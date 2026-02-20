রাজ্যের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা, মহার্ঘভাতা না-মেটানোয় কালীঘাট অভিযান সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের

রাজ্যের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা, মহার্ঘভাতা না-মেটানোয় কালীঘাট অভিযান সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের
শীর্ষ আদালত বকেয়া মহার্ঘভাতার 25 শতাংশ মিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলেও রাজ্যের কোনও হেলদোল নেই ৷ আদালত অবমাননার মামলা দায়ের হল সুপ্রিম কোর্টে ৷
Published : February 20, 2026 at 8:38 PM IST
কলকাতা, 20 ফেব্রুয়ারি: সুপ্রিম কোর্ট বকেয়া মহার্ঘভাতার 25 শতাংশ অবিলম্বে মিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও রাজ্যের হেলদোল নেই ৷ এই অভিযোগে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ রাজ্যের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা দায়ের করল সুপ্রিম কোর্টে ৷ পাশাপাশি বকেয়া ডিএ'র দাবিতে আগামী 26 ফেব্রুয়ারি 'কালীঘাট চলো' অভিযানের ডাক দেওয়া হয়ছে সংগঠনের তরফে ৷ শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলনে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ এই সিদ্ধান্তের কথা জানায়।
গত 5 ফেব্রুয়ারি রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া মহার্ঘভাতার 25 শতাংশ অবিলম্বে মেটাতে নির্দেশ দেয় বিচারপতি সঞ্জয় কারোল ও বিচারপতি প্রশান্ত কুমার মিশ্রর বেঞ্চ ৷ বাকি মহার্ঘভাতার পরিমাণ মোট কত হবে, কীভাবে কত পরিমাণে তা দেওয়া হবে, সে বিষয়টি ঠিক করতে চার সদস্যের কমিটি গঠন করে দেয় শীর্ষ আদালত ৷ কমিটি আগামী 6 মার্চের মধ্যে আলোচনা করে বাকি মহার্ঘভাতার পরিমাণ নির্ধারণ করবে ৷ এই মহার্ঘভাতার প্রথম কিস্তি 31 মার্চের মধ্যে মেটাতে হবে ৷ সুপ্রিম কোর্টের তৈরি কমিটি ইতিমধ্যে সরকারকে আলোচনায় বসার কথা জানিয়েছে ৷ এই নির্দেশ কতটা কার্যকর করা হয়েছে তা আগামী 15 এপ্রিল কমিটি ও রাজ্য সুপ্রিম কোর্টে রিপোর্ট দিয়ে জানাবে ৷
বকেয়া ডিএ'র 25 শতাংশ মিটিয়ে দিতে হবে ৷ দ্রুত পদক্ষেপ করতে হবে রাজ্য সরকারকে ৷ সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশের পর 14 দিন অতিক্রান্ত ৷ কিন্তু কোনও উদ্যোগই দেখা যাচ্ছে না সরকারের তরফে, অভিযোগ সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের। উল্টে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই রায়কে বিচারাধীন বিষয় বলে উল্লেখ করেছেন ৷ এই মন্তব্য তিনি করতে পারেন না, প্রতিবাদে সরব যৌথ মঞ্চের নেতৃত্ব ৷
রাজ্যের তরফে মহার্ঘভাতা দেওয়ার ব্যাপারে কোনও হেলদোল নেই, অভিযোগ রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের সংগঠন কনফেডারেশন অফ স্টেট গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের ৷ এই সংগঠন ইতিমধ্যে রাজ্যের মুখ্যসচিব ও অর্থ সচিবকে আদালত অবমাননার নোটিশ পাঠিয়েছে ৷ এদিন শিক্ষকদের আরেকটি সংগঠন যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন বিষয়ে লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে, তাঁদের তরফেও মামলা দায়ের করা হয়েছে ৷
এদিন সংগঠনের তরফে সাংবাদিক সম্মেলন করেন সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের যুগ্ম-আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষ ৷ তিনি বলেন, "এই মন্তব্য দলীয় নেত্রীর ৷ তাঁর বাড়ি কালীঘাটে ৷ তাই আগামী 26 তারিখ আমরা তাঁর কাছে যাব ৷ তাঁকে আমরা বুঝিয়ে দিতে চাই, সরকার আমাদের টাকা না-দিলে সরকার অচল করে দেব ৷"
কালীঘাট অভিযান কর্মসূচি নিয়ে তিনি জানান, 26 তারিখ ধর্মতলা মেট্রো চ্যানেল থেকে জমায়েত করে মিছিল শুরু হবে ৷ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলি থেকে সরকারি কর্মচারীরা এই মিছিলে যোগ দেবেন । দুপুর 12.30 মিনিটে মিছিল শুরু হবে ৷
এদিন ভাস্কর ঘোষ দাবি করেন, "ডিএ টাকা না-পেলে যুবসাথী প্রকল্পের কাজ থমকে যাবে ৷ সরকারের কাজকর্ম স্বাভাবিকভাবে চলবে না ৷ আমরা সেটা বুঝিয়ে দেব ৷" এই মিছিলে পুলিশের অনুমতি প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য, "হকের দাবিতে প্রতিবাদ করব ৷ এটা আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার ৷ পুলিশকে জানাব, কিন্তু অনুমতি চাওয়ার প্রশ্ন নেই ৷ পুলিশ বাধা দিলে প্রয়োজনে সুপ্রিম কোর্টে দরবার করব ৷ সেখানে জানাব, আপনাদের রায় বাস্তবায়নের জন্য আমরা রাস্তায় নেমেছি ৷ আশা করছি, এই মিছিলে পুলিশ মন থেকে আমাদের সঙ্গে থাকবে ৷"
কালীঘাট অভিযানে বাধা দেওয়া হলে ভোটের মুখে ডিএ'র দাবিতে আরও ঝাঁঝালো আন্দোলনের ইঙ্গিত দিয়েছেন সরকারি কর্মচারীদের সংগঠনের সদস্যরা ৷