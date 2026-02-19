ETV Bharat / state

মা লক্ষ্মীর কৃপায় অর্থ লাভ, নাকি প্রিয়জনের সঙ্গে রোমান্স ! আজ আপনার ভাগ্যে কী

মেষ থেকে মীন, কেমন যাবে আজ আপনার দিন ? দেখে নিন ইটিভি ভারতের দৈনিক রাশিফলে ৷

daily horoscope
আজকের রাশিফল (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 19, 2026 at 12:01 AM IST

6 Min Read
মেষ (ARIES): অত্যাধিক কাজের চাপের কারণে প্রিয়তম মানুষটির স্বাভাবিক আচরণেও বিরক্ত হয়ে উঠতে পারেন । তবে, হাস্য-রসিকতাপূর্ণ স্বভাবের কারণে একঘেয়েমি কেটে গিয়ে আপনার সম্পর্ক স্বাভাবিক হয়ে যাবে । আর্থিক ক্ষেত্রে গ্রহের সহায়তা লাভ করবেন ৷ গ্রহের সু-দৃষ্টির ফলে নানা ভাবে নানা উপায়ে লাভ অর্জন করবেন । কেরিয়ারের প্রতিটি ধাপে আপনার জন্য চমক অপেক্ষা করছে । প্রোজেক্ট শুরু করার পর যেসমস্ত কাজে সময় ও শ্রম দেওয়ার দরকার নেই, সেগুলি আপনি ধীরে ধীরে এড়িয়ে চলার সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন ।

বৃষ (TAURUS): আপনার জন্য সময়টি একটু কঠিন ৷ প্রিয় মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা আছে । একটি বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কের কারণে আপনাদের সম্পর্ক খারাপ হতে পারে ৷ তবে, সম্প্রীতিমূলক সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য আপনাকে আচরণ বদলাতে হতে পারে । ব্যবসায়ীরা আয়ের সুযোগ পাবেন ৷ সভা-সম্মেলনগুলির ব্যাপারে মনোযোগী হোন । কর্মীদের জন্য এটি একটি পরীক্ষার সময়, কর্মক্ষেত্রে আপনি নিজের দক্ষতা বৃদ্ধি করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে পারেন । তবে, ভালো ফল পেতে আপনি বেশ কিছু নতুন নতুন চিন্তা-ভাবনা প্রয়োগ করতে পারেন ।

মিথুন (GEMINI): ব্যক্তিগত সমস্যাগুলি খতিয়ে দেখা ও সেগুলি সমাধান করার জন্য এটি সঠিক সময় । সম্পর্কের ক্ষেত্রে আপনার একটি ভারসাম্য বজায় রাখার দরকার । বাস্তবসম্মত চিন্তা-ভাবনা আপনার সম্পর্কে সম্প্রীতি নিয়ে আসতে পারে । অর্থভাগ্য সুপ্রসন্ন হওয়ায় আর্থিক ক্ষেত্রে আজ একটি ভালো দিন । পরিচিত সূত্র থেকে প্রাপ্ত অর্থ সঞ্চয় করতে সক্ষম হবেন । কর্মক্ষেত্রে সমস্যা সমাধানে কোনও অসুবিধা না-হওয়ায় আপনার নিজেকে বেশ প্রতিভাবান বলে মনে হতে পারে । সাফল্যে আত্মহারা না হয়ে কাজের প্রতি মন দিন ।

কর্কট (CANCER): আপনার প্রেমের সম্পর্কে প্রচুর আবেগ জড়িয়ে থাকায় সামান্য ব্যাপারেও তা দুঃখ ডেকে আনে । প্রিয়তমের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করলে আপনাদের সম্পর্ক সহজ হতে পারে । দিনের শুরুতে আপনি টাকাপয়সা নিয়ে চিন্তিত থাকতে পারেন । তবে, পরের দিকে সমস্যার যথার্থ সমাধান খুঁজে পাবেন । দূরে কোথাও বেড়াতে গেলে তা কাজে লাগতে পারে । কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সাহায্যে আবেগ সামলানো সম্ভব হতে পারে । তাঁরা আপনাকে বেশ কয়েকটি কঠিন কাজ করতেও সহায়তা করতে পারেন।

সিংহ (LEO): যেকোনও সম্পর্কের ভিত্তি হল বিশ্বাস । আপনার সঙ্গীর সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে গেলে বিষয়টি আপনাকে মনে রাখতে হবে । আপনি ও আপনার সঙ্গীর মধ্যে ভালো বোঝাপড়া ও সততা আপনাদের সম্পর্ক ভালো করতে সাহায্য করতে পারে । টাকাপয়সার ব্যাপারে আপনার যত্নশীল হওয়া দরকার ৷ খারাপ আর্থিক পরিকল্পনা বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে । কর্তৃত্বের মনোভাবের কারণে কর্মক্ষেত্রে কিছু অসুবিধা আসতে পারে । তাই এইসব নেতিবাচক চিন্তা-ভাবনা থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে ।

কন্যা (VIRGO): আপনার জীবনসঙ্গীর সঙ্গে কিছু ভালো সময় কাটিয়ে আপনি নিজের ব্যক্তিগত জীবনকে গুরুত্ব দিতে পারেন । কিছু রোম্যান্টিক মুহূর্ত আপনার মনকে তরতাজা করে দিতে পারে। দিনের প্রথম ভাগে আপনি বেশি খরচ করে ফেলতে পারেন। যদিও, দিনের শেষে আপনি খরচ কমাতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে দক্ষতা বাড়াতে আপনার কিছু সঠিক পদ্ধতি অবলম্বন করা দরকার হতে পারে। আপনি ক্লায়েন্টদের কাছ থেকে পাওয়া সূত্র সফলভাবে কাজে লাগাতে পারেন যার ফলে আপনার কাজ শেষ করার ব্যাপারে সাহায্য হতে পারে।

