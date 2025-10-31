ETV Bharat / state

পাহাড়ে দুর্যোগ ! অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ট্রেকিং, রিভার ব়্যাফটিং; বন্ধ সান্দাকফুর পারমিটও

মন্থার পরবর্তী প্রভাবে পাহাড়ে দুর্যোগের আশঙ্কা ৷ পর্যটক ও স্থানীয়দের নিরাপত্তায় অনির্দিষ্টকালের জন্য অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস ও সমস্ত পার্ক বন্ধের নির্দেশ দিল প্রশাসন ৷

CYCLONE MONTHA
মেঘাচ্ছন্ন 'স্লিপিং বুদ্ধা' (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 31, 2025 at 10:53 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

দার্জিলিং, 31 অক্টোবর: মন্থার প্রভাবে দুর্যোগের কাঁটা পাহাড়ে । শঙ্কার মেঘ প্রতিবেশী রাজ্য সিকিমেও । এই আবহে স্থানীয় বাসিন্দা ও পর্যটকদের নিরাপত্তার স্বার্থে পাহাড়ের সমস্ত পার্ক ও অ্য়াডবেঞ্চারস স্পোর্টস বন্ধ রাখার নির্দেশ দিল প্রশাসন ৷ সেই সঙ্গে, অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হল সান্দাকফু যাওয়ার পারমিট । মানেভঞ্জন থেকে ট্রেকিংয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করল সিকিম প্রশাসন ।

পাহাড় থেকে সমতল, মন্থার প্রভাবে বৃহস্পতিবার রাত থেকে শুরু হয়েছে বৃষ্টি । সম্প্রতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে উত্তরবঙ্গে ৷ সেই রেশ কাটিয়ে ওঠার আগেই এসে হাজির হয় ঘূর্ণিঝড় মন্থা । শক্তি হারিয়ে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হলেও এর প্রভাবে শুক্র ও শনিবার পাহাড়জুড়ে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দফতর । এমনকী, শুক্রবার উত্তরবঙ্গে জারি হয়েছে লাল সতর্কতাও ৷

প্রশাসনের তরফে পাহাড়ের প্রতিটি এলাকায় শুরু মাইকিং (ইটিভি ভারত)

বাংলার পাশাপাশি দুর্যোগের আশঙ্কা রয়েছে সিকিমেও ৷ বৃষ্টিপাতের সঙ্গে তুষারপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে সিকিমের আবহাওয়া দফতর । প্রাকৃতিক দুর্যোগের এই পূর্বাভাসে কার্যত ঘুম উড়ে গিয়েছে উত্তরের সমস্ত জেলার আধিকারিকদের । এই পরিস্থিতিতে কোনও রকম দুর্ঘটনা এড়াতে প্রস্তুতি শুরু করেছে জেলা প্রশাসন ।

পাহাড়ে দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রস্তুতি

প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে উত্তরবঙ্গের জেলা প্রশাসনগুলির তরফে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রাখতে বলা হয়েছে ট্রেকিং, র‍্যাফটিং, সাইক্লিং, প্যারাগ্লাইডিংয়ের মতো স্পোর্টস অ্যাকটিভিটি । পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের শাখা সচিবালয় থেকে জেলার ব্লক স্তরে চালু করা হয়েছে হেল্পলাইন নম্বর । এই বিষয়ে জিটিএ'র অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমের ফিল্ড ডিরেক্টর দাওয়া গ্যালপো শেরপা বলেন, "আবহাওয়া দফতরের তরফে লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে ৷ আর সেই কারণে আমরা কোনওরকম ঝুঁকি নিতে চাইছি না । সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার স্বার্থে সমস্ত পার্ক ও অ্য়াডভেঞ্চার স্পোর্টস বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ।"

CYCLONE MONTHA
রাজ্য সরকারের তরফে জারি নির্দেশিকা (ইটিভি ভারত)

বৃহস্পতিবার থেকেই পাহাড়ের ধসপ্রবণ ও নদী তীরবর্তী গ্রামে মাইকিং করা শুরু হয়েছে । সেই সঙ্গে সচিবালয় উত্তরকন্যায় বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা দফতরকে 24 ঘণ্টা চালু রাখা হয়েছে পরিস্থিতির উপর নজর রাখার জন্য । নবান্নের তরফে কন্ট্রোল রুমের কর্মীদের সজাগ থাকার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে ৷

