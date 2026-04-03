পেনশন ছাড়া কোনও রোজগার নেই, 5 বছরে অনেকটা বাড়ল শিখার সম্পত্তির পরিমাণ

পেনশন ছাড়া কোনও রোজগার নেই, 5 বছরে অনেকটা বাড়ল শিখার সম্পত্তির পরিমাণ
পাঁচ বছরে শিখা চ্যাটার্জির সোনা 22 গ্রাম কমে গেলেও বেড়েছে সম্পত্তির পরিমাণ ৷ ঋণ নিয়ে গাড়িও কিনেছেন এই বিজেপি প্রার্থী ।
Published : April 3, 2026 at 9:40 PM IST
জলপাইগুড়ি, 3 এপ্রিল: জলপাইগুড়ি জেলার ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিজেপি প্রার্থী শিখা চ্যাটার্জি ৷ 2021 সালে এই আসন থেকে বিজেপির টিকিটে জিতেছিলেন তিনি ৷ এরপর 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনে তাঁকে এই আসনেই ফের প্রার্থী করা হয়েছে ৷ রিটার্নিং অফিসারের কাছে মননোয়নপত্র পেশের সময় নিজের হলফনামা দাখিল করেছেন তিনি ৷ সেই হলফনামা অনুযায়ী গত পাঁচ বছরে সম্পত্তির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে বিদায়ী বিধায়কের ৷
শিখা চ্যাটার্জি একজন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা । তাঁর স্বামী অবসরপ্রাপ্ত পূর্ত দফতরের ক্লার্ক । পেনশন ছাড়া আর কোনও রোজগার নেই শিখা চ্যাটার্জির । পাঁচ বছরে শিখা চ্যাটার্জির কাছে থাকা সোনার পরিমাণ 22 গ্রাম কমে গিয়েছে । তবে এর মধ্যে ঋণ করে গাড়ি কিনেছেন বিজেপি প্রার্থী ।
2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময় তাঁর দেওয়া হিসেব অনুযায়ী, শিখা চ্যাটার্জির মোট সম্পত্তির পরিমাণ ছিল 35 লক্ষ 24 হাজার 891 টাকা । কিন্তু 2026 সালের হলফনামা বলছে, তাঁর বর্তমান মোট সম্পত্তির পরিমাণ 49 লক্ষ 1 হাজার 306 টাকা । অর্থাৎ, গত পাঁচ বছরের ব্যবধানে তাঁর মোট স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ 13 লক্ষ 76 হাজার 415 টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে ।
2026 সালে স্থাবর সম্পত্তি
মনোনয়ন পেশের সময় জমা দেওয়া হলফনামা অনুযায়ী, শিখা চ্যাটার্জির ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি মধ্য শান্তিনগরে বাড়ি রয়েছে । যার বাজার মুল্য প্রায় 30 লক্ষ টাকা । তাঁর নিজস্ব কোনও কৃষি জমি ও অকৃষি জমি নেই বলে হলফনামায় দাবি করা হয়েছে । তাঁর মোট স্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ আনুমানিক 30 লক্ষ 4 হাজার টাকা ৷ তাঁর স্বামীর স্থাবর সম্পত্তি রয়েছে আনুমানিক 55 লক্ষ 4 হাজার টাকার ।
অস্থাবর সম্পত্তি
মনোনয়নের সময় জমা দেওয়া হলফনামা অনুযায়ী, শিখা চ্যাটার্জির মারুতি সুজুকি কোম্পানির একটি চার চাকার গাড়ি রয়েছে । যার বাজার মূল্য 9 লক্ষ 54 হাজার 500 টাকা । তাঁর কাছে 70 গ্রামের সোনা রয়েছে, যার আনুমানিক মূল্য প্রায় 10 লক্ষ টাকা । শিখা চ্যাটার্জির হাতে নগদ রয়েছে 20 হাজার টাকা । তাঁর চারটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রয়েছে । তাঁর একটি ঋণ রয়েছে । গাড়ি কেনার জন্য 9 লক্ষ 54 হাজার 500 টাকার স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার একটি ব্রাঞ্চে ঋণ নিয়েছেন । শিখা চ্যাটার্জির বিরুদ্ধে ভক্তিনগর থানায় ছ'টি বিচারাধীন মামলা রয়েছে । তাঁর মোট অস্থাবর সম্পত্তি রয়েছে আনুমানিক 18 লক্ষ 97 হাজার 306 টাকার ।
শিখা চ্যাটার্জির স্বামীর মোট অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ আনুমানিক 6 লক্ষ 28 হাজার 854 টাকা । তাঁর স্বামীর হাতে নগদ রয়েছে 10 হাজার টাকা । তাঁর চারটি স্কুটি ও মোটর সাইকেল রয়েছে । 10 গ্রাম সোনা রয়েছে । যার আনুমানিক মূল্য 1 লক্ষ 35 হাজার টাকা ।
2021 সালে স্থাবর সম্পত্তি
মনোনয়ন পেশের সময় জমা দেওয়া হলফনামা অনুযায়ী, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী শিখা চ্যাটার্জির একটি কৃষি জমি ছিল ৷ যেটা নিয়ে তাঁর মোট স্থাবর সম্পত্তির মূল্য ছিল 18 লক্ষ টাকা । শিখা চ্যাটার্জির স্বামীর নামে একটি বাড়ি-সহ জমি ছিল, যার মোট স্থাবর সম্পত্তির মূল্য ছিল 19 লক্ষ 50 হাজার টাকা ।
অস্থাবর সম্পত্তি
মনোনয়ন পেশের সময় ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী শিখা চ্যাটার্জির হাতে নগদ ছিল 25 হাজার 450 টাকা । তাঁর পাঁচটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ও চারটি ফিক্সড ডিপোজিট ছিল ৷ তাঁর মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ছিল । তাঁর 92 গ্রাম সোনা ছিল । যার সে সময় বাজার মূল্য ছিল 4 লক্ষ 25 হাজার 40 টাকা । তাঁর হলফনামায় দাবি করেছিলেন তাঁর মোট অস্থাবর সম্পত্তি ছিল 17 লক্ষ 24 হাজার 891 টাকা 35 পয়সা । তাঁর স্বামীর মোট অস্থাবর সম্পত্তি ছিল 14 লক্ষ 29 হাজার 762.64 টাকা ।