তুলা (LIBRA): আপনি আজ সুখ এবং বর্ধিত প্রাণশক্তি পাবেন। আপনি আজকে এমন কিছু বিষয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়বেন, যা আপনাকে ধর্মীয় বা দার্শনিক বক্তৃতাগুলিতে উত্তর খুঁজতে বাধ্য করবে। ইতিবাচক থাকুন এবং তর্ক-বিতর্কে জড়িয়ে পড়বেন না। অন্যান্য ব্যক্তির মতামত দ্বারা প্রভাবিত হওয়া এড়িয়ে চলুন। আজ আপনার ব্যয় বাড়তে পারে, কারণ কিছু নির্দিষ্ট বিষয়ে আপনাকে খরচ করতে হতে পারে, যা আপনি এড়াতে পারবেন না। আপনার ভবিষ্যতকে সুরক্ষিত করার জন্য আপনাকে দৃঢ় আর্থিক পরিকল্পনা করতে হতে পারে।

বৃশ্চিক (SCORPIO): বৃশ্চিক আপনার দিনের প্রথমার্ধটি স্বাস্থ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে মাঝারি হতে পারে। আপনি নিজেকে ক্ষুদ্র মনে করতে পারেন। দিনের দ্বিতীয়ার্ধটি আপনার এই হীনমন্যতাকে দূরে সরিয়ে নেবে। আপনার উচিত, অন্য ব্যক্তির জীবনে হস্তক্ষেপ করা থেকে নিজেকে দূরে রাখা। আপনার উচিত, আপনি যাদের ভালোবাসেন বা যারা আপনাকে ভালবাসেন, তাদের সাথে সময় কাটানো। আপনার প্রশাসনিক ক্ষমতাগুলিকে আরও ক্ষুরধার করে নিন। আপনার গ্রহের অবস্থানগুলি খুব শীঘ্রই ভালো দিকে পরিবর্তিত হতে পারে।

ধনু (SAGITTARIUS): একটি আনন্দদায়ক সংবেদনশীল অভিজ্ঞতা আজ আপনার আত্মাকে আলোড়িত করবে। পরে, সম্ভবত, ইলেকট্রনিক মিডিয়া বা একটি উজ্জ্বল চিন্তার সাহায্যে আপনি সাফল্যলাভ করতে পারেন। আপনার জীবনসাথী আজ আপনাকে তার সাথে ঘুরতে যাওয়ার প্রস্তাব দিতে পারে। আজ আপনার স্বাস্থ্য ভাল থাকবে এবং আপনি যোগ বা ধ্যান করতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে সমবয়সীদের সাথে সম্পর্কের উন্নতি হবে। সুযোগের নতুন দরজা এখন আপনার রাস্তা খুলে দিতে পারে।

মকর (CAPRICORN): সাধারণত, আপনি একজন শান্ত এবং ধীরস্থির ব্যক্তি। আজ আপনি কোন কারণে ক্রোধে ফেটে পড়বেন ও তার ফলে আপনার চারপাশের লোকেরা আপনার ব্যাবহারে খুবই অবাক হবেন। এটি সম্ভবত আপনার দিন নয়, সুতরাং কোনও ধরণের ঝগড়ায় প্রবেশ করবেন না। কোন বড় ভুল এড়াতে, কথা বলার আগে ও কোনো কাজ করার আগে ভাল করে বিবেচনা করে নিন। আজকের দিনটি স্বাস্থ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে মাঝারি হবে। আজকের দিনটি কর্মক্ষেত্রে একটি ব্যস্ত দিন, যা আপনাকে ক্লান্ত করে দিতে পারে।

কুম্ভ (AQUARIUS): কুম্ভ সঙ্গীর সঙ্গে মজা ও আনন্দের দিন। বন্ধুদের সঙ্গে নানারকম মজাদার কাজকর্মে আজ একটি দারুণ সময় কাটতে পারে। মদ্যপান করা থেকে বিরত থাকুন। বাস্তবসম্মত উপায়ে আর্থিক দিক সামলাতে গেলে কিছু বিষয় একটু সহজ করে নেওয়া দরকার হতে পারে। আপনার গভীর চিন্তা-ভাবনাগুলি গঠনমূলকভাবে ব্যবহার করছেন কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত হোন। কর্মক্ষেত্রে, সুযোগের বন্যায় আপনি ভেসে যেতে পারেন। অন্য কাউকে আপনার চিন্তা-ভাবনা নিয়ন্ত্রণ করতে না দিয়ে নিজেই কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করতে শিখুন। সমস্যা দেখা দিতে পারে, কিন্তু শীঘ্রই সেসব দূর হয়ে যাবে।

মীন (PISCES): আপনার চারপাশে প্রেম অনুভূত হতে পারে, কারণ আপনি অভিনব উপায়ে নিজের প্রেম প্রকাশ করতে উৎসাহী হবেন। এতে আপনার সঙ্গীর মন খুশিতে ভরে উঠতে পারে। দিনটি খুব মধুর ভাবে শেষ হতে পারে! আর্থিক ক্ষেত্রে একটু চাপের ফলে আপনার উৎসাহ দমে যেতে পারে। টিকাপয়সা লেনদেনের ক্ষেত্রে এটি একটি সন্তোষজনক দিন নাও হতে পারে। দুপুরের পর থেকে কর্মক্ষেত্রে সবকিছু ইতিবাচক হয়ে যেতে পারে। আপনি পরিপূর্ণ উদ্যম সহকারে আপনার সহকর্মীদের সঙ্গে মিলে নতুন উদ্যোগ শুরু করতে পারেন।

