ভোটের আগেই ডিএ ঘোষণাকে 'সংগ্রামের জয়' বলছে যৌথমঞ্চ, নতুন আন্দোলনের হুঁশিয়ারি
ভাস্কর ঘোষ বলেন, বাঘ যখন রক্তের স্বাদ পায়, তখন তার তেজ আরও বাড়ে । আমরা বুঝতে পেরেছি লড়াই সঠিক জায়গায় পৌঁছেছে ।
Published : March 15, 2026 at 6:08 PM IST|
Updated : March 15, 2026 at 6:36 PM IST
কলকাতা, 15 মার্চ: রাজ্যের বিধানসভা ভোট ঘোষণার ঠিক আগেই সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া মহার্ঘভাতা (ডিএ) মেটানোর ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । রবিবার সোশ্যাল মাধ্যমে তিনি জানান, চলতি মাস থেকেই রাজ্যের কর্মচারী, অবসরপ্রাপ্ত, শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী, পুর ও পঞ্চায়েত কর্মীদের 2009 রোপা অনুসারে বকেয়া ডিএ দেওয়া শুরু হবে । মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণার পরেই আন্দোলনকারী সংগঠন সংগ্রামী যৌথমঞ্চ দাবি করেছে, দীর্ঘ আন্দোলনের ফলেই এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে রাজ্য সরকার ।
সংগঠনের যুগ্ম আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষ বলেন, "বিধানসভা ভোট ঘোষণার ঠিক আগে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করছেন সুপ্রিম কোর্টের রায় মেনে 2009 রোপার বকেয়া ডিএ কর্মী ও পেনশনারদের দেওয়া হবে । গত তিন বছর ধরে কর্মীরা এই দাবিতে লড়াই চালিয়ে গিয়েছেন । কিন্তু এতদিন মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের সঙ্গে দেখা করা বা কথা বলার প্রয়োজনও মনে করেননি ।"
ভাস্কর ঘোষের দাবি, বিচ্ছিন্ন কর্মচারীদের একত্রিত করে গত তিন বছর ধরে লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে গেছে সংগ্রামী যৌথমঞ্চ। তিনি বলেন, "আমরা আইনি লড়াইয়েও যুক্ত ছিলাম । সম্প্রতি রাজ্য সরকারি কর্মীদের ধর্মঘটকে তৃণমূল কংগ্রেস বিদ্রুপ করেছিল । অথচ সেই ধর্মঘটই সাফল্যের সঙ্গে সরকারের উপর চাপ তৈরি করেছে ৷"
এদিন তিনি আরও জানান, এই আন্দোলন এখানেই শেষ নয় । তাঁর কথায়, "বাঘ যখন রক্তের স্বাদ পায়, তখন তার তেজ আরও বাড়ে । আমরা বুঝতে পেরেছি লড়াই সঠিক জায়গায় পৌঁছেছে । শিক্ষিত যুবকদের শূন্য পদে নিয়োগ এবং অস্থায়ীদের স্থায়ী করার দাবিতে আন্দোলন আরও তীব্র হবে ।"
সরকারি কর্মচারীদের ধর্মঘটের বিরোধিতা করা সংগঠনগুলির উদ্দেশেও কটাক্ষ ছুড়ে দেন তিনি । ভাস্কর ঘোষ বলেন, "যাঁরা ধর্মঘটের বিরোধিতা করেছিলেন, তাঁরা যেন মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখে জানান যে তাঁরা ডিএ নেবেন না । আমরা 2019 রোপার বকেয়া প্রায় 40 শতাংশ ডিএ-র দাবিও ভুলছি না ।"
অন্যদিকে, রাজ্যের কনফেডারেশন অফ স্টেট গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ-এর পক্ষে আইনি লড়াই চালানো আইনজীবী ফিরদৌস শামিম জানান, "নিশ্চয়ই এটি কর্মচারীদের বড় জয় । তবে রাজ্য সরকার কীভাবে এবং কোন পদ্ধতিতে ডিএ মেটাবে, তা পরিষ্কার হবে সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি হলে ।"
উল্লেখ্য, গত 5 ফেব্রুয়ারি সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সঞ্জয় কারল ও বিচারপতি প্রশান্ত কুমার মিশ্রর বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছিল, রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া মহার্ঘভাতার 25 শতাংশ অবিলম্বে মিটিয়ে দিতে হবে । পাশাপাশি বাকি 75 শতাংশ ডিএ কীভাবে মেটানো হবে, তা নির্ধারণ করতে চার সদস্যের একটি কমিটি গঠন করতে বলা হয় । আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, 31 মার্চের মধ্যে বকেয়া ডিএ-র প্রথম কিস্তি দেওয়ার কথা । আর এই নির্দেশ কতটা পালন করা হয়েছে, সে বিষয়ে 15 এপ্রিল সুপ্রিম কোর্টে রিপোর্ট জমা দিতে হবে রাজ্য সরকারকে । অবশেষে ভোট ঘোষণার মুহূর্তে ডিএ-র কথা ঘোষণা করল রাজ্য ৷
