রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের কর্মী পরিচয়ে সাইবার প্রতারণা শহরে, ধৃত 6 যুবক

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের কর্মী পরিচয়ে সাইবার প্রতারণা শহরে, ধৃত 6 যুবক
প্রতারণার শিকার উত্তর কলকাতার বাসিন্দা এক বৃদ্ধ ৷ শহরের বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে প্রতারণা চক্রের 6 জন গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷
Published : October 14, 2025 at 6:48 PM IST
কলকাতা, 14 অক্টোবর: সাহায্য করার নামে শহরের এক প্রবীণ নাগরিকের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা গায়েব করার অভিযোগ উঠেছিল সাইবার প্রতারণা চক্রের বিরুদ্ধে ৷ গত 7 অক্টোবরের ঘটনার তদন্তে নেমে সাইবার প্রতারণার পর্দা ফাঁস করল কলকাতা পুলিশ ৷ উত্তর কলকাতার কাশীপুর থানা এলাকার সেই ঘটনায় কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে ছয় জন যুবককে গ্রেফতার করেছেন লালবাজারের সাইবার সেলের আধিকারিকরা ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, নিজেদের একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের কর্মী পরিচয় দিয়ে ওই বৃদ্ধের অ্যাকাউন্ট থেকে 1 লক্ষ 30 হাজার 999 টাকা গায়েব করে দেয় প্রতারকরা ৷ এ নিয়ে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান রূপেশ কুমার বলেন, "আমরা সাইবার অপরাধের বিরুদ্ধে মানুষকে সচেতন করতে সবসময় জনসচেতনতা মূলক কাজ করে থাকি ৷ তাও শহরের কোনও না-কোনও প্রান্তে এই সাইবার দস্যুদের খপ্পরে সাধারণ মানুষ পড়ছে ৷ তবে এই ঘটনার তদন্তে নেমে আমরা এখনও পর্যন্ত 6 জনকে গ্রেফতার করেছি ৷"
জানা গিয়েছে, কাশীপুরের গান অ্যান্ড শেল ফ্যাক্টরি এলাকার বাসিন্দা দিলীপ কুমার সিং (60) ৷ মোবাইল ফোনে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের অনলাইন পরিষেবা সংক্রান্ত অ্যাপ ডাউনলোড করতে গিয়ে সমস্যায় পড়েন তিনি ৷ তখন তিনি ইন্টারনেটে ব্যাংকের ওয়েবসাইটে গিয়ে হেল্পলাইন নম্বর বের করেন এবং সেখানে ফোন করে সাহায্য চান ৷
ওই বৃদ্ধ পুলিশকে জানিয়েছেন, ফোনের ওপারে একজন যুবক তাঁর সঙ্গে কথা বলেন ৷ তিনি ব্যাংকে যেতে হবে কি না, জানতে চাইলে তাঁকে নিষেধ করা হয় ৷ বলা হয়, তাঁর ফোন নম্বরে মেসেজের মাধ্যমে একটি লিংক পাঠানো হচ্ছে ৷ সেখান থেকে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের অ্যাপটি ডাউনলোড করে নিতে ৷ তারপরে পরবর্তী করণীয় জানাবেন তাঁরা ৷
কিন্তু, ফোন আসা লিংকে ক্লিক করার পর কিছুই আসেনি ৷ তার কিছুক্ষণ পরে দিলীপ কুমার সিংয়ের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে সমস্ত টাকা গায়েব হয়ে যায় ৷ তখন তিনি বুঝতে পারেন যে, সাইবার প্রতারণার শিকার হয়েছেন ৷ কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, ব্যাংকের ওয়েবসাইটে গিয়ে ফোন নম্বর নিয়ে কল করলে, কীভাবে প্রতারকরা সেই কল রিসিভ করল ? তদন্তকারীরা মনে করছেন, দিলীপ কুমার সিং ব্যাংকের সঠিক ওয়েবসাইটে ঢোকেননি ৷ কোনও ফ্রড সাইটে প্রবেশ করেছিলেন ৷
এই ঘটনায় প্রথমে কাশীপুর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের হয় গত 7 অক্টোবর ৷ এরপর তা কলকাতা পুলিশের সাইবার সেলে যায় ৷ সাইবার সেলের আধিকারিকরা তদন্তে নেমে প্রথম সোনি মান্না (20) এবং আয়ুষ মিদ্যা (20) নামে দুই তরুণকে গ্রেফতার করে বেহালা থেকে ৷ আদালত তাঁদের 15 অক্টোবর পর্যন্ত পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে ৷
হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদে তদন্তকারীরা আরও চার যুবকের নাম জানতে পারেন ৷ 13 অক্টোবর হরিদেবপুর ও রিজেন্ট পার্ক থানা এলাকা থেকে বাবাই শীল (24), পল্লব শেখ (23), রাহুল গুপ্ত (24) এবং অমিত কর্মকার (23)-কে গ্রেফতার করে ৷ তাদের আদালতে তোলা হলে বিচারক 18 অক্টোবর পর্যন্ত পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন ৷
সাইবার সেলের গোয়েন্দাদের প্রাথমিক অনুমান, ধৃতরা একটি সংগঠিত প্রতারণা চক্রের সদস্য ৷ তাঁদের কাছ থেকে প্রতারণায় ব্যবহৃত মোবাইল ফোন, সিম কার্ড এবং একাধিক ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্য উদ্ধার হয়েছে ৷ এই ঘটনায় আরও অনেকে জড়িত থাকতে পারে বলে সন্দেহ করছেন তদন্তকারীরা ৷ সে সম্পর্কে জানতে ধৃতদের জেরা করা হচ্ছে ৷
লালবাজার সূত্রে খবর, সাইবার প্রতারণা বা সাইবার দস্যুদের কবল থেকে নাগরিকদের রক্ষা করতে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে, এমনকি স্কুল পড়ুয়া এবং তাঁদের অভিভাবকদের সাইবার প্রতারক ও প্রতারণার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করানো হয় ৷ পাশাপাশি, বিভিন্ন এলাকায় মাইকিংয়ের মাধ্যমে এবং কলকাতা পুলিশের সাইবার সেলের তরফ থেকেও বিভিন্ন প্রচার অভিযান চালিয়ে সাধারণ মানুষকে সজাগ করা হচ্ছে ৷