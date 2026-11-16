নিম্নচাপ থেকে আজই আখবান পরিণত, অতি শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে বঙ্গে দুর্যোগের শঙ্কা !
Cyclone Akwan: গভীর নিম্নচাপ সোমবার ঘূর্ণিঝড় আখবানে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা ৷ আগামিকাল তা শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে ৷ অন্ধ্রপ্রদেশে দুর্যোগ হলেও বৃষ্টি হবে বঙ্গেও ৷
Published : November 16, 2026 at 7:25 AM IST
কলকাতা, 16 নভেম্বর: শক্তি বাড়িয়ে নিম্নচাপ এখন প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হওয়ার দিকে। আজ থেকেই দুর্যোগ শুরু। তবে বঙ্গে নয়, ঘূর্ণিঝড়ের ধাক্কায় ফের অন্ধ্রপ্রদেশে দুর্যোগ নামবে। পরোক্ষ প্রভাবে বৃষ্টি এমনকী ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে দক্ষিণবঙ্গে-র কয়েকটি জেলায়। বাকি জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে।
আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, বঙ্গোপসাগরে ঘনীভূত নিম্নচাপটি ইতিমধ্যে শক্তি বাড়াতে শুরু করেছে ৷ আজ, অর্থাৎ সোমবার ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷ পরোক্ষ প্রভাবে 19 থেকে 21 নভেম্বর অর্থাৎ আগামী বৃহস্পতি থেকে শনিবার বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে দক্ষিণবঙ্গে ৷ আজ আকাশ মোটের উপর পরিষ্কার থাকবে ৷ বেলায় আকাশ আংশিক মেঘলা থাকতে পারে ৷ সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 29 ডিগ্রি এবং 22 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে।
আলিপুর আবহাওয়া দফতরের আবহবিদ সৌরিশ বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন, "বঙ্গোপসাগরে ক্রমশ শক্তি বাড়াচ্ছে গভীর নিম্নচাপ। আজ নিম্নচাপ ঘূর্ণিঝড় আখবানে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা। আগামিকাল তা আরও শক্তি বাড়িয়ে শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হতে পারে। এমনকী 19 তারিখ তা অতি শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হওয়ার আশঙ্কাও রয়েছে। উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে ঘূর্ণিঝড়টির অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলের দিকে যাওয়ার সম্ভাবনা ৷ তবে, এই ঘূর্ণিঝড়ের সরাসরি প্রভাব পশ্চিমবঙ্গে পড়ার সম্ভাবনা আপাতত কম। দক্ষিণবঙ্গ থেকে অনেকটা দূরে অবস্থান করায় রাজ্যে মূলত পরোক্ষ প্রভাব পড়তে পারে।"
দক্ষিণবঙ্গে মেঘের ঘনঘটা
- আজ ও আগামিকাল মূলত শুষ্ক আবহাওয়া থাকলেও বঙ্গের আবহাওয়ায় পরিবর্তন ঘটবে আগামী পরশু, বুধবার ৷
- 18 তারিখ দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে । দুই 24 পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, হাওড়া এবং কলকাতার কিছু এলাকায় বৃষ্টি হতে পারে।
- 19 থেকে 21 নভেম্বর পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষ করে দক্ষিণ 24 পরগনা, দুই মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রামের দু-একটি জায়গায় ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে। পাশাপাশি, কলকাতা, হাওড়া এবং উত্তর 24 পরগনাতেও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের অন্যান্য জেলাগুলিতে বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টির পাশাপাশি দু-এক জায়গায় বজ্রবিদ্যুতের সম্ভাবনাও রয়েছে ।
উত্তরবঙ্গে আজই বৃষ্টি
- অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ারে আজ দু-এক জায়গায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বাকি দিনগুলিতে উত্তরবঙ্গের অন্যান্য জেলায় মূলত শুষ্ক আবহাওয়া বজায় থাকবে।
কলকাতার আবহাওয়া
- কলকাতা ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আগামী 17 নভেম্বর পর্যন্ত আংশিক মেঘলা আকাশ থাকবে।
- 18 নভেম্বর দু-এক জায়গায় হালকা বৃষ্টি হতে পারে।
- 19 থেকে 21 নভেম্বর পর্যন্ত মেঘলা আকাশের পাশাপাশি হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে।
তাপমাত্রার ক্ষেত্রেও বড়সড় পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। আগামী কয়েকদিন কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 21 ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি থাকবে। তবে 19 থেকে 21 নভেম্বর মেঘলা আকাশ ও বৃষ্টির কারণে দিনের তাপমাত্রা কিছুটা কমতে পারে। সব মিলিয়ে বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড়ের শক্তি বাড়লেও পশ্চিমবঙ্গে তার সরাসরি প্রভাব পড়ার আশঙ্কা আপাতত নেই।
রবিবার কলকাতা এবং তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 29.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে 1.4 ডিগ্রি সেলসিয়াসের নীচে। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 21.7 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে 1.4 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 98 শতাংশ ও সর্বনিম্ন 62 শতাংশ।