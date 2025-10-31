পাহাড়ে দুর্যোগ ! অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ট্রেকিং, রিভার ব়্যাফটিং; বন্ধ সান্দাকফুর পারমিটও
মন্থার পরবর্তী প্রভাবে পাহাড়ে দুর্যোগের আশঙ্কা ৷ পর্যটক ও স্থানীয়দের নিরাপত্তায় অনির্দিষ্টকালের জন্য অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস ও সমস্ত পার্ক বন্ধের নির্দেশ দিল প্রশাসন ৷
Published : October 31, 2025 at 10:53 AM IST
দার্জিলিং, 31 অক্টোবর: মন্থার প্রভাবে দুর্যোগের কাঁটা পাহাড়ে । শঙ্কার মেঘ প্রতিবেশী রাজ্য সিকিমেও । এই আবহে স্থানীয় বাসিন্দা ও পর্যটকদের নিরাপত্তার স্বার্থে পাহাড়ের সমস্ত পার্ক ও অ্য়াডবেঞ্চারস স্পোর্টস বন্ধ রাখার নির্দেশ দিল প্রশাসন ৷ সেই সঙ্গে, অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হল সান্দাকফু যাওয়ার পারমিট । মানেভঞ্জন থেকে ট্রেকিংয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করল সিকিম প্রশাসন ।
পাহাড় থেকে সমতল, মন্থার প্রভাবে বৃহস্পতিবার রাত থেকে শুরু হয়েছে বৃষ্টি । সম্প্রতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে উত্তরবঙ্গে ৷ সেই রেশ কাটিয়ে ওঠার আগেই এসে হাজির হয় ঘূর্ণিঝড় মন্থা । শক্তি হারিয়ে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হলেও এর প্রভাবে শুক্র ও শনিবার পাহাড়জুড়ে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দফতর । এমনকী, শুক্রবার উত্তরবঙ্গে জারি হয়েছে লাল সতর্কতাও ৷
বাংলার পাশাপাশি দুর্যোগের আশঙ্কা রয়েছে সিকিমেও ৷ বৃষ্টিপাতের সঙ্গে তুষারপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে সিকিমের আবহাওয়া দফতর । প্রাকৃতিক দুর্যোগের এই পূর্বাভাসে কার্যত ঘুম উড়ে গিয়েছে উত্তরের সমস্ত জেলার আধিকারিকদের । এই পরিস্থিতিতে কোনও রকম দুর্ঘটনা এড়াতে প্রস্তুতি শুরু করেছে জেলা প্রশাসন ।
পাহাড়ে দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রস্তুতি
প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে উত্তরবঙ্গের জেলা প্রশাসনগুলির তরফে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রাখতে বলা হয়েছে ট্রেকিং, র্যাফটিং, সাইক্লিং, প্যারাগ্লাইডিংয়ের মতো স্পোর্টস অ্যাকটিভিটি । পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের শাখা সচিবালয় থেকে জেলার ব্লক স্তরে চালু করা হয়েছে হেল্পলাইন নম্বর । এই বিষয়ে জিটিএ'র অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমের ফিল্ড ডিরেক্টর দাওয়া গ্যালপো শেরপা বলেন, "আবহাওয়া দফতরের তরফে লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে ৷ আর সেই কারণে আমরা কোনওরকম ঝুঁকি নিতে চাইছি না । সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার স্বার্থে সমস্ত পার্ক ও অ্য়াডভেঞ্চার স্পোর্টস বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ।"
বৃহস্পতিবার থেকেই পাহাড়ের ধসপ্রবণ ও নদী তীরবর্তী গ্রামে মাইকিং করা শুরু হয়েছে । সেই সঙ্গে সচিবালয় উত্তরকন্যায় বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা দফতরকে 24 ঘণ্টা চালু রাখা হয়েছে পরিস্থিতির উপর নজর রাখার জন্য । নবান্নের তরফে কন্ট্রোল রুমের কর্মীদের সজাগ থাকার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে ৷
উত্তরকন্যার এক ডেপুটি সেক্রেটারি বলেন, "ঘূর্ণিঝড় মন্থার প্রভাবে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে দুর্যোগের পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দফতর । এর মোকাবিলায় ইতিমধ্যেই যথাযথ প্রস্তুতি নেওয়া শুরু হয়েছে । পূর্ত, বিদ্যুৎ, সেচ, জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি, স্বাস্থ্য, পুলিশ প্রশাসন এবং সিভিল ডিফেন্সের ওয়াটার উইংস দলকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে । পাহাড়ের ধসপ্রবণ এলাকায় আর্থমুভার, সমতলে সিভিল ডিফেন্সের রেসকিউ ভ্যান প্রস্তুত রাখা হয়েছে । দুর্গম ও বিপজ্জনক এলাকাগুলির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে মোবাইল ফোনের পাশাপাশি স্যাটেলাইট ফোন ও পুলিশের আরটি সেট রেডি রাখা হয়েছে ।"
উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া
আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী, শুক্র ও শনিবার ঘূর্ণিঝড় মন্থার ব্যাপক প্রভাব পড়বে পাহাড়ে । বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই উত্তরবঙ্গের সমস্ত জেলার আকাশ মেঘলা । দিনভর সূর্যের দেখা পাওয়া যায়নি । দুপুরে বৃষ্টি হয় । সঙ্গে মৃদু হাওয়া । এর ফলে সন্ধ্যার পর শীতের আমেজ উপভোগ করে উত্তরবঙ্গবাসী । শুক্র ও শনিবার দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে হাওয়া অফিসের তরফে । সিকিম কেন্দ্রীয় আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, মন্থার প্রভাব ও পশ্চিমী ঝঞ্ঝার জেরে এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে ।
উল্লেখ্য, গত 8 অক্টোবর রাতে উত্তরের পাহাড় ও সমতলে আছড়ে পড়ে প্রবল বৃষ্টি । একরাতের টানা বৃষ্টিতে ভূমিধস ও জলমগ্ন হয়ে পড়ে উত্তরের একাধিক জেলা ৷ জলের স্রোতে ভেসে যায় সেতু ৷ যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রায় বন্ধ হয়ে যায় ৷ সেই বিপর্যয়ের ক্ষত সারতে না সারতেই ফের বিপর্যয়ের আশঙ্কা । এমত অবস্থায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিয়ে দার্জিলিং ও কালিম্পং পাহাড়ের ধসপ্রবণ এলাকার বাসিন্দাদের সতর্ক করা হয় ।
পরিস্থিতি সামাল দিতে পূর্ত দফতর ও জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের তরফে আর্থমুভার রাখা হয়েছে ধসপ্রবণ বিভিন্ন এলাকায় । ইতিমধ্যে ধসপ্রবণ কিছু এলাকার বাসিন্দাদের নিরাপদস্থানে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ সমতলভাগে শিলিগুড়িতে মহানন্দা, বালাসন, মেচি, রক্তি বিভিন্ন নদীর বিপজ্জনক স্থান মেরামত করা হয়েছে সেচ দফতরের তরফে । বৃহস্পতিবার তাদের কিউআরটি সংশ্লিষ্ট এলাকা পরিদর্শন করেন । এক কথায়, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রস্তুত উত্তরবঙ্গের জেলা ও পুলিশ প্রশাসন ৷