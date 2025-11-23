রাজ্যপাল পদে 3 বছর: বাংলায় ভাষণ সিভি আনন্দ বোসের, গ্রামে কাজ করার বার্তা

রাজ্যপাল পদে 3 বছর: বাংলায় ভাষণ সিভি আনন্দ বোসের, গ্রামে কাজ করার বার্তা
বিশ্বকাপজয়ী মহিলা ক্রিকেট দলের সদস্য রিচা ঘোষকে সম্মানীত করলেন রাজ্যপাল ৷ তিনবছর পূর্তিতে কেক কাটা, ছবি আঁকা-সহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান রাজভবনে ৷
Published : November 23, 2025 at 8:26 PM IST
কলকাতা, 23 নভেম্বর: পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল পদে 3 বছর পূর্ণ করলেন সিভি আনন্দ বোস ৷ এই 3 বছরের কার্যকালের অভিজ্ঞতা খুবই ভালো বলে জানিয়েছেন তিনি ৷ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদস্যদের সঙ্গে মতানৈক্য হলেও, সামগ্রিকভাবে রাজ্যে তাঁর অভিজ্ঞতা ভালো বলে দাবি করেছেন রাজ্যপাল ৷ রবিবার রাজভবনে প্রথমবার তিনি বাংলায় ভাষণ দিয়েছেন ৷ পাশাপাশি, সন্ধ্য়ায় রাজভবনে আয়োজিত বিশেষ অনুষ্ঠানে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের সদস্য রিচা ঘোষকে সম্মানিত করা হয় ৷
রাজ্যবাসীকে আগামিদিনের জন্য শুভেচ্ছা জানিয়ে এক বার্তায় সিভি আনন্দ বোস বলেন, "আমি রাজ্যপাল হিসেবে চতুর্থ বর্ষে পদার্পণ করছি ৷ আপনাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন ৷ গোপাল কৃষ্ণ গোখলে বলেছিলেন, বাংলা আজ যা ভাবে, গোটা ভারতবর্ষ তা আগামিকাল ভাববে ৷ চলুন, আরেকবার সেই শপথ গ্রহণ করি ৷ আমাদের সংগ্রাম চলবে ৷ বিকশিত বাংলা তৈরির লক্ষ্যে সকলে একসঙ্গে চলব ৷ আমরা দুর্নীতি ও হিংসাকে শেষ করব ৷"
এদিন সকালে রাজভবনে শিশুদের সঙ্গে কেক কাটেন রাজ্যপাল ৷ নিজের হাতে তাদের কেক খাইয়ে দেন ৷ এরপর ক্যানভাসে রং-তুলি দিয়ে ওঁম লেখেন ৷ রাজ্যপালের 3 বছরের পূর্তি উপলক্ষে যোগাসন, ক্যারাটে, ছবি আঁকা, নাচ-গানের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ৷ সকাল সাতটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত নানান অনুষ্ঠান পালন করা হয় ৷
এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনবছরের অভিজ্ঞতা নিয়ে রাজ্যপাল বলেন, "এই ধন্য ভূমিতে এসে আমি সন্তুষ্টি ও আত্মতৃপ্তি লাভ করেছি ৷ আমি এখানকার মানুষকে ভালোবাসি এবং তাঁদের কাছ থেকে ভালোবাসা পাই ৷ বাংলার মানুষ, বিশেষ করে শিশু, নতুন প্রজন্ম ও প্রবীণদের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করব ৷ আগামী দুই বছরের মেয়াদে আমি গ্রাম এবং সেখানকার মানুষের সঙ্গে আরও বেশি সময় কাটাব ৷"
রাজনৈতিক দলের সঙ্গে মতানৈক্য নিয়ে তিনি বলেন, "রাজভবনের দরজা সকলের জন্য খোলা থাকবে ৷ রাজনৈতিক দলের সদস্যদের সঙ্গে আমার মতানৈক্য তৈরি হলেও, সামগ্রিকভাবে রাজ্যে আমার অভিজ্ঞতা খুব ভালো ৷ এই চ্যালেঞ্জ গণতন্ত্রের অঙ্গ বলে আমি মনে করি ৷"
রাজভবনে সারাদিনের কর্মসূচি
সকাল 7 টায় যোগ-সচেতনতা কর্মসূচির মাধ্যমে দিনের শুরু ৷
ইন্ডিয়ান যোগ অ্যাসোসিয়েশনের পশ্চিমবঙ্গ শাখার সহযোগিতায় এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয় ৷ ক্যারাটে প্রদর্শনী হয় ৷
সকাল দশটায় রাজ্যপালের তিন বছরের মাইলফলক, স্মৃতি এবং মুহূর্ত উদযাপন করা হয়েছে ৷
স্কুল পড়ুয়া, বিশেষভাবে সক্ষম শিশু, বিশিষ্ট শিল্পী এবং ভারতীয় জাদুঘরের কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে কেক কাটার অনুষ্ঠান হয় ৷ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে রাজ্যপালের মতবিনিময় ৷
সেন্ট্রাল মার্বেল হলে রাজ্যপাল কর্তৃক ভারতীয় জাদুঘরের বিশেষ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করা হয় ৷ যার বিষয়বস্তু 'জনগণের রাজ্যপাল: হৃদয়ের সেতুবন্ধন, বাংলার নির্মাণ' ৷ রাজভবনের সাউথ মার্বেল হলে গভর্নরের স্বপ্নের ক্যানভাস শিল্প প্রতিযোগিতার উদ্বোধন হয় এবং রাজ্যপাল ছবি আঁকেন ৷
সকাল 11টায় (নেতাজি সুভাষ পোর্টিকো-গ্র্যান্ড সিঁড়ি) জাতীয় সঙ্গীত হয় ৷ তারপর কুড়ি মিনিটের ধারাবাহিক ভাষণ পর্ব হয় ৷ এরপর বিশেষভাবে সক্ষমদের কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিতরণ ৷ রাজভবন থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের স্কুল ইউনিফর্ম বিতরণও করা হয় ৷
এরপর 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও' পুরস্কারপ্রাপ্তদের সংবর্ধনা দেন রাজ্যপাল ৷ আরও পরে হয় গভর্নরের ইয়ং লিডার্স প্রোগ্রাম পুরস্কারপ্রাপ্তদের সংবর্ধনা ৷ বিকেলে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের লেখা বই 'আমার বাংলা, আমার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ভূমি'র কভার উন্মোচন হয় ৷ রাজ্যপাল কর্তৃক দু’জন সফল ব্যক্তিত্বকে রাজ্যপালের শ্রেষ্ঠত্ব পুরষ্কার প্রদান করা হয় ৷ যে তালিকায় রয়েছেন রিচা ঘোষ ৷ তাঁকে এক লক্ষ টাকা পুরস্কার, শংসাপত্র ও স্মারক দিয়ে সম্মানিত করেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস ৷ এরপর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে কর্মসূচি শেষ হয় ৷