয়ে, আর্থিক দিক থেকে দিনের দ্বিতীয়ার্ধ বেশি সম্ভাবনাপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে ।

ধনু: দিনের প্রথমার্ধ গড়পড়তা হলেও দ্বিতীয়ার্ধে আপনি ভালো মেজাজে থাকবেন এবং কাজের ক্ষেত্রে সব লক্ষ্য অর্জন করতে পারবেন । দ্বিতীয়ার্ধে আপনি কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সঙ্গে বৈঠক রাখবেন ৷ এর ফলে ব্যবসা পেতে বা দ্রুত আর্থিক উন্নতিতে সাহায্য হতে পারে । আজ আপনার অন্যের সমালোচনা করার একদম ইচ্ছা থাকবে না ।

মকর: আজ আপনার দিন ৷ কোনও চেষ্টা ছাড়াই আপনার মনে হবে সবই আপনার পক্ষে হচ্ছে ৷ যদিও অবচেতনভাবে আপনি আশেপাশের লোকেদের মুগ্ধ করার জন্য আপনার প্রতিভা ও কৃতিত্ব জাহির করতে চাইবেন । সম্পর্কের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে আলোচনা করে আপনার অসাধারণ সময় কাটবে । দিনের প্রথমার্ধে আপনার স্বাস্থ্য ভালো থাকবে । দিনটি ইতিবাচকভাবে শুরু হবে । যদিও সতর্ক থাকুন, কারণ কিছু ভুল করতে পারেন ।

কুম্ভ: আজকের দিনটি ক্যালেন্ডারে দাগ দিয়ে রাখুন ৷ কারণ, এটি আপনার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ দিন হয়ে উঠবে । আপনার কিছু অর্থের আগমন হবে এবং পড়াশোনা বা ব্যবসার জন্য পর্যাপ্ত অর্থ থাকবে । এছাড়াও ভালো স্বাস্থ্য ও মেজাজের কারণে আপনি ভালোভাবে কাজ করতে পারবেন । আপনি সম্পর্কগুলিও ভালো বজায় রাখবেন । আগে ঋণ দিয়েছিলেন, আজ সেই ঋণ ফেরত পাবেন আপনি ৷

মীন: আজ আপনি লক্ষ্যের প্রতি স্থির থাকবেন এবং আপনার উদ্যম কমতে দেবেন না । আপনি স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন থাকবেন । আজ আপনার স্বাস্থ্য ও মেজাজ দুইই ভালো থাকবে । ফলে সৃজনশীল কাজের জন্য আজ ভালো দিন । স্বাস্থ্যের দিক থেকেও আজ ভালো দিন । দিনের দ্বিতীয়ার্ধে আপনি যে লেনদেনগুলি করবেন, তা নিশ্চিতভাবে আপনার অ্যাকাউন্টে অনেক টাকা এনে দেবে ।

