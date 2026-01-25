মানবতার শত্রু ট্রাম্প, কলকাতায় দাঁড়িয়ে তোপ কিউবার রাষ্ট্রদূতের

মানবতার শত্রু ট্রাম্প, কলকাতায় দাঁড়িয়ে তোপ কিউবার রাষ্ট্রদূতের
কলকাতায় এসে আমেরিকার ট্রাম্প সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিলেন ভারতে নিযুক্ত কিউবার রাষ্ট্রদূত জুয়ান কার্লোস মারসন । একই সঙ্গে দিলেন লড়াইয়ের ডাক ৷
Published : January 25, 2026 at 9:52 AM IST
কলকাতা, 25 জানুয়ারি: চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহে আমেরিকার সামরিক বাহিনী ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে সস্ত্রীক আটক করেছে । যে পদ্ধতিতে মাদুরোকে আটক করা হয়েছে তা নিয়মের পরিপন্থী হওয়ায় আন্তর্জাতিক মহলে সমালোচিতও হয়েছেন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ডোনাল ট্রাম্প । শুধু তাই নয়, ভেনেজুয়েলার পর কিউবার উপরেও আক্রমণ নেমে আসার সম্ভাবনা রয়েছে বলে অভিজ্ঞমহলের দাবি । এই আবহে শনিবার কলকাতায় এসে আমেরিকার বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিলেন ভারতে নিযুক্ত কিউবার রাষ্ট্রদূত জুয়ান কার্লোস মারসন । তাঁর অভিযোগ, কিউবার উপর নানারকম বিধিনিষেধ আরোপ করছে আমেরিকা ৷
'সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থা'র উদ্যোগে এদিন এক আলোচনা সভায় মূল বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কিউবার রাষ্ট্রদূত জুয়ান কার্লোস মারসন । তাঁর সঙ্গে সফর সঙ্গী ছিলেন ডক্টর মাইকি ডিয়াজ প্রেজ । তিনি কলকাতা আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসবে কিউবার একটি সিনেমা উদ্বোধনে এসেছিলেন । সেই সুবাদে এদিনের সভাতেও উপস্থিত হন । কিউবার হৃদয়ের উত্তাপ ভারতীয়দের মধ্যে ভাগ করে নিতে এসেছেন বলে দাবি করেন প্রেজ । অন্যদিকে, কিউবার ভারতীয় রাষ্ট্রদূত জুয়ান কার্লোস মারসন বলেন, "গোটা বিশ্বে মৌলবাদী শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে । তার সঙ্গে মোকাবিলা না করতে পারলে আরও বিপদ বাড়বে । আইনের শাসন ভেঙে ফেলার চেষ্টা চলছে ।"
এরপরেই ভেনেজুয়েলার প্রসঙ্গ তুলে বলেন, "আজকের দিনে একটা সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আক্রমণ করছে । হুমকি দিচ্ছে । ভেনেজুয়েলার মূল অর্থনৈতিক শক্তির উৎস তাদের তেল সম্পদ । মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মূল উদ্দেশ্য হল লাতিন আমেরিকার দেশগুলির খনিজ প্রাকৃতিক সম্পদ লুট করে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় পরিকাঠামো ধ্বংস করা । ভেনেজুয়েলার সঙ্গে যা ঘটেছে তার প্রভাব কিউবার উপর পড়েছে । এক সঙ্গে সকলেই ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই আক্রমণের মোকাবিলা করতে হবে । ভেনেজুয়েলার উপর যেভাবে আক্রমণ নামানো হয়েছে তা ঠিক নয় । সাম্রাজ্যবাদী মানবতার শত্রু ট্রাম্প একচ্ছত্র আধিপত্য কায়েম করতে চাইছে । কিউবার মানুষ এই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে । তারা যদি মনে করে কিউবার উপর আক্রমণ করবে, দখল নেবে; তবে তা অত সহজ নয় ।"
কিউবার রাষ্ট্রদূত আরও বলেন, "আমাদের শুধু একটা রাষ্ট্রশক্তির কথা ভাবলে হবে না । ডোনাল্ড ট্রাম্প চাইছেন লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে যেখানে বামপন্থী মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিরা সরকারগুলির নেতৃত্বে রয়েছেন, তাঁদের গায়ের জোরে সরিয়ে দক্ষিণপন্থী সাম্রাজ্যবাদী কর্তৃত্ব কায়েম করতে । বিশ্ব মানবতার জন্যে, বিশ্বশান্তিকামী মানুষের জন্য লড়াই চালিয়ে যেতে হবে । আমাদের লক্ষ্য সমাজতন্ত্র অথবা মৃত্যু ।"
ভারত প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, "কিউবার স্বাধীনতার সময় থেকেই ভারতের সঙ্গে সু-সম্পর্ক । আজকে এখানে সেটা অনুভব করতে পারছি । আজকের দিনে কিউবা যে লড়াই সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে তার প্রতি ভারতের সমর্থন আছে । এটা আরও দৃঢ় করতে হবে ।"
গত 3 জানুয়ারি ভেনেজুয়েলার রাষ্ট্রপতি নিকোলাস মাদুরো ও তাঁর স্ত্রীকে মার্কিন সামরিক বাহিনী অপহরণ করে আমেরিকায় তুলে নিয়ে যায় । তার আগে গত নভেম্বর মাসে লাতিন আমেরিকার দেশ ভেনেজুয়েলাকে মার্কিনী নজরদারির মধ্যে আনার জন্য 10 হাজার সেনা মোতায়েন করে ট্রাম্প সরকার । নজরদারির মাধ্যমেই স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশের সার্বভৌমত্বে হামলা চালান ট্রাম্প । সেই ঘটনার ধিক্কার জানিয়ে আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, "ভেনেজুয়েলার অর্থনৈতিক ও গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোর উপর আধিপত্য কায়েমের মধ্যে দিয়ে কিউবার অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্বের ওপর ক্ষমতায়নের চেষ্টা চালাচ্ছে ট্রাম্প সরকার ।"