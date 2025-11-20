ETV Bharat / state

রাজ্যপাল রাবার স্ট্যাম্প নয়! 'প্রেসিডেন্সিয়াল রেফারেন্স' মামলায় সুপ্রিম-রায়ের পর মন্তব্য বোসের

বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, রাজ্যপাল-রাষ্ট্রপতির কাছে পড়ে থাকা বিল সাক্ষরে সময়সীমা আদালত নির্ধারণ করবে না৷ তার পরই ভিডিয়ো বার্তা দেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস৷

GOVERNOR CV ANAND BOSE
রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 20, 2025 at 9:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 20 নভেম্বর: 'প্রেসিডেন্সিয়াল রেফারেন্স' মামলায় শীর্ষ আদালতের রায়কে স্বাগত জানালেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। একই সঙ্গে রাজভবনে কোনও বিল অহেতুক পড়ে নেই বলেই তিনি স্পষ্ট করলেন।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এক ভিডিয়ো বার্তায় রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস বলেন, "রাজ্যপাল ও রাজ্য সরকারের এক্তিয়ার সুপ্রিম কোর্টের ঐতিহাসিক রায় স্পষ্ট করে দিয়েছে। রাজ্যপাল কোনও রাবার স্টাম্প নয়। মনে রাখতে হবে, ভালো বন্ধু হলে ভালো প্রতিবেশী হওয়া যায়। কিন্তু, সাংবিধানিক লক্ষণরেখা অতিক্রম করা যায় না।"

রাজ্যপাল রাবার স্ট্যাম্প নয়! 'প্রেসিডেন্সিয়াল রেফারেন্স' মামলায় সুপ্রিম-রায়ের পর মন্তব্য বোসের (ইটিভি ভারত)

রাজ্য বিধানসভায় পাস হওয়া বিল আইনে পরিণত হতে গেলে রাজ্যপাল অথবা রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষরের প্রয়োজন হয়। এক কথায় অনুমতির প্রয়োজন হয়। যে কারণে রাজ্যের আইনসভায় পাশ হওয়া বিল রাজভবনে পাঠানো হয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ-সহ বিভিন্ন রাজ্য সরকারের অভিযোগ, কলকাতা-সহ বিভিন্ন রাজভবনে দিনের পর দিন বিল আটকে রাখা হয়। এর ফলে রাজ্যের সরকার চাইলেও রাজ্যের মানুষের স্বার্থে যে আইন প্রণয়ন করতে চাইছে, তা বাস্তবায়ন ঘটে না। যে কারণে পশ্চিমবঙ্গ তো বটেই, বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্য সরকারের সঙ্গে রাজভবনের সংঘাত দেখা দেয়।

এই সংক্রান্ত বিষয় একাধিকবার আদালতে পৌঁছেছে। যার অন্যতম উদাহরণ গত এপ্রিলে তামিলনাড়ু সরকারের দায়ের করা একটি মামলা। যে মামলার শীর্ষ আদালত কোনও বিলের স্বাক্ষর করার বিষয়ে রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপালের তিন মাসের সময়সীমা বেঁধে দেয়। আদালতের সেই নির্দেশের বিরুদ্ধে আপত্তি ওঠে। সেই 'প্রেসিডেন্সিয়াল রেফারেন্স' মামলায় বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাইয়ের নেতৃত্বাধীন সাংবিধানিক বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়েছে, বিলের স্বাক্ষর করার সময় নির্ধারণকারী সুপ্রিম কোর্ট নয়।

Governor CV Anand Bose
রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস (ফাইল ছবি)

শীর্ষ আদালত আরও জানিয়েছে, তবে, রাজ্য আইনসভায় পাশ হওয়া কোনও বিল রাজভবনে আসার পর জটিলতা দেখা দিলে রাজ্যপালের কাছে তিনটি সাংবিধানিক পথ খোলা রয়েছে। 1) বিলটিতে সই করা, 2) বিলটি রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো। 3) বিলের সম্মতি না-দিয়ে পুনরায় বিলটি বিধানসভায় ফেরত পাঠানো। কিন্তু, রাজ্যপাল কী করবেন এই তিনটির মধ্যে, তা ঠিক করবেন রাজ্যপালই। রাজ্যপাল কতদিনের মধ্যে একাজ সম্পন্ন করবেন, তা আদালত বলতে পারে না।

এই রায় প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল স্পষ্ট করে বলেন, "এ রাজ্যের ক্ষেত্রে তিনটি থেকে চারটি বিল নিয়ে জটিলতা রয়েছে। যে বিলগুলো নিয়ে রাজ্য সরকার এবং রাজভবনের মধ্যে আলাপ-আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। কিছু বিষয়ের রাজ্য সরকারের থেকে ক্লারিফিকেশন প্রয়োজন। সেই ক্লারিফিকেশন পাওয়া গেলে রাজভবন তার পরবর্তী পদক্ষেপ করতে পারবে।’’

Governor CV Anand Bose
রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস (ফাইল ছবি)

রাজ্যপাল আরও বলেন, ‘‘এছাড়া অন্য কোনও বিল অহেতুক পড়ে নেই রাজভবনে। এর বাইরের কয়েকটি বিল বহু আগেই রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে সাংবিধানিক জটিলতা রয়েছে। তাই, ভালো বন্ধু হলে ভালো প্রতিবেশী হওয়া যায়। কিন্তু এখানে সাংবিধানিক লক্ষণরেখা আছে। যা রাজ্যপাল এবং মুখ্যমন্ত্রী মেনে চলতে বাধ্য।"

আরও পড়ুন -

TAGGED:

SUPREME COURT
PRESIDENTIAL REFERENCE
সুপ্রিম কোর্ট
রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস
GOVERNOR CV ANAND BOSE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

স্মার্টফোনেই বিপদ! সাড়ে আট ঘণ্টা ব্যবহারেই হয় 500 গ্রাম কার্বন নিঃসরণ

দার্জিলিংয়ে নেপালি গ্রাম টুকরে ভিলেজ, অফবিট ডেস্টিনেশনের সেরা ঠিকানা এই পাহাড়ি গ্রাম

ক্যালসিয়ামের ঘাটতি হলে শরীরে এই লক্ষণ দেখা যায়, উপেক্ষা করলে বড় বিপদ হতে পারে

Explainer: ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.