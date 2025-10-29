ETV Bharat / state

সরকার কেনার দু'দিন আগেই 'পাকা ধানে মই' দিল মন্থা, মাথায় হাত চাষীদের

সরকারের কাছে ধান বিক্রির আগে মাঠেই নষ্ট পাকা ধান ৷ ঘূর্ণিঝড়ের জেরে অকাল বৃষ্টিতে সোনালী ফসল নষ্টে চিন্তার ভাঁজ ধানচাষীদের কপালে ৷

Cyclone Montha effect over paddy field
ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে দিনভর বৃষ্টিতে ক্ষতির মুখে ধানচাষীরা (ইটিভি ভারত)
কাকদ্বীপ, 29 অক্টোবর: ঘূর্ণিঝড় মন্থার পরোক্ষ প্রভাবে দিনভর ভারী বৃষ্টিতে জলে ডুবল ধান জমি ৷ তাতেই পাকা ফসলের সমূহ ক্ষতির আশঙ্কা করছেন চাষীরা ৷ মঙ্গলবার সকাল থেকে দক্ষিণ 24 পরগনায় চলছে বৃষ্টি । সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া । বুধেও অবস্থার খুব একটা পরিবর্তন দেখা যায়নি ৷

এদিকে আর দু'দিন পর অর্থাৎ 1 নভেম্বর থেকে চাষীদের থেকে ধান কেনা শুরু করতে চলেছে রাজ্য সরকার ৷ ঝড়বৃষ্টির জেরে যদি মাঠেই ফসল নষ্ট হয় তাহলে আর কীভাবে ধান বিক্রি করবেন ৷ এই ভাবনাতেই দিন কাটছে দক্ষিণ 24 পরগনার ক্ষতিগ্রস্ত ধানচাষীদের ৷ যদিও পাকা ফসল নষ্ট হওয়ার জন্য চাষীদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে কিনা, সেসব বিষয়ে এখনও কিছু জানায়নি রাজ্য সরকার ৷

মন্থার জেরে ঝড়বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত ধান চাষ (ইটিভি ভারত)

বৃষ্টির জেরে নিম্নাঞ্চলে জল জমার আশঙ্কা রয়েছে । অকাল বৃষ্টিতে মাথায় হাত ধান চাষীদের । দক্ষিণ 24 পরগনার উপকূল তীরবর্তী এলাকায় বোরো ধানে ব্যাপক ক্ষতি । জমিতেই নষ্ট কয়েকশো বিঘার ফসল । জেলার বিভিন্ন এলাকা যেমন- সাগর, নামখানা, পাথরপ্রতিমা, গোসাবা, ক্যানিং, জয়নগর ও ডায়মন্ড হারবার-সহ একাধিক জায়গায় এই সময় বোরো ধান চাষ করে থাকেন কৃষকরা । ঘূর্ণিঝড় মন্থার প্রভাবে ঝোড়ো হাওয়ার ফলে ধান গাছ নুইয়ে পড়েছে মাঠে । অসময়ে অতিবৃষ্টির ফলে ধান গাছের গোড়ায় জল জমেছে ৷ যার ফলে ধান পচে গিয়ে মাঠেই তা নষ্টের আশঙ্কা করছেন চাষীরা ৷

এই বিষয়ে সাগরদ্বীপের বাসিন্দা তরুণ মাইতি বলেন, "মঙ্গলবার থেকেই ঘূর্ণিঝড় মন্থার প্রভাব পড়তে শুরু করে দিয়েছে আমাদের এই এলাকায় । অতিবৃষ্টির কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ধান চাষ । এছাড়াও আমাদের দুশ্চিন্তার অন্যতম কারণ মাটির নদী বাঁধ । সমুদ্র যদি উত্তাল হয়ে যায় তাহলে মাটির নদী বাঁধ ভেঙে এলাকা প্লাবিত হতে পারে এলাকা ৷ তার ফলে সমুদ্রের নোনা জল জমিতে ঢুকে ফসল নষ্ট হতে পারে ৷ চাষবাসের উপরই আমাদের সংসার চলে ৷ সরকারের কাছে আমাদের অনুরোধ ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক এবং মৎস্যজীবীদের পাশে দাঁড়ান ।"

আরেক কৃষক অরবিন্দ মণ্ডলের কথায়, "অকাল বৃষ্টিতে ধান গাছের প্রচুর ক্ষতি হয়েছে । মাঠের ধান মাঠেই নষ্ট হয়েছে । ধান গাছের গোড়ায় জমা জল থাকার কারণে নষ্ট হয়েছে ফসল । কী হবে বুঝতে পারছি না ।"

কৃষক সরজ গুহ জানান, বৃষ্টি আর ঝোড়ো হাওয়ার দাপটে সমস্ত ধান গাছ মাঠে শুয়ে পড়েছে ৷ সেই ধান আমরা আর বাড়ি নিয়ে যেতে পারব না ৷ মাঠেই নষ্ট হল ফসল । ধানের পাশাপাশি সবজি চাষেও ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে । এই অকাল বৃষ্টির কারণে সবজি গাছের গোড়ায় জমা জলের কারণে বিভিন্ন রকমের সবজির গাছ নষ্ট হয়ে গিয়েছে ।"

