স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে গুলি, লক্ষাধিক টাকার সোনা-নগদ ছিনতাই শিলিগুড়িতে
Siliguri Dacoits Loots Gold and Cash: স্বর্ণ ব্যবসায়ীর থেকে সোনা ও নগদ প্রায় 2 লক্ষ টাকা ছিনতাই করে পালিয়েছে দুষ্কৃতীরা । তদন্তে নেমেছে পুলিশ ।
Published : October 29, 2026 at 7:30 AM IST
শিলিগুড়ি, 29 অক্টোবর: এক স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে ঘিরে ধরে গুলি চালিয়ে বিপুল পরিমাণ সোনা ও নগদ ছিনতাইয়ের ঘটনায় চরম আতঙ্ক ছড়িয়েছে শিলিগুড়ির শান্তিনগর পঞ্চানন রোড এলাকায় । সোনার অলঙ্কার ব্যবসায়ী উত্তম সরকার শান্তিনগর বউবাজারের দোকান বন্ধ করে বুধবার রাতে বাড়ি ফিরছিলেন । সেই সময় হঠাৎই তাঁর পথ আটকে চড়াও হয় দুষ্কৃতী দল । এই ঘটনায় পুলিশ, প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ।
ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে আক্রান্ত ব্যবসায়ী জানান, দোকান বন্ধ করে বাড়ি ঢোকার পথেই দুষ্কৃতীরা আচমকা এসে তাঁকে ধাক্কাধাক্কি শুরু করে এবং ড্রেনের মধ্যে ফেলে দেয় । এরপর বন্দুক দেখিয়ে তাঁর কাছে থাকা ব্যাগটি ছিনিয়ে নেওয়া হয় । ব্যাগে প্রায় 200 গ্রাম সোনা এবং দেড় থেকে দুই লক্ষ নগদ ছিল ।
ছিনতাইয়ের পর দুষ্কৃতীরা চম্পট দিলে তিনি স্কুটি নিয়ে তাদের পিছু নেন । কিন্তু বাইপাসের কাছে পৌঁছতেই তাঁকে লক্ষ্য করে এক রাউন্ড গুলি চালায় হামলাকারীরা । দুষ্কৃতীরা সবাই বাংলায় কথা বলছিল এবং তারা মাস্ক বা হেলমেট পরা অবস্থায় ছিল না বলে জানিয়েছেন উত্তম ।
ঘটনার সময় পাশের দোকানের ইলেকট্রিক ব্যবসায়ী বিদ্যুৎ মণ্ডল আক্রান্ত ব্যবসায়ীকে বাঁচাতে এগিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি জানান, দোকানের ভিতর কাজ করার সময় হঠাৎই গলির মধ্যে তীব্র ব্দ শুনে তিনি বাইরে বেরিয়ে আসেন। দেখতে পান দু'জন বাইকে এবং তিনজন একটি স্কুটিতে রয়েছে। তিনি দুষ্কৃতীদের ধরতে উদ্যত হতেই তাদের মধ্যে একজন বন্দুক উঁচিয়ে 'এই সরে যা' বলে তাঁকে হুমকি দেয় । প্রাণভয়ে তিনি পিছিয়ে আসতে বাধ্য হন এবং দুষ্কৃতীরা দ্রুত বাইপাসের দিকে পালিয়ে যায়। এই ঘটনায় আতঙ্কের কথা ব্যক্ত করে তিনি বলেন, "পাড়ার মধ্যে এমন সশস্ত্র অপরাধের ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দা ও মহিলারা চরম ভয়ের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন ।"
একই এলাকার বাসিন্দা রিয়া মণ্ডল জানান, দুষ্কৃতীরা হয়তো বাজার থেকেই ব্যবসায়ীকে অনুসরণ করছিল । গলির ভিতর ঢোকার পর দু'জন বাইরে পাহারা দিচ্ছিল এবং বাকিরা ভিতরে ঢুকে ছিনতাই করে। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, আক্রান্ত ব্যবসায়ী ও স্থানীয় দোকানদার তাদের আটকানোর চেষ্টা করলেও আগ্নেয়াস্ত্রের ভয়ে পিছু হটতে হয়।
ছিনতাইকারীরা স্থানীয় কেউ নয়, বাইরে থেকেই এসেছিল বলে ধারণা করছেন স্থানীয়রা। শান্তিনগর বউবাজার, রাহুড়বাড়ি মোড় ও পাইপলাইন বুড়াবুড়ি মোড় সংলগ্ন এলাকায় এমন নজিরবিহীন ঘটনায় সাধারণ মানুষের সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে ৷ অবিলম্বে এলাকায় পুলিশি নজরদারি বাড়ানোর দাবি জানিয়েছেন বাসিন্দারা ৷
ইতিমধ্যে পুলিশ তদন্তে নেমেছে বলে জানিয়েছেন ডিসিপি রানা মুখোপাধ্যায়। শহর জুড়ে শুরু হয়েছে নাকা তল্লাশি। শহরের প্রত্যেকটি ঢোকা ও বেরনোর পথে নাকা বসানো হয়েছে । পাশাপাশি, একটি বিশেষ পুলিশের টিমকে কাজে লাগানো হয়েছে বলে জানান ডিসিপি ।
খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ। তারা এলাকা পরিদর্শন করে তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু করে। পুলিশ খতিয়ে দেখছে এটি পূর্বপরিকল্পিত কোনও দুষ্কৃতী দলের কাজ কি না । হামলাকারীদের চিহ্নিত ও গ্রেফতার করতে দুর্ঘটনাস্থল ও আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে । তবে, ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় প্রকাশ্যে আগ্নেয়াস্ত্র উঁচিয়ে এমন দুঃসাহসিক ছিনতাইয়ের ঘটনায় পুরো শিলিগুড়ি জুড়েই নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে গভীর উদ্বেগ তৈরি হয়েছে ।