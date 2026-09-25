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সাইবার প্রতারণার শিকার বৃদ্ধ, পৌনে 10 লক্ষ টাকা উদ্ধার বসিরহাট পুলিশের

Cyber Fraud money recovery: হার্টের চিকিৎসার জন্য় টাকা ফিরে পেয়ে স্বস্তিতে ষাটোর্ধ্ব আমিরুল ইসলাম ৷ অতিরিক্ত লাভের ফাঁদে পা দেবেন না, সতর্ক করলেন তিনি ৷

Cyber Fraud money recovery
পুলিশ সুপার অলকানন্দা ভাওয়াল চেক তুলে দিচ্ছেন আমিরুল ইসলামের হাতে ৷ (ছবি: ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 25, 2026 at 5:32 PM IST

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বসিরহাট, 25 সেপ্টেম্বর: চিকিৎসার জন্য় সঞ্চিত সর্বস্ব খুইয়ে যখন জীবন-মৃত্যুর দোলাচলে দাঁড়িয়ে চরম অসহায় অবস্থা, ঠিক তখনই মানবিক অভিভাবক হয়ে পাশে দাঁড়াল বসিরহাট জেলা পুলিশ।

সাইবার প্রতারকদের লোভনীয় ফাঁদে পড়ে জমি বিক্রির প্রায় পৌনে 10 লক্ষ টাকা খোয়া গিয়েছিল বাদুড়িয়ার বাসিন্দা, 69 বছর বয়সি আমিরুল ইসলামের। তবে সাইবার ক্রাইম থানার দীর্ঘ ও লাগাতার তদন্তে খোয়া যাওয়া পুরো টাকা উদ্ধার করে ওই অসুস্থ বৃদ্ধের হাতে চেক তুলে দিলেন বসিরহাট জেলা পুলিশ সুপার অলকনন্দা ভাওয়াল।

শারীরিক অসুস্থতায় জর্জরিত আমিরুল ইসলাম বলেন, তাঁর হিপ জয়েন্টের বল ও সকেট ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় চলাফেরা করতে পারেন না, দিনরাত তীব্র যন্ত্রণায় দিন কাটছে। উন্নত চিকিৎসার জন্য ভেলোরে অপারেশন করাতে যাওয়ার কথা ছিল তাঁর। সেই অপারেশনের খরচ ও চিকিৎসার জন্য জমি বিক্রি করে ব্যাংকে নগদ 9 লক্ষ 70 হাজার টাকা রেখেছিলেন তিনি।

ওই টাকা থেকে বেশি লাভ করিয়ে দেবে বলে তাঁকে লোভ দেখায় পরিচিত একজন ৷ সেই ফাঁদে পা দিয়েই সর্বনাশ হয় বৃদ্ধের ৷ সেই টাকা তো হাতছাড়া হয়ই এবং তা কৌশলে অন্য অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করিয়ে নেওয়া হয়।

টাকা হারানোর বেশ কিছুদিন পর বিষয়টি বুঝতে পারেন আমিরুল ৷ তখনই সাইবার ক্রাইম থানার দ্বারস্থ হন। অভিযোগের ভিত্তিতে বসিরহাট সাইবার ক্রাইম থানা দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ব্যাংক ট্রানজ্যাকশন এবং ডিজিটাল সূত্র ধরে তদন্ত চালিয়ে প্রতারকদের অ্যাকাউন্ট চিহ্নিত করে সম্পূর্ণ 9 লক্ষ 70 হাজার টাকাই উদ্ধার করতে সক্ষম হয় পুলিশ।

বসিরহাট টাউন হলে জেলা পুলিশের উদ্যোগে আয়োজিত এক বিশেষ সচেতনতা শিবিরে পুলিশ সুপার অলকানন্দা ভাওয়াল নিজে আমিরুল ইসলামের হাতে সেই টাকার চেক তুলে দেন। একই মঞ্চে জেলার বিভিন্ন থানা এলাকা থেকে হারিয়ে যাওয়া ও চুরি হওয়া 150টি মোবাইল ফোনও উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয় ।

ঘটনা প্রসঙ্গে পুলিশ সুপার অলকনন্দা ভাওয়াল বলেন, “চিকিৎসা করাতে ভিন্ রাজ্যে যাওয়ার জন্য উনি খরচপাতির জোগাড়যন্ত্র করছিলেন । সেই সময় কারও সঙ্গে বিষয়টা আলোচনা করতে গিয়ে উনি প্রতারিত হন । বেশ কয়েক মাস পরে উনি আমাদের সাইবার থানায় এসে সব জানান । এরপর পুরো সাইবার টিম, এসডিপিও বাদুড়িয়া এবং আইসি সাইবার মিলে একযোগে লেগে থেকে ওঁর টাকাটা যতটা সম্ভব হয়েছে আমরা ফিরিয়ে দিয়েছি । আজ উনি নিজেই যে বললেন— এই টাকা দিয়েই উনি চিকিৎসা করাতে যাবেন, এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি ।”

টাকা ফেরত পেয়ে কান্নাভেজা চোখে আমিরুল বলেন, “জীবনের শেষ সম্বল এই টাকাটা না পেলে আমি হয়তো মরেই যেতাম। লোভে পড়ে সর্বস্ব হারিয়ে এতদিন অসহ্য যন্ত্রণায় দিন কাটিয়েছি। পুলিশ আধিকারিকদের অক্লান্ত পরিশ্রমে আজ টাকা ফিরে পেয়েছি, এবার ভেলোরে গিয়ে অপারেশন করাতে পারব ।”

একই সঙ্গে তিনি সাধারণ মানুষকে কোনও প্রলোভনে পা না দেওয়ার আবেদন জানান। অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ডিএসপি, ট্রাফিক ডিএসপি ও বসিরহাট থানার আইসি সহ অন্যান্য আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

TAGGED:

CYBER CRIME
BASHIRHAT POLICE
সাইবার প্রতারণা
বৃদ্ধের টাকা উদ্ধার
CYBER FRAUD MONEY RECOVERY

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