DRDO'র সঙ্গে 50 কোটির চুক্তি, CSIR-CGCRI-এ তৈরি হবে প্রতিরক্ষায় ব্যবহারে বুলেটপ্রুফ কাচ

DRDO'র সঙ্গে 50 কোটির চুক্তি, CSIR-CGCRI-এ তৈরি হবে প্রতিরক্ষায় ব্যবহারে বুলেটপ্রুফ কাচ
হালকা ও শক্তিশালী এই বুলেটপ্রুফ কাচ তৈরি করতে ডিআরডিও-র সঙ্গে 50 কোটির চুক্তি CSIR–CGCRI-এর ৷ সাহাজান পুরকাইতের বিশেষ প্রতিবেদন ৷
Published : September 3, 2026 at 6:40 PM IST
কলকাতা, 3 সেপ্টেম্বর: প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতার পথে আরও এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ । তুলনামূলক পাতলা, কম ওজনের এবং একই সঙ্গে স্বচ্ছ ও অত্যন্ত শক্তিশালী কাচ তৈরির লক্ষ্যে যাদবপুরের সিএসআইআর–সেন্ট্রাল গ্লাস অ্যান্ড সেরামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট (সিজিসিআরআই)-এর সঙ্