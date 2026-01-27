সপ্তাহে 2 দিন ছুটির দাবিতে ব্যাংক ধর্মঘট, চরম ভোগান্তি গ্রাহকদের
টানা পাঁচদিন ব্যাংক বন্ধের জেরে নাজেহাল সাধারণ মানুষ ৷ দাবিপূরণ না-হলে লাগাতার ধর্মঘটের হুঁশিয়ারি ইউএফবিইউ-র ৷
Published : January 27, 2026 at 9:14 PM IST
কলকাতা, 27 জানুয়ারি: বামপন্থী সংগঠনগুলির যৌথ মঞ্চের ডাকে দেশ জুড়ে সমস্ত সরকারি-বেসরকারি ব্যাংকের ধর্মঘট ৷ আর তার জেরে সপ্তাহের দ্বিতীয় দিনেও নাকাল হতে হল সাধারণ মানুষকে ৷ রাজ্যে শুক্রবার থেকে সোমবার পর্যন্ত চারদিন ছুটির পর, মঙ্গলবার ধর্মঘটের জন্য ব্যাংকগুলির পরিষেবা বন্ধ থাকল ৷ যার জেরে চরম ভোগান্তির শিকার হতে হল রাজ্যবাসীকে ৷ যদিও, এদিন গ্রাহকদের কাছে নিঃশর্ত ক্ষমা চেয়েছেন ধর্মঘটীরা ৷
বছরের শুরুতেই দেশ জুড়ে ব্যাংক ধর্মঘটে শামিল একাংশ আধিকারিক ও কর্মী ৷ এই ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে ইউএফবিইউ ৷ এই ধর্মঘটের প্রধান দাবি, সপ্তাহে পাঁচদিনের বেশি কাজ করবেন না ব্যাংক কর্মীরা ৷ এখনকার যে ছুটির কাঠামো অর্থাৎ, রবিবারের পাশাপাশি মাসের দ্বিতীয় ও চতুর্থ শনিবার ছুটি থাকে ব্যাংকগুলি ৷ তার বদলে পাকাপাকিভাবে সপ্তাহে শনি ও রবিবার দু’দিনই ছুটি থাকবে ব্যাংক ৷ এ দিন এমনটাই দাবি করেছেন ধর্মঘটের ডাক দেওয়া সংগঠনগুলির সদস্যরা ৷
মঙ্গলবার সকাল থেকেই কলকাতার বিভিন্ন ব্যাংকের দফতর ও শাখাগুলির গেটে ব্যানার লাগিয়ে দেন ধর্মঘটীরা ৷ সেখানেই চলে কর্মীদের পিকেটিং ৷ স্লোগান দিয়ে দাবি আদায় লড়াই ৷ সারাদিন কাজের সময় পর্যন্ত চলে এই বিক্ষোভ-আন্দোলন ৷
এদিকে 23 থেকে 26 জানুয়ারি পর্যন্ত চারদিন এমনই বন্ধ ছিল ব্যাংকের দরজা ৷ এ দিন ধর্মঘটের ফলে লাগাতার পাঁচদিন ব্যাংকের কাজকর্ম বন্ধ থাকার জেরে ব্যাপকভাবে গ্রাহকরা ভোগান্তির শিকার হলেন ৷ অধিকাংশ এটিএম-এ টাকা নেই বলে অভিযোগ উঠেছে ৷ কিছু-কিছু জায়গায় এটিএম-এর শাটার নামিয়ে দেওয়া হয় ৷ সপ্তাহে ছ’দিনের বদলে পাঁচদিন কাজ করার দাবিতে এই ব্যাংক ধর্মঘটে বেজায় ক্ষুব্ধ সাধারণ মানুষ ৷ তবে, নিজেদের দাবিকে ন্যায্য বলছে সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংক সংগঠনের জাতীয় ঐক্য মঞ্চ ইউনাইটেড ফোরাম অব ব্যাংক ইউনিয়ন ৷
ব্যাংক ধর্মঘটীদের অভিযোগ, "কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মীরা সপ্তাহে পাঁচ দিন কাজ করেন ৷ তাঁরা শনি ও রবিবার ছুটি পান ৷ তবে, আমরা যাঁরা ব্যাংক কর্মী তাঁদের ক্ষেত্রে তেমনটা হয় না ৷ শনিবার অর্ধ দিবস কাজ করতে হবে ৷ যদিও, প্রতিমাসে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শনিবার ছুটি থাকে ৷ তাই বাকি বিভাগগুলির মতোই ব্যাংকের ক্ষেত্রেও শনিবার পূর্ণ ছুটি দেওয়া হোক ৷ সেই দাবি নিয়েই দেশ জুড়ে আজ ধর্মঘটে শামিল হয়েছি আমরা ৷"
আর গ্রাহকদের ভোগান্তির শিকার হওয়ার প্রসঙ্গে ইউএফবিইউ নেতৃত্বের তরফে সঞ্জয় দাস এবং শুভজ্যোতি চট্টোপাধ্যায় বলেন, "আজ গ্রাহকদের সমস্যা হচ্ছে সেটা মেনে নিচ্ছি ৷ কোটি-কোটি গ্রাহকের আমানত রক্ষায় আমরা সরকারি ব্যাংক বেসরকারি করণের বিরুদ্ধে পথে থেকেছি ৷ ব্যাংকের শূন্যপদে নিয়োগের দাবি করে এসেছি পরিষেবা সুষ্ঠু করতে ৷ তবে, আমাদের নিজেদের এত বছরের কর্মী ও আধিকারিক যাঁরা কাজ করে চলেছেন, তাঁরা দীর্ঘদিন কেন বৈষম্যের শিকার হবেন ?"
তাঁদের বক্তব্য, "দীর্ঘদিন দাবি করেছি, কেন্দ্রের বিভিন্ন বিভাগের মতো আমাদেরও সপ্তাহে পাঁচদিন কাজ করানোর জন্য ৷ তবে শুধু এই দাবি রাখিনি, পাশাপশি শনিবার ছুটি পরিবর্তে বাকি কাজের পাঁচদিন 45 মিনিট অতিরিক্ত কাজ করব বলেও জানিয়েছি ৷ এতদিন সরকার দাবি শোনেনি ৷ তাই বাধ্য হয় এই ধর্মঘটের পথে যাওয়া ৷ আজকের পর দাবি না-মানলে এবার লাগাতার ধর্মঘট করব ৷"