উত্তরকন্যার এক ডেপুটি সেক্রেটারি বলেন, "ঘূর্ণিঝড় মন্থার প্রভাবে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে দুর্যোগের পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দফতর । এর মোকাবিলায় ইতিমধ্যেই যথাযথ প্রস্তুতি নেওয়া শুরু হয়েছে । পূর্ত, বিদ্যুৎ, সেচ, জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি, স্বাস্থ্য, পুলিশ প্রশাসন এবং সিভিল ডিফেন্সের ওয়াটার উইংস দলকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে । পাহাড়ের ধসপ্রবণ এলাকায় আর্থমুভার, সমতলে সিভিল ডিফেন্সের রেসকিউ ভ্যান প্রস্তুত রাখা হয়েছে । দুর্গম ও বিপজ্জনক এলাকাগুলির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে মোবাইল ফোনের পাশাপাশি স্যাটেলাইট ফোন ও পুলিশের আরটি সেট রেডি রাখা হয়েছে ।"

CYCLONE MONTHA
জিটিএ-এর তরফে প্রকাশিত নির্দেশিকা (ইটিভি ভারত)

উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া

আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী, শুক্র ও শনিবার ঘূর্ণিঝড় মন্থার ব্যাপক প্রভাব পড়বে পাহাড়ে । বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই উত্তরবঙ্গের সমস্ত জেলার আকাশ মেঘলা । দিনভর সূর্যের দেখা পাওয়া যায়নি । দুপুরে বৃষ্টি হয় । সঙ্গে মৃদু হাওয়া । এর ফলে সন্ধ্যার পর শীতের আমেজ উপভোগ করে উত্তরবঙ্গবাসী । শুক্র ও শনিবার দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে হাওয়া অফিসের তরফে । সিকিম কেন্দ্রীয় আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, মন্থার প্রভাব ও পশ্চিমী ঝঞ্ঝার জেরে এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে ।

CYCLONE MONTHA
সতর্কতার জন্য পাহাড়ে শুরু মাইকিং (ইটিভি ভারত)

উল্লেখ্য, গত 8 অক্টোবর রাতে উত্তরের পাহাড় ও সমতলে আছড়ে পড়ে প্রবল বৃষ্টি । একরাতের টানা বৃষ্টিতে ভূমিধস ও জলমগ্ন হয়ে পড়ে উত্তরের একাধিক জেলা ৷ জলের স্রোতে ভেসে যায় সেতু ৷ যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রায় বন্ধ হয়ে যায় ৷ সেই বিপর্যয়ের ক্ষত সারতে না সারতেই ফের বিপর্যয়ের আশঙ্কা । এমত অবস্থায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিয়ে দার্জিলিং ও কালিম্পং পাহাড়ের ধসপ্রবণ এলাকার বাসিন্দাদের সতর্ক করা হয় ।

CYCLONE MONTHA
সম্প্রতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে উত্তরবঙ্গ (ফাইল ছবি, ইটিভি ভারত)

পরিস্থিতি সামাল দিতে পূর্ত দফতর ও জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের তরফে আর্থমুভার রাখা হয়েছে ধসপ্রবণ বিভিন্ন এলাকায় । ইতিমধ্যে ধসপ্রবণ কিছু এলাকার বাসিন্দাদের নিরাপদস্থানে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ সমতলভাগে শিলিগুড়িতে মহানন্দা, বালাসন, মেচি, রক্তি বিভিন্ন নদীর বিপজ্জনক স্থান মেরামত করা হয়েছে সেচ দফতরের তরফে । বৃহস্পতিবার তাদের কিউআরটি সংশ্লিষ্ট এলাকা পরিদর্শন করেন । এক কথায়, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রস্তুত উত্তরবঙ্গের জেলা ও পুলিশ প্রশাসন ৷

পড়ুন: দুর্বল হয়ে বঙ্গে সক্রিয় মন্থার প্রভাব; উত্তরে লাল সতর্কতা, দক্ষিণেও অব্যাহত বৃষ্টি

TAGGED:

উত্তরবঙ্গে ঘূর্ণিঝড় মন্থার প্রভাব
মন্থার প্রভাবে উত্তরবঙ্গে দুর্যোগ
CYCLONE MONTHA EFFECTS NORTH BENGAL
SANDAKHPHU PERMIT CLOSE OVER MONTHA
CYCLONE MONTHA

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বদলে যাবে পাহাড়ের আর্থিক পরিকাঠামো

অজয় নদই ছিল 'নো ম্যানস ল্যান্ড', ফের মার্কিন মর্টার উদ্ধার নিয়ে প্রাক্তন বায়ুসেনা অফিসার

বিহারের উন্নয়ন নিয়ে ভাবনাচিন্তার খোরাক মিলবে পটনার ব্যস্ততম মেরিন ড্রাইভে

ভিস্তিওয়ালা: কলকাতার ওলিগলিতে লুপ্তপ্রায় পেশা ও পেশাদারদের কথা

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.