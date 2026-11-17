ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে বুধ থেকে বঙ্গে বৃ্ষ্টি, কবে-কোথায় আকভানের ল্যান্ডফল ?
Cyclone Akvan: আসছে ঘূর্ণিঝড় আকভান ৷ শীতের মুখে বঙ্গোপসাগরে একের পর এক ঘূর্ণিঝড় তৈরি হয়েই চলেছে ! আকভানের ল্যান্ডফল কোথায় ?
Published : November 17, 2026 at 8:18 AM IST
কলকাতা, 17 নভেম্বর: শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হতে পারে 'আকভান'। আগামী 20 নভেম্বর অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলে আছড়ে পড়ার আশঙ্কার কথা জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। এর ফলে গত একমাসের মধ্যে তিনটি ঘূর্ণিঝড়ের ধাক্কা অন্ধ্রপ্রদেশের উপর। প্রথমটি অর্ণব, তারপর মুরাসু, এখন আকভান ৷ এদিকে, আজ কলকাতায় দিনের আকাশ আংশিক মেঘলা। সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 29 ডিগ্রি এবং 22 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে ৷
আলিপুর আবহাওয়া দফতরের অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস জানিয়েছেন, বঙ্গোপসাগরে শক্তি বাড়িয়ে ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়েছে গভীর নিম্নচাপ। ঘূর্ণিঝড়টির নাম দেওয়া হয়েছে 'আকভান'। সোমবার বিকেল সাড়ে পাঁচটায় ঘূর্ণিঝড়টি দক্ষিণ ও মধ্য-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের উপর অবস্থান করছিল। অবস্থান ছিল অন্ধ্রপ্রদেশের মাচিলিপত্তনম থেকে 660 কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে এবং বিশাখাপত্তনম থেকে 670 কিলোমিটার দক্ষিণ-দক্ষিণ-পূর্বে।
আকভানের অবস্থান ও বঙ্গে তার প্রভাব
- আজ 17 তারিখ সন্ধ্যার মধ্যে ঘূর্ণিঝড়টি শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হতে পারে।
- 19 নভেম্বর অর্থাৎ আগামী পরশু সকালে তা অতি শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
- এরপর উত্তর-পশ্চিম দিকে এগিয়ে 20 নভেম্বর দুপুর নাগাদ নেল্লোর ও টুনির মধ্যবর্তী এলাকায় অন্ধ্রপ্রদেশ ও ইয়ানাম উপকূল অতিক্রম করতে পারে ৷
- সেই সময় ঝড়ের গতিবেগ ঘণ্টায় 120-130 কিলোমিটার
- দমকা হাওয়ার সর্বোচ্চ গতিবেগ 145 কিলোমিটার হতে পারে।
- যেহেতু এই ঘূর্ণিঝড়ের অবস্থান এই রাজ্যের উপকূল থেকে দূরে তাই সরাসরি প্রভাব নেই। তবে বৃষ্টি হবে।
- পাশাপাশি একটি ঘূর্ণাবর্ত উত্তরবঙ্গের উপরের পাঁচ জেলার উপর অবস্থিত। ফলে বৃষ্টি হবে সেখানেও।
দক্ষিণবঙ্গে ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব
- আজ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় শুষ্ক আবহাওয়ার সম্ভাবনা।
- আগামিকাল দুই 24 পরগনা, দুই মেদিনীপুর, কলকাতা ও হাওড়ার দু-এক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা। দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলায় শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে ৷
- বৃহস্পতিবার উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, কলকাতা ও হাওড়ার বেশিরভাগ জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। বৃষ্টির পরিমাণ 70 থেকে 110 মিলিমিটার হতে পারে। দমকা হাওয়ার গতিবেগ 30-40 কিমি প্রতি ঘণ্টা হওয়ার সম্ভাবনা।
- শুক্রবার হালকা থেকে মাঝারি বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রাজ্যের বেশিরভাগ জায়গায় ৷ দক্ষিণ 24 পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 70 থেকে 110 মিলিমিটার হতে পারে। দমকা হাওয়ার গতিবেগ 30-40 কিমি প্রতি ঘণ্টা হওয়ার সম্ভাবনা।
- শনিবার হালকা থেকে মাঝারি বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রাজ্যের বেশিরভাগ জায়গায় ৷ দমকা হাওয়ার গতিবেগ 30-40 কিমি প্রতি ঘণ্টা হওয়ার সম্ভাবনা।
- রবিবার ক'য়েকটি জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা ৷
মৎস্যজীবীদের জন্য সতর্কতা
- পশ্চিমবঙ্গ উপকূলের জন্য মৎস্যজীবীদের কোনও সতর্কতা নেই। মৎস্যজীবীদের আজ থেকে আগামী 20 নভেম্বর অর্থাৎ শুক্রবার পর্যন্ত পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগর সংলগ্ন উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের গভীর সমুদ্রে না-যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।
উত্তরবঙ্গে ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব
- আজ পার্বত্য এলাকায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা। দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তরবঙ্গের বাকি জেলাগুলিতে শুষ্ক আবহাওয়ার সম্ভাবনা।
- আগামিকাল দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি জেলার দু-এক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বাকি জেলায় শুষ্ক আবহাওয়ার সম্ভাবনা।
- বৃহস্পতিবার থেকে রবিবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের সব জেলায় শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে ।
সোমবার কলকাতা এবং তৎপাশ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 29.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে 1.4 ডিগ্রি সেলসিয়াসের নীচে। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 22.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে 1.9 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 96 শতাংশ ও সর্বনিম্ন 52 শতাংশ।