মন্থার সামান্য প্রভাবের সম্ভাবনা, তা সত্ত্বেও পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রস্তুত কর্পোরেশন

কলকাতা পুরনিগমের লক্ষ্য, বৃষ্টিতে কোনোভাবেই যেন সেপ্টেম্বরের জলছবির পুনরাবৃত্তি হয়৷

KMC
মন্থার মোকাবিলায় প্রস্তুত কলকাতা পুরনিগম (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 27, 2025 at 9:27 PM IST

2 Min Read
কলকাতা, 27 অক্টোবর: শহরের বুকে গত সেপ্টেম্বরের জলছবির কোনোভাবেই পুনরাবৃত্তি চাইছে না পুরনিগম৷ তাই ঘূর্ণিঝড় মন্থার বিরাট প্রভাব কলকাতায় না-থাকলেও শহরের নিকাশি বিভাগ খামতি রাখছে না প্রস্তুতিতে। এখন থেকেই বিভিন্ন এলাকায় মোতায়ন করা হচ্ছে অত্যাধুনিক যন্ত্র পরিচালিত নিকাশি বিভাগের গাড়ি। যাতে বৃষ্টি হলেও শহরকে দ্রুত জমা জল মুক্ত করা যেতে পারে। খোলা থাকবে কলকাতা কর্পোরেশনের অত্যাধুনিক কন্ট্রোল রুমও।

আলিপুর হওয়া অফিস সূত্রে জানা যাচ্ছে, ঘূর্ণিঝড় মন্থা সৃষ্টি হচ্ছে দক্ষিণ-পশ্চিম ও পশ্চিম মধ্য বঙ্গোপসাগরে। এখন বিশাখাপত্তনম থেকে 560 কিলোমিটার দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব দিকে এবং চেন্নাই থেকে 500 কিলোমিটার পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব দিকে অবস্থান করছে। আগামিকাল, মঙ্গলবার সকালে এটা আরও ঘনীভূত হয়ে সিভিয়ার সাইক্লোনিক স্ট্রম বা তীব্র ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে। মঙ্গলবার সন্ধ্যা থেকে রাতের মধ্যে স্থলভাগে আছড়ে পড়বে অন্ধ্রপ্রদেশের মছলিপত্তনম থেকে কলিঙ্গপত্তনমের মাঝে। সেই সময় এর গতিবেগ থাকবে সর্বোচ্চ 110 কিলোমিটার।

KMC
মন্থার মোকাবিলায় প্রস্তুত কলকাতা পুরনিগম (নিজস্ব ছবি)

আলিপুর আবহাওয়া দফতরের আধিকারিকরা এই পরিস্থিতিতে মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধাজ্ঞার বার্তা দিয়েছেন। ইতিমধ্যেই দক্ষিণ ও মধ্য বঙ্গোপসাগর এবং উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে যেতে নিষেধ করা হয়েছে মৎস্যজীবীদের। সোমবারের মধ্যে বাংলার উপকূলে মৎস্যজীবীদের ফিরে আসতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আগামিকাল 28 অক্টোবর থেকে 30 অক্টোবর পর্যন্ত বাংলার উপকূলে সমুদ্রে যেতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে মৎস্যজীবীদের জন্য। 28, 29 ও 30 অক্টোবর উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় এর প্রভাবে বৃষ্টি হওয়ার কথা জানিয়েছে হওয়া অফিস। পাশাপাশি বজ্রপাতের সম্ভবনা আছে।

আলিপুর আবহাওয়া অফিসের তথ্য বলছে, কলকাতাতেও মেঘলা আকাশ থাকবে আগামিকাল থেকেই। বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। মঙ্গলবার থেকে শুক্রবারের মধ্যে বৃষ্টি হতে পারে। বুধ এবং বৃহস্পতিবার বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি কলকাতাতে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে দমকা বাতাস বইবে।

KMC
মন্থার মোকাবিলায় প্রস্তুত কলকাতা পুরনিগম (নিজস্ব ছবি)

এই পরিস্থিতিতে কোনোভাবেই যাতে গত সেপ্টেম্বরের জলছবি শহরে না-ফেরে, সেদিকে তৎপর হয়ছে কলকাতা কর্পোরেশনের নিকাশি বিভাগ। ইতিমধ্যেই জরুরি ভিত্তিতে বিভিন্ন এলাকায় পোর্টেবল পাম্প, গ্যাং, ব্লোভ্যাক মেশিন, শাকশন মেসিন থাকছে। বোরো কর্তাদের সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে।

কলকাতা কর্পোরেশনের আধিকারিক বলেন, ‘‘মন্থার প্রভাব কলকাতায় বেশি পড়বে না। তবে হওয়া অফিসের তথ্য অনুসারে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি আভাস দিয়েছে। তাই কোনও ঝুঁকি না-নিয়েই মানুষ যাতে জমা জলের দুর্ভোগে না-পড়ে, সেইদিকে নজর রাখার পরিকল্পনা হয়েছে। নিচু এলাকাগুলিতে পাম্প দেওয়া থেকে শুরু করে সমস্ত পাম্পিং স্টেশনগুলোতে কর্মীদের সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। জমা জল নামানোর একাধিক অত্যধিক প্রযুক্তিযুক্ত যান্ত্রিক গাড়ি কলকাতার নানা অংশে থাকবে। চালু থাকবে কন্ট্রোল রুম। আধিকারিকরা গোটা পরিস্থিতি খোঁজ খবর নেবে।’’

