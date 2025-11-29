ETV Bharat / state

ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব নেই, রাজ্যের সর্বত্র কমবে তাপমাত্রা

উত্তর তামিলনাড়ু, পুদুচেরি এবং সংলগ্ন দক্ষিণ অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলে ঘূর্ণিঝড় সতর্কতা জারি করেছে মৌসম ভবন ৷

CYCLONE DITWAH
শহরে শীতের বিকেল (ছবি : পিটিআই)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 29, 2025 at 7:09 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 29 নভেম্বর: নিশ্চিন্ত বাংলা। সমুদ্রে ঘূর্ণিঝড় কার্যত তাণ্ডব চালালেও তার সরাসরি প্রভাব এই রাজ্যের উপর নেই। ফলে আপাতত শীতের আমেজ বজায় থাকছে রাজ্যে। তাপমাত্রারও বিশেষ তারতম্য হবে না ৷ আবহাওয়াবিদদের একটা বড় অংশ বলছেন, এখন বঙ্গোপসাগরের জলের উষ্ণতা বেশি থাকায় নিম্নচাপ তৈরি হলেই তার শক্তি বাড়ছে। নিরক্ষীয় এলাকার কাছে দুটো নিম্নচাপই তৈরি হয়েছিল। ফলে শক্তি বাড়িয়ে তা শক্তিশালী ঝড়ে পরিণত হয়েছে।

বছরের এই সময়টায় বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড় বা নিম্নচাপ তৈরি হলে তা বাংলার শীতের আগমনের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। উত্তুরে হাওয়া প্রবেশ করতে পারে না রাজ্যে। এই ক্ষেত্রে সেই আশঙ্কা নেই। মৌসম ভবন ঘূর্ণিঝড় সংক্রান্ত যে বিশেষ বুলেটিন প্রকাশ করেছে তাতে বলা হয়েছে, দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর ও শ্রীলঙ্কা উপকূলে অবস্থানরত ঘূর্ণিঝড় 'দিতওয়াত' দ্রুত উত্তর-উত্তর-পশ্চিম দিকে এগোচ্ছে। ফলে উত্তর তামিলনাড়ু, পুদুচেরি এবং সংলগ্ন দক্ষিণ অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলে ঘূর্ণিঝড় সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বাংলার আবহাওয়ায় আলাদা করে কোনও প্রভাব পড়বে না ৷

শুক্রবার গভীর রাত পর্যন্ত ঘূর্ণিঝড়টি ভারতের কারাইকাল থেকে 320 কিলোমিটার দক্ষিণ-দক্ষিণপূর্বে, পুদুচেরি থেকে 430 কিলোমিটার দক্ষিণ-দক্ষিণপূর্বে এবং চেন্নাই থেকে প্রায় 530 কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থান করছে। দিতওয়াত শ্রীলঙ্কা উপকূল অতিক্রম করে উত্তর-উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে রবিবার 30 নভেম্বর ভোরে উত্তর তামিলনাড়ু, পুদুচেরি এবং সংলগ্ন দক্ষিণ অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলের কাছে পৌঁছবে বলে মনে করছে মৌসম ভবন। ঘূর্ণিঝড়ের পরোক্ষ প্রভাবে বঙ্গের তাপমাত্রা সামান্য বাড়লেও তা স্বাভাবিকের নীচেই থাকছে। আগামী কয়েকদিন কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 17 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকতে পারে । জেলার তাপমাত্রা ঘোরা ফেরা করতে পারে 12 থেকে 14 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশপাশে।

আপাতত বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। উত্তরবঙ্গেও শুষ্ক আবহাওয়াই থাকবে। স্বাভাবিকের কাছেই থাকবে তাপমাত্রা। শীতের আমেজ চলবে। তাপমাত্রার বড়সড় কোনও পরিবর্তন হবে না। দার্জিলিঙের তাপমাত্রা 6 ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে থাকবে। ভোরে বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক জায়গায় কুয়াশার সম্ভাবনা। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলায় কুয়াশার সম্ভাবনা বেশি থাকবে। এদিকে, শুক্রবার কলকাতা এবং তার আশপাশের অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 28.04 ডিগ্রি সেলসিয়াস । স্বাভাবিকের চেয়ে 0.5 ডিগ্রি কম। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 17. 03 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ স্বাভাবিকের চেয়ে 0.2 ডিগ্রি কম। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা ছিল সর্বোচ্চ 91 শতাংশ এবং সর্বনিম্ন 46 শতাংশ।

TAGGED:

BENGAL WEATHER UPDATE
CYCLONE DITWAH TRACKER
CYCLONE DITWAH UPDATE
বাংলায় জাঁকিয়ে শীত
CYCLONE DITWAH

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.