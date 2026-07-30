মর্গেও ‘কাটমানি’! মৃতদেহ রাখতে 2 হাজার টাকা দাবির অভিযোগ সরকারি হাসপাতালে
হাসপাতালের মর্গে মৃতদেহ রাখতে কাটমানি চাওয়ার গুরুতর অভিযোগ উঠল। দেহ মর্গে রাখার জন্য হাসপাতালের এক কর্মী পরিবারের কাছে দু’হাজার টাকা দাবি করেন বলে অভিযোগ।
Published : July 30, 2026 at 1:12 PM IST
শিলিগুড়ি, 30 জুলাই: রাজ্যে প্রশাসনিক রদবদল এবং তোলাবাজি-কাটমানির বিরুদ্ধে শীর্ষ স্তরের কড়া বার্তার পরেও বদলাচ্ছে না উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ছবি। এবার খোদ হাসপাতালের মর্গে মৃতদেহ রাখাকে কেন্দ্র করে কাটমানি চাওয়ার গুরুতর অভিযোগ উঠল। এক পথদুর্ঘটনায় মৃত ব্যক্তির পরিবার অভিযোগ করেছেন, ময়নাতদন্তের আগে রাতে দেহটি মর্গে রাখার জন্য হাসপাতালের এক কর্মী তাঁদের কাছে দু’হাজার টাকা দাবি করেন। পুলিশে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দেওয়ার পর পিছু হটেন ওই কর্মী। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে চত্বরে। অভিযুক্ত কর্মীর বিরুদ্ধে শুরু বিভাগীয় তদন্ত। বৃহস্পতিবার তাকে মেডিকেলে বিভাগীয় তদন্তের জন্য ডাকা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।
হাসপাতাল ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার জলপাইগুড়ির কাজীপাড়ার তালমাহাট সংলগ্ন ধাপাচিলা গ্রাম বাসিন্দা বীরেন রায় (50) ফাটাপুকুর এলাকায় এক মর্মান্তিক বাইক দুর্ঘটনায় মারা যান। সকালে খবর পেয়ে স্বজনেরা তাঁকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। তবে ময়নাতদন্তের নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে যাওয়ার কারণে মঙ্গলবার দেহটি রাতে মর্গে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। অভিযোগ, বিকেল পাঁচটা নাগাদ দেহটি রাখতে গেলে মর্গের এক কর্মী মৃতের স্বজনদের কাছে দু’হাজার টাকা ঘুষ হিসেবে দাবি করেন।
মৃতের প্রতিবেশী ফুলেশ্বর রায় ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, “আমরা গরিব মানুষ। সামান্য রাজমিস্ত্রির কাজ করে সংসার চালাই। সরকারি জায়গায় কেন মিছিমিছি টাকা দেব? যখন আমরা টাকা দিতে অস্বীকার করি, তখন ওই কর্মী মর্গের ঘরে তালা মেরে চলে যান। এরপর আমরা যখন মৃতদেহ নিয়ে সোজাসুজি পুলিশের কাছে যাওয়ার উদ্যোগ নিই, তখন ওই কর্মী তড়িঘড়ি ফিরে এসে তালা খুলে দেহটি মর্গে ঢোকায়।”
বুধবার সকালে ঘটনাটি নিয়ে লিখিত অভিযোগ জানাতে গেলে ওই অভিযুক্ত কর্মীকে আর পাওয়া যায়নি এবং পরবর্তীতে কেউ আর টাকা দাবি করেনি। মর্গের সামনে উপস্থিত মৃতের ছেলে বিকাশ রায় জানান, চরম শোকের মুহূর্তে হাসপাতালের কর্মচারীদের এই ধরনের মানসিকতায় তাঁরা বিপর্যস্ত।
এমনকি মেডিকেলেরই এক কর্মরত নার্সিং স্টাফ (যিনি নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) আক্ষেপের সুর মিলিয়ে বলেন, “এখানে দেহ রাখা থেকে শুরু করে ময়নাতদন্তের পর সেলাই করার নাম করে কর্মীদের একাংশ টাকা দাবি করে। মৃতের পরিবার মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে বলে বাধ্য হয়ে অনেকে টাকা দিয়ে দেয়। এই অসাধু চক্র অবিলম্বে বন্ধ হওয়া দরকার।”
উলেখ্য, প্রায় দুই সপ্তাহ আগেও ঠিক একই রকম অভিযোগ উঠেছিল এই মেডিকেলে। সেসময় প্রাক্তন প্রিন্সিপাল সঞ্জয় মল্লিক চার কর্মীকে শোকজও করেছিলেন। কিন্তু প্রশাসনের এত সতর্কবার্তা ও রদবদলের পর আবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তিতে চিকিৎসাকেন্দ্রের নজরদারি নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন উঠে গিয়েছে।
ঘটনায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ মেডিকেলের নতুন সুপার কৌশিক ঈশোর। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, “ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখজনক। সরকারি প্রতিষ্ঠানে টাকা দাবি বা কাটমানি নেওয়া চরম শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কোনও সরকারি কর্মী এতে যুক্ত থাকলে তাঁর বিরুদ্ধে নিশ্চিতভাবেই কঠোরতম ব্যবস্থা নেওয়া হবে। গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে— এতদিন এই মেডিকেলে যা ঘটেছে, তা আর হতে দেওয়া হবে না।”