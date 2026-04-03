বিজেপি প্রার্থী শিখা চট্টোপাধ্যায় অসুস্থ ! ভোটপ্রচারে দাবি তৃণমূল প্রার্থী রঞ্জনের

বিজেপি প্রার্থী শিখা চট্টোপাধ্যায় অসুস্থ ! ভোটপ্রচারে দাবি তৃণমূল প্রার্থী রঞ্জনের
প্রচারে গত পাঁচ বছরে বিজেপি প্রার্থী শিখা চট্টোপাধ্যায়ের ব্যর্থতা নিয়ে প্রথম থেকেই সরব তৃণমূল কংগ্রেস।
Published : April 3, 2026 at 8:50 PM IST
শিলিগুড়ি, 3 এপ্রিল: ভোট-প্রচারে ঝড় তুলছেন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী রঞ্জন শীল শর্মা। তাঁর দাবি, বিজেপি প্রার্থী শিখা চট্টোপাধ্যায় অসুস্থ ! বিধায়ক হিসেবে গত পাঁচ বছরে বিজেপির ব্যর্থতা নিয়ে প্রথম থেকেই সরব তৃণমূল কংগ্রেস। এরই মধ্যে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি কেন্দ্রের নির্বাচনী লড়াইয়ে তৃণমূল হাতিয়ার করছে বিজেপি প্রার্থীর শারিরীক অসুস্থতাকে।
গত পাঁচ বছরে এই কেন্দ্রের উন্নয়ন নিয়ে বিতর্কের মধ্যেই এবার ভোট-প্রচারে এই ইস্যু ঘিরে চর্চা তুঙ্গে। তৃণমূল প্রার্থী রঞ্জন শীল শর্মা বিজেপি প্রার্থী শিখা চট্টোপাধ্য়ায়কে ‘মা’ বলে সম্বোধন করেন। শিখা চট্টোপাধ্য়ায় তা মেনেও নিয়েছেন। আর এই সম্পর্ককে হাতিয়ার করে বিজেপি প্রার্থীর শারীরিক অসুস্থতার প্রসঙ্গ প্রচারে তুলে ধরেন তৃণমূল প্রার্থী।
তৃণমূল প্রার্থী উদ্বেগভরা গলায় সাধারণ মানুষকে বলতে শোনা যাচ্ছে, "শিখা চট্টোপাধ্য়ায়ের বয়স হয়েছে, তিনি অসুস্থ ৷ ঠিকমতো চলাফেরা করতে পারেন না। ডাক্তার তাঁকে অনেক ওষুধ দিয়েছেন। কিন্তু নিয়মিত ওষুধ খান না তিনি।" ভোট প্রচারে উদ্বেগ প্রকাশ করেন রঞ্জন সরাসরি এও বলছেন, "এই বয়সে শিখাদেবীর বিশ্রাম নেওয়া উচিত ৷ রাজনৈতিক জীবন থেকে সরে দাঁড়ানো নিয়ে ভাবা দরকার।"
রঞ্জন শীল শর্মার প্রচারের এই কৌশলে তিনি যে কিছুটা অস্বস্তিতে পড়েছেন, তা ভোট প্রচারেও বোঝা গিয়েছে বিজেপি প্রার্থী শিখা চট্টোপাধ্যায়কে দেখে। তিনিও প্রচারে বলছেন, "রঞ্জন শীল শর্মা আমাকে নিয়ে যেসব কথা বলছেন, তার পিছনে রয়েছে রাজনৈতিক চক্রান্ত।" এমন অবস্থায় প্রতিটি প্রচার ও জনসভায় বিজেপি প্রার্থী নিজেকে 'সুস্থ' প্রমাণ করতে বেশি সচেষ্ট থাকছেন। তাঁর কথায়, "হ্যাঁ, আমার বয়স হয়েছে, কিন্তু আমি সম্পূর্ণ সুস্থ । নিয়মিত কাজ করছি, মানুষের সঙ্গে আছি। সারাদিনে ব্লাড প্রেসারের জন্য একটি ওষুধই খাই। যিনি আমার বয়স ও অসুস্থতা নিয়ে কথা বলছেন, তাঁঁর আগে দেখা উচিত তৃণমূলে আমার থেকে বেশি বয়সের প্রার্থী রয়েছেন। যাঁরা আমাকে অসুস্থ বলছেন তাঁরা বছরে কত বার হায়দরাবাদ, চেন্নাই যাচ্ছেন চিকিৎসার জন্য, সেটা খোঁজ নিয়ে দেখুন।"
তবে কারণ যাই হোক না কেন। প্রচার ময়দানে এই শারিরীক সুস্থতা আর অসুস্থতা নিয়ে দড়ি টানাটানিতে অনেকটা এগিয়ে রয়েছেন রঞ্জন শীল শর্মা, এমনটাই দাবি রাজনৈতিক মহলের। তবে তার প্রতিফলন কতটা ভোটে প্রতিফলিত হয়, তা বোঝা যাবে 4 মে।