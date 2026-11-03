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ঘূর্ণিঝড় মুরাসু'র ল্যান্ডফলে অন্ধ্রে ভারী বর্ষণ, বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস বাংলায়

West Bengal Weather Forecast: দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি ও বজ্রবিদ্যুতের সম্ভাবনা রয়েছে । বৃষ্টি হবে উত্তরবঙ্গের উপরের দু'টি জেলায় ৷

Cyclone Murasu effect in Ap
অন্ধ্রপ্রদেশের মাছিলিপত্তনমে প্রচণ্ড ঝোড়ো হাওয়া ও ভারী বৃষ্টির কারণে গাছপালা নুইয়ে পড়েছে (ANI)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 3, 2026 at 7:48 AM IST

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কলকাতা, 3 নভেম্বর: ফের দুর্যোগের মুখোমুখি অন্ধ্রপ্রদেশ ৷ বুধবার ভোররাতে প্রকাশম জেলার ওঙ্গোলের কাছে তীব্র ঘূর্ণিঝড় মুরাসু'র স্থলভাগে আছড়ে পড়ার প্রক্রিয়া শুরু হতেই বিভিন্ন এলাকায় চলছে ভারী বৃষ্টি ৷ তবে পশ্চিমবঙ্গে এর তেমন প্রভাব পড়বে না বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস ৷

ভারতের আবহাওয়া বিভাগ জানিয়েছে, ওঙ্গোলের কাছাকাছি নেল্লোর ও নরসাপুরের মধ্যবর্তী কোনও স্থানে ঘূর্ণিঝড়টি পুরোপুরি স্থলভাগে উঠে আসবে বলে ধারণা করা হচ্ছে । সকাল পর্যন্ত উপকূলীয় এলাকা ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে ঘণ্টায় 110 থেকে 120 কিলোমিটার গতিবেগে ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে । আগামী 12 ঘণ্টায় দক্ষিণ উপকূলীয় অন্ধ্রপ্রদেশের বিভিন্ন এলাকায় ভারী বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকতে পারে । তবে এই ঘূর্ণিঝড়টির গতিবিধির ওপর তারা কড়া নজর রাখলেও, পশ্চিমবঙ্গের জন্য কোনও সতর্কবার্তা জারি করা হয়নি ।

আলিপুর আবহাওয়া অফিসের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তার বক্তব্য (ইটিভি ভারত)

বাংলায় মুরাসু'র প্রভাব সম্পর্কে হাওয়া অফিসের বক্তব্য

আলিপুর আবহাওয়া অফিসের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস জানিয়েছেন, মুরাসু ঘূর্ণিঝড়ের সরাসরি প্রভাব এই রাজ্যের উপর পড়ার আশঙ্কা নেই । তবে আজ মঙ্গলবার দক্ষিণবঙ্গের উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনা, কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়ার দু-এক জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি ও বজ্রবিদ্যুতের সম্ভাবনা রয়েছে । বাকি জেলাগুলিতে আবহাওয়া মূলত শুকনো থাকবে । এছাড়াও উত্তরবঙ্গের উপরের দু'টি জেলা অর্থাৎ, দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । আগামিকাল বুধবার থেকে আগামী কয়েকদিন দুই বঙ্গেই মূলত শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে ।

মৎস্যজীবীদের জন্য সতর্কবার্তা

অন্যদিকে, দক্ষিণ ওড়িশা উপকূল এবং তৎসংলগ্ন উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে ঝোড়ো হাওয়ার সতর্কতা জারি করা হয়েছে । আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যা পর্যন্ত সমুদ্র উত্তাল থাকার সম্ভাবনা । বঙ্গের উপকূলে মৎস্যজীবীদের জন্য কোনও সতর্কতা না থাকলেও 4 নভেম্বর বুধবার পর্যন্ত পশ্চিম-মধ্য ও তৎসংলগ্ন উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর এবং দক্ষিণ ওড়িশা উপকূলের দিকে যেতে বারণ করা হয়েছে ।

বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড

সোমবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 31.04 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.03 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 25.02 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে 2.03 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 95 এবং সর্বনিম্ন 67 শতাংশ ।

আজ আকাশ মেঘলা থাকার পাশাপাশি হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা । দিনের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 31 এবং 25 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে ।

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পশ্চিমবঙ্গে মুরাসুর প্রভাব

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