আচার্য পদে মুখ্যমন্ত্রী নয়, রাজ্যপালই থাকবেন বলে জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি: বোস

আচার্য পদে মুখ্যমন্ত্রী নয়, রাজ্যপালই থাকবেন বলে জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি: বোস
রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের বক্তব্য, পদাধিকারবলে রাজ্যপালই রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আচার্য ।
Published : December 24, 2025 at 5:32 PM IST
কলকাতা, 24 ডিসেম্বর: রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আচার্য পদ নিয়ে চলা বিতর্কে আরও একবার নিজের অবস্থান স্পষ্ট করলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস । তিনি জানালেন, রাজ্য আইনের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আচার্য করার কোনও প্রয়োজন নেই । রাষ্ট্রপতি ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং সেই সিদ্ধান্ত দেশের সব রাজ্যের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ।
রাজ্যপালের বক্তব্য, পদাধিকারবলে রাজ্যপালই রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আচার্য । কোনও রাজ্য আইন যদি কেন্দ্রীয় আইনের পরিপন্থী হয়, তবে তা রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো ছাড়া অন্য কোনও সাংবিধানিক পথ খোলা থাকে না । সেই প্রক্রিয়া অনুসরণ করেই এই বিষয়টি রাষ্ট্রপতিকে বিবেচনার জন্য পাঠানো হয়েছিল । রাষ্ট্রপতি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, রাজ্যপালের পরিবর্তে মুখ্যমন্ত্রীকে আচার্য করার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই ।
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে গিয়ে সিভি আনন্দ বোস এবিষয়ে আরও বলেন, "এই সিদ্ধান্ত কোনও নির্দিষ্ট রাজ্য বা রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সীমাবদ্ধ নয় । এটি একটি সর্বভারতীয় সিদ্ধান্ত, যা দেশের সব রাজ্যের ক্ষেত্রেই কার্যকর হবে ।" ফলে রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আচার্য পদ নিয়ে বিভ্রান্তির কোনও অবকাশ নেই বলে মন্তব্য করেন তিনি ।
বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন প্রসঙ্গে রাজ্যপাল বলেন, ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের সময় থেকেই এই নীতি প্রতিষ্ঠিত যে, সরকার অর্থ সাহায্য করলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ও অ্যাকাডেমিক স্বাধিকারে রাজ্য হস্তক্ষেপ করতে পারে না । আচার্য পদ একটি সাংবিধানিক দায়িত্ব, যার মূল লক্ষ্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে রাজনৈতিক প্রভাব থেকে দূরে রেখে স্বচ্ছ ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে পরিচালনা করা । রাজ্যপালের দাবি, সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন রক্ষার দিকেই এগোচ্ছে । আচার্য পদে মুখ্যমন্ত্রীকে বসালে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ভূমিকার মধ্যে সংঘাত তৈরি হতে পারে, যা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতার পক্ষে অনুকূল নয় ।
প্রসঙ্গত, রাজ্যের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ ও প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই টানাপোড়েন চলছে । এই পরিস্থিতিতে রাজ্যপালের বক্তব্য নতুন করে আচার্য পদ সংক্রান্ত বিতর্ককে সামনে নিয়ে এল । তবে সিভি আনন্দ বোস আশাবাদী, সংবিধান ও আইনের পথে চললে রাজ্যের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় স্থিতাবস্থা ফিরে আসবে ।
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হিংসা ও দুর্নীতি নিয়েও সরব হন রাজ্যপাল ৷ তিনি বলেন, "বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস কোনও বিচ্ছিন্ন দ্বীপ নয় । সমাজে যখন হিংসা এবং দুর্নীতি স্বাভাবিক হয়ে ওঠে, তখন তার ছায়া পড়ে শিক্ষা ব্যবস্থার উপরও । ক্যাম্পাসের ভিতরে যা ঘটছে, তা মূলত বাইরে ঘটে চলা ঘটনার প্রতিফলন । তাই শুধু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভিতরে কড়া নিয়ম করলেই সমস্যার সমাধান হবে না, প্রয়োজন সামগ্রিক সামাজিক ও প্রশাসনিক উদ্যোগ ।"