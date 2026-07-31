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বর্জ্যবাহী গাড়ির তেলেও কাটমানি! বরখাস্ত তৃণমূল কাউন্সিলর ঘনিষ্ঠ নগর নিগমের কর্মী

বরখাস্ত তৃণমূল কাউন্সিলর ঘনিষ্ঠ নগর নিগম কর্মীকে ঘিরে বিতর্ক দুর্গাপুরে ৷ তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, সরকারি কর্মীর নাম ভাঙিয়ে পেট্রল পাম্পে গিয়ে কাটমানি নেওয়ার ৷

CUT MONEY IN DURGAPUR
দুর্গাপুর পূর্বের বিজেপি বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 31, 2026 at 4:55 PM IST

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দুর্গাপুর, 31 জুলাই: তেল চুরির পুরনো সিন্ডিকেট কি ফের মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে? সরকারি গাড়ির তেলের নামে কাটমানি আদায়ের অভিযোগ ঘিরে ফের প্রশ্নের মুখে প্রশাসনিক স্বচ্ছতা। এক সরকারি কর্মীর নাম ভাঙিয়ে পেট্রল পাম্পে গিয়ে কাটমানি চাওয়ার অভিযোগ উঠতেই শুরু হয়েছে তীব্র বিতর্ক।

অভিযোগের তির নগর নিগমের এক গাড়িচালকের বিরুদ্ধে। যদিও এর আগেও এই তেলচুরি নিয়ে দুর্গাপুর নগর নিগমের বেশ কিছু গাড়ি চালকের নাম উঠে এসেছিল। বিশেষ করে রাজেশ গুরুংয়ের নামে একাধিকবার তেল চুরির অভিযোগ উঠেছিল। তাকে সাসপেন্ড করাও হয়েছিল। ফের আবারও দুর্গাপুর নগর নিগমে সরকারি গাড়ির তেল সরবরাহকে কেন্দ্র করে কাটমানি চাওয়ার অভিযোগে নতুন করে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে।

অভিযোগ, নগর নিগমের বর্জ্যবাহী গাড়ির চালক ভৈরব প্রামাণিক সহকারী কেয়ারটেকার রবিন সামন্তের নাম ভাঙিয়ে নগর নিগমের সমস্ত গাড়িতে জ্বালানি সরবরাহকারী একটি পেট্রল পাম্পে গিয়ে কাটমানি দাবি করেন। ক'য়েকদিন আগের এই ঘটনাকে ঘিরে ইতিমধ্যেই তোলপাড় শুরু হয়েছে নগর নিগমের অন্দরে। রবিন সামন্ত অভিযোগ প্রকাশ্যে আনার পর বিষয়টি দ্রুত প্রশাসনের নজরে আসে।

দুর্গাপুর পূর্বের বিজেপি বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, অভিযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি নগর নিগমের কমিশনারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তাঁর দাবি, কমিশনার আপাতত ভৈরব প্রামাণিককে কাজ থেকে বসিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই ঘটনার পর ভৈরবকে ঘিরে আরও একাধিক অভিযোগ সামনে এসেছে। অভিযোগকারীদের দাবি, তিনি নগর নিগমের প্রাক্তন মেয়র পারিষদ লাভলি রায়ের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন। পাশাপাশি, তৃণমূল পরিচালিত পুর বোর্ডের প্রশাসকমণ্ডলীর এক সদস্যের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।

সেই প্রভাবকে কাজে লাগিয়েই দীর্ঘদিন ধরে নগর নিগমে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন বলে অভিযোগ। এমনকী তাঁর বিভিন্ন অনিয়মের প্রতিবাদ করলে কাজ হারানোর হুমকিও দেওয়া হতো বলেও অভিযোগ করেছেন নগর নিগমের গাড়িচালক রাজেশ গুরুং। কিন্তু রাজেশ এখন ভৈরব প্রামাণিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলছেন, তাঁর বিরুদ্ধেও তো তেল চুরির অভিযোগ একাধিকবার উঠেছে। তাহলে তাকেই বা কেন এখন দুর্গাপুর নগর নিগমে আবার ছড়ি ঘোরাতে দেখা যাচ্ছে ? এমন প্রশ্নও উঠে আসছে।

যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ভৈরব। তিনি দাবি করেছেন, তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। এদিকে বিজেপি বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "সরকার পরিবর্তনের পর সরকারি দফতরগুলিকে অতীতের দুর্নীতিমুক্ত করে স্বচ্ছ প্রশাসন গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।"

তাঁর বক্তব্য, "এখনও যদি কেউ সরকারি ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে বেআইনি বা দুর্নীতিমূলক কাজে জড়িত থাকেন, তবে তাঁদের বিরুদ্ধে কোনওরকম রেওয়াত করা হবে না।" রাজ্যে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হওয়ার পরে দুর্গাপুর নগর নিগমের গাড়ির চালক ভৈরব প্রামাণিকের দোষ প্রমাণিত হলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি, এই রাজেশ গুরুংদের মতো অভিযুক্তদেরকেও যেন আর নতুন করে ছড়ি ঘোরাতে দেওয়া না-হয় এমন কথাও পুরসভার অন্দরে উঠছে।

বিষয়টি নিয়ে চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "আমি জানি দুর্গাপুর নগর নিগমের কোন কোন কর্মী, কী কী করেন। এর আগেও কে, কী করেছে আমি জানি। পুরসভার কমিশনারকে এই বিষয়ে আমরা জানিয়েছি। ভৈরব প্রামাণিককে যেমন অভিযোগ প্রমাণ হওয়ার পর দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে তেমনই যারা তার বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলছে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠলে এবং তা প্রমাণিত হলে তাদেরকেও ছাড়া হবে না।"

TAGGED:

CUTMONEY VIECHLE DMC BJP MLA
তৃণমূল কাউন্সিলর
দুর্গাপুরে কাটমানি
TMC COUNCILOR
CUT MONEY IN DURGAPUR

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