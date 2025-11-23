ETV Bharat / state

রাজ্যপাল পদে 3 বছর: বাংলায় ভাষণ সিভি আনন্দ বোসের, গ্রামে কাজ করার বার্তা

বিশ্বকাপজয়ী মহিলা ক্রিকেট দলের সদস্য রিচা ঘোষকে সম্মানীত করলেন রাজ্যপাল ৷ তিনবছর পূর্তিতে কেক কাটা, ছবি আঁকা-সহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান রাজভবনে ৷

CV ANANDA BOSE
রাজভবনে কেক কেটে 3 বছর পূর্তি উদযাপন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের ৷ (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 23, 2025 at 8:26 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 23 নভেম্বর: পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল পদে 3 বছর পূর্ণ করলেন সিভি আনন্দ বোস ৷ এই 3 বছরের কার্যকালের অভিজ্ঞতা খুবই ভালো বলে জানিয়েছেন তিনি ৷ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদস্যদের সঙ্গে মতানৈক্য হলেও, সামগ্রিকভাবে রাজ্যে তাঁর অভিজ্ঞতা ভালো বলে দাবি করেছেন রাজ্যপাল ৷ রবিবার রাজভবনে প্রথমবার তিনি বাংলায় ভাষণ দিয়েছেন ৷ পাশাপাশি, সন্ধ্য়ায় রাজভবনে আয়োজিত বিশেষ অনুষ্ঠানে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের সদস্য রিচা ঘোষকে সম্মানিত করা হয় ৷

রাজ্যবাসীকে আগামিদিনের জন্য শুভেচ্ছা জানিয়ে এক বার্তায় সিভি আনন্দ বোস বলেন, "আমি রাজ্যপাল হিসেবে চতুর্থ বর্ষে পদার্পণ করছি ৷ আপনাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন ৷ গোপাল কৃষ্ণ গোখলে বলেছিলেন, বাংলা আজ যা ভাবে, গোটা ভারতবর্ষ তা আগামিকাল ভাববে ৷ চলুন, আরেকবার সেই শপথ গ্রহণ করি ৷ আমাদের সংগ্রাম চলবে ৷ বিকশিত বাংলা তৈরির লক্ষ্যে সকলে একসঙ্গে চলব ৷ আমরা দুর্নীতি ও হিংসাকে শেষ করব ৷"

রাজভবনে কেক কেটে 3 বছর পূর্তি উদযাপন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের ৷ (ইটিভি ভারত)

এদিন সকালে রাজভবনে শিশুদের সঙ্গে কেক কাটেন রাজ্যপাল ৷ নিজের হাতে তাদের কেক খাইয়ে দেন ৷ এরপর ক্যানভাসে রং-তুলি দিয়ে ওঁম লেখেন ৷ রাজ্যপালের 3 বছরের পূর্তি উপলক্ষে যোগাসন, ক্যারাটে, ছবি আঁকা, নাচ-গানের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ৷ সকাল সাতটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত নানান অনুষ্ঠান পালন করা হয় ৷

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনবছরের অভিজ্ঞতা নিয়ে রাজ্যপাল বলেন, "এই ধন্য ভূমিতে এসে আমি সন্তুষ্টি ও আত্মতৃপ্তি লাভ করেছি ৷ আমি এখানকার মানুষকে ভালোবাসি এবং তাঁদের কাছ থেকে ভালোবাসা পাই ৷ বাংলার মানুষ, বিশেষ করে শিশু, নতুন প্রজন্ম ও প্রবীণদের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করব ৷ আগামী দুই বছরের মেয়াদে আমি গ্রাম এবং সেখানকার মানুষের সঙ্গে আরও বেশি সময় কাটাব ৷"

রাজনৈতিক দলের সঙ্গে মতানৈক্য নিয়ে তিনি বলেন, "রাজভবনের দরজা সকলের জন্য খোলা থাকবে ৷ রাজনৈতিক দলের সদস্যদের সঙ্গে আমার মতানৈক্য তৈরি হলেও, সামগ্রিকভাবে রাজ্যে আমার অভিজ্ঞতা খুব ভালো ৷ এই চ্যালেঞ্জ গণতন্ত্রের অঙ্গ বলে আমি মনে করি ৷"

