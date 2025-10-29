সরকার কেনার দু'দিন আগেই 'পাকা ধানে মই' দিল মন্থা, মাথায় হাত চাষীদের

সরকার কেনার দু'দিন আগেই 'পাকা ধানে মই' দিল মন্থা, মাথায় হাত চাষীদের
সরকারের কাছে ধান বিক্রির আগে মাঠেই নষ্ট পাকা ধান ৷ ঘূর্ণিঝড়ের জেরে অকাল বৃষ্টিতে সোনালী ফসল নষ্টে চিন্তার ভাঁজ ধানচাষীদের কপালে ৷
Published : October 29, 2025 at 1:07 PM IST
কাকদ্বীপ, 29 অক্টোবর: ঘূর্ণিঝড় মন্থার পরোক্ষ প্রভাবে দিনভর ভারী বৃষ্টিতে জলে ডুবল ধান জমি ৷ তাতেই পাকা ফসলের সমূহ ক্ষতির আশঙ্কা করছেন চাষীরা ৷ মঙ্গলবার সকাল থেকে দক্ষিণ 24 পরগনায় চলছে বৃষ্টি । সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া । বুধেও অবস্থার খুব একটা পরিবর্তন দেখা যায়নি ৷
এদিকে আর দু'দিন পর অর্থাৎ 1 নভেম্বর থেকে চাষীদের থেকে ধান কেনা শুরু করতে চলেছে রাজ্য সরকার ৷ ঝড়বৃষ্টির জেরে যদি মাঠেই ফসল নষ্ট হয় তাহলে আর কীভাবে ধান বিক্রি করবেন ৷ এই ভাবনাতেই দিন কাটছে দক্ষিণ 24 পরগনার ক্ষতিগ্রস্ত ধানচাষীদের ৷ যদিও পাকা ফসল নষ্ট হওয়ার জন্য চাষীদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে কিনা, সেসব বিষয়ে এখনও কিছু জানায়নি রাজ্য সরকার ৷
বৃষ্টির জেরে নিম্নাঞ্চলে জল জমার আশঙ্কা রয়েছে । অকাল বৃষ্টিতে মাথায় হাত ধান চাষীদের । দক্ষিণ 24 পরগনার উপকূল তীরবর্তী এলাকায় বোরো ধানে ব্যাপক ক্ষতি । জমিতেই নষ্ট কয়েকশো বিঘার ফসল । জেলার বিভিন্ন এলাকা যেমন- সাগর, নামখানা, পাথরপ্রতিমা, গোসাবা, ক্যানিং, জয়নগর ও ডায়মন্ড হারবার-সহ একাধিক জায়গায় এই সময় বোরো ধান চাষ করে থাকেন কৃষকরা । ঘূর্ণিঝড় মন্থার প্রভাবে ঝোড়ো হাওয়ার ফলে ধান গাছ নুইয়ে পড়েছে মাঠে । অসময়ে অতিবৃষ্টির ফলে ধান গাছের গোড়ায় জল জমেছে ৷ যার ফলে ধান পচে গিয়ে মাঠেই তা নষ্টের আশঙ্কা করছেন চাষীরা ৷
এই বিষয়ে সাগরদ্বীপের বাসিন্দা তরুণ মাইতি বলেন, "মঙ্গলবার থেকেই ঘূর্ণিঝড় মন্থার প্রভাব পড়তে শুরু করে দিয়েছে আমাদের এই এলাকায় । অতিবৃষ্টির কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ধান চাষ । এছাড়াও আমাদের দুশ্চিন্তার অন্যতম কারণ মাটির নদী বাঁধ । সমুদ্র যদি উত্তাল হয়ে যায় তাহলে মাটির নদী বাঁধ ভেঙে এলাকা প্লাবিত হতে পারে এলাকা ৷ তার ফলে সমুদ্রের নোনা জল জমিতে ঢুকে ফসল নষ্ট হতে পারে ৷ চাষবাসের উপরই আমাদের সংসার চলে ৷ সরকারের কাছে আমাদের অনুরোধ ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক এবং মৎস্যজীবীদের পাশে দাঁড়ান ।"
আরেক কৃষক অরবিন্দ মণ্ডলের কথায়, "অকাল বৃষ্টিতে ধান গাছের প্রচুর ক্ষতি হয়েছে । মাঠের ধান মাঠেই নষ্ট হয়েছে । ধান গাছের গোড়ায় জমা জল থাকার কারণে নষ্ট হয়েছে ফসল । কী হবে বুঝতে পারছি না ।"
কৃষক সরজ গুহ জানান, বৃষ্টি আর ঝোড়ো হাওয়ার দাপটে সমস্ত ধান গাছ মাঠে শুয়ে পড়েছে ৷ সেই ধান আমরা আর বাড়ি নিয়ে যেতে পারব না ৷ মাঠেই নষ্ট হল ফসল । ধানের পাশাপাশি সবজি চাষেও ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে । এই অকাল বৃষ্টির কারণে সবজি গাছের গোড়ায় জমা জলের কারণে বিভিন্ন রকমের সবজির গাছ নষ্ট হয়ে গিয়েছে ।"