ETV Bharat / state

পেনশন ছাড়া কোনও রোজগার নেই, 5 বছরে অনেকটা বাড়ল শিখার সম্পত্তির পরিমাণ

পাঁচ বছরে শিখা চ্যাটার্জির সোনা 22 গ্রাম কমে গেলেও বেড়েছে সম্পত্তির পরিমাণ ৷ ঋণ নিয়ে গাড়িও কিনেছেন এই বিজেপি প্রার্থী ।

ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিজেপি প্রার্থী শিখা চ্যাটার্জি (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 3, 2026 at 9:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

জলপাইগুড়ি, 3 এপ্রিল: জলপাইগুড়ি জেলার ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিজেপি প্রার্থী শিখা চ্যাটার্জি ৷ 2021 সালে এই আসন থেকে বিজেপির টিকিটে জিতেছিলেন তিনি ৷ এরপর 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনে তাঁকে এই আসনেই ফের প্রার্থী করা হয়েছে ৷ রিটার্নিং অফিসারের কাছে মননোয়নপত্র পেশের সময় নিজের হলফনামা দাখিল করেছেন তিনি ৷ সেই হলফনামা অনুযায়ী গত পাঁচ বছরে সম্পত্তির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে বিদায়ী বিধায়কের ৷

শিখা চ্যাটার্জি একজন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা । তাঁর স্বামী অবসরপ্রাপ্ত পূর্ত দফতরের ক্লার্ক । পেনশন ছাড়া আর কোনও রোজগার নেই শিখা চ্যাটার্জির । পাঁচ বছরে শিখা চ্যাটার্জির কাছে থাকা সোনার পরিমাণ 22 গ্রাম কমে গিয়েছে । তবে এর মধ্যে ঋণ করে গাড়ি কিনেছেন বিজেপি প্রার্থী ।

শিখা চ্যাটার্জি মনোনয়ম পেশ করেছেন (নিজস্ব ছবি)

2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময় তাঁর দেওয়া হিসেব অনুযায়ী, শিখা চ্যাটার্জির মোট সম্পত্তির পরিমাণ ছিল 35 লক্ষ 24 হাজার 891 টাকা । কিন্তু 2026 সালের হলফনামা বলছে, তাঁর বর্তমান মোট সম্পত্তির পরিমাণ 49 লক্ষ 1 হাজার 306 টাকা । অর্থাৎ, গত পাঁচ বছরের ব্যবধানে তাঁর মোট স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ 13 লক্ষ 76 হাজার 415 টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে ।

2026 সালে স্থাবর সম্পত্তি

মনোনয়ন পেশের সময় জমা দেওয়া হলফনামা অনুযায়ী, শিখা চ্যাটার্জির ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি মধ্য শান্তিনগরে বাড়ি রয়েছে । যার বাজার মুল্য প্রায় 30 লক্ষ টাকা । তাঁর নিজস্ব কোনও কৃষি জমি ও অকৃষি জমি নেই বলে হলফনামায় দাবি করা হয়েছে । তাঁর মোট স্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ আনুমানিক 30 লক্ষ 4 হাজার টাকা ৷ তাঁর স্বামীর স্থাবর সম্পত্তি রয়েছে আনুমানিক 55 লক্ষ 4 হাজার টাকার ।

শিখা চ্যাটার্জির সঞ্চয়-সম্পত্তি (ইটিভি ভারত)

অস্থাবর সম্পত্তি

মনোনয়নের সময় জমা দেওয়া হলফনামা অনুযায়ী, শিখা চ্যাটার্জির মারুতি সুজুকি কোম্পানির একটি চার চাকার গাড়ি রয়েছে । যার বাজার মূল্য 9 লক্ষ 54 হাজার 500 টাকা । তাঁর কাছে 70 গ্রামের সোনা রয়েছে, যার আনুমানিক মূল্য প্রায় 10 লক্ষ টাকা । শিখা চ্যাটার্জির হাতে নগদ রয়েছে 20 হাজার টাকা । তাঁর চারটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রয়েছে । তাঁর একটি ঋণ রয়েছে । গাড়ি কেনার জন্য 9 লক্ষ 54 হাজার 500 টাকার স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার একটি ব্রাঞ্চে ঋণ নিয়েছেন । শিখা চ্যাটার্জির বিরুদ্ধে ভক্তিনগর থানায় ছ'টি বিচারাধীন মামলা রয়েছে । তাঁর মোট অস্থাবর সম্পত্তি রয়েছে আনুমানিক 18 লক্ষ 97 হাজার 306 টাকার ।

শিখা চ্যাটার্জির স্বামীর মোট অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ আনুমানিক 6 লক্ষ 28 হাজার 854 টাকা । তাঁর স্বামীর হাতে নগদ রয়েছে 10 হাজার টাকা । তাঁর চারটি স্কুটি ও মোটর সাইকেল রয়েছে । 10 গ্রাম সোনা রয়েছে । যার আনুমানিক মূল্য 1 লক্ষ 35 হাজার টাকা ।

শিখা চ্যাটার্জি দ্বিতীয়বার ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিজেপি প্রার্থী হয়েছেন (নিজস্ব ছবি)

2021 সালে স্থাবর সম্পত্তি

মনোনয়ন পেশের সময় জমা দেওয়া হলফনামা অনুযায়ী, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী শিখা চ্যাটার্জির একটি কৃষি জমি ছিল ৷ যেটা নিয়ে তাঁর মোট স্থাবর সম্পত্তির মূল্য ছিল 18 লক্ষ টাকা । শিখা চ্যাটার্জির স্বামীর নামে একটি বাড়ি-সহ জমি ছিল, যার মোট স্থাবর সম্পত্তির মূল্য ছিল 19 লক্ষ 50 হাজার টাকা ।

অস্থাবর সম্পত্তি

মনোনয়ন পেশের সময় ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী শিখা চ্যাটার্জির হাতে নগদ ছিল 25 হাজার 450 টাকা । তাঁর পাঁচটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ও চারটি ফিক্সড ডিপোজিট ছিল ৷ তাঁর মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ছিল । তাঁর 92 গ্রাম সোনা ছিল । যার সে সময় বাজার মূল্য ছিল 4 লক্ষ 25 হাজার 40 টাকা । তাঁর হলফনামায় দাবি করেছিলেন তাঁর মোট অস্থাবর সম্পত্তি ছিল 17 লক্ষ 24 হাজার 891 টাকা 35 পয়সা । তাঁর স্বামীর মোট অস্থাবর সম্পত্তি ছিল 14 লক্ষ 29 হাজার 762.64 টাকা ।

TAGGED:

DABGRAM FULBARI BJP CANDIDATE
WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
শিখা চ্যাটার্জি
শিখা চ্যাটার্জির সম্পত্তি
SIKHA CHATTERJEE ASSETS

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.