CV Ananda Bose
3 বছর পূর্তিতে রং-তুলি হাতে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস ৷ (ছবি- রাজভবন)

রাজভবনে সারাদিনের কর্মসূচি

সকাল 7 টায় যোগ-সচেতনতা কর্মসূচির মাধ্যমে দিনের শুরু ৷

ইন্ডিয়ান যোগ অ্যাসোসিয়েশনের পশ্চিমবঙ্গ শাখার সহযোগিতায় এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয় ৷ ক্যারাটে প্রদর্শনী হয় ৷

সকাল দশটায় রাজ্যপালের তিন বছরের মাইলফলক, স্মৃতি এবং মুহূর্ত উদযাপন করা হয়েছে ৷

স্কুল পড়ুয়া, বিশেষভাবে সক্ষম শিশু, বিশিষ্ট শিল্পী এবং ভারতীয় জাদুঘরের কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে কেক কাটার অনুষ্ঠান হয় ৷ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে রাজ্যপালের মতবিনিময় ৷

সেন্ট্রাল মার্বেল হলে রাজ্যপাল কর্তৃক ভারতীয় জাদুঘরের বিশেষ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করা হয় ৷ যার বিষয়বস্তু 'জনগণের রাজ্যপাল: হৃদয়ের সেতুবন্ধন, বাংলার নির্মাণ' ৷ রাজভবনের সাউথ মার্বেল হলে গভর্নরের স্বপ্নের ক্যানভাস শিল্প প্রতিযোগিতার উদ্বোধন হয় এবং রাজ্যপাল ছবি আঁকেন ৷

সকাল 11টায় (নেতাজি সুভাষ পোর্টিকো-গ্র্যান্ড সিঁড়ি) জাতীয় সঙ্গীত হয় ৷ তারপর কুড়ি মিনিটের ধারাবাহিক ভাষণ পর্ব হয় ৷ এরপর বিশেষভাবে সক্ষমদের কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিতরণ ৷ রাজভবন থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের স্কুল ইউনিফর্ম বিতরণও করা হয় ৷

CV Ananda Bose
ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের উইকেট-কিপার ব্যাটার রিচা ঘোষকে সম্মানিত করলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস ৷ (নিজস্ব ছবি)

এরপর 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও' পুরস্কারপ্রাপ্তদের সংবর্ধনা দেন রাজ্যপাল ৷ আরও পরে হয় গভর্নরের ইয়ং লিডার্স প্রোগ্রাম পুরস্কারপ্রাপ্তদের সংবর্ধনা ৷ বিকেলে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের লেখা বই 'আমার বাংলা, আমার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ভূমি'র কভার উন্মোচন হয় ৷ রাজ্যপাল কর্তৃক দু’জন সফল ব্যক্তিত্বকে রাজ্যপালের শ্রেষ্ঠত্ব পুরষ্কার প্রদান করা হয় ৷ যে তালিকায় রয়েছেন রিচা ঘোষ ৷ তাঁকে এক লক্ষ টাকা পুরস্কার, শংসাপত্র ও স্মারক দিয়ে সম্মানিত করেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস ৷ এরপর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে কর্মসূচি শেষ হয় ৷

TAGGED:

GOVERNOR OF WEST BENGAL
BENGALI SPEECH BY CV ANANDA BOSE
RICHA GHOSH
সিভি আনন্দ বোস
CV ANANDA BOSE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

স্মার্টফোনেই বিপদ! সাড়ে আট ঘণ্টা ব্যবহারেই হয় 500 গ্রাম কার্বন নিঃসরণ

দার্জিলিংয়ে নেপালি গ্রাম টুকরে ভিলেজ, অফবিট ডেস্টিনেশনের সেরা ঠিকানা এই পাহাড়ি গ্রাম

ক্যালসিয়ামের ঘাটতি হলে শরীরে এই লক্ষণ দেখা যায়, উপেক্ষা করলে বড় বিপদ হতে পারে

Explainer: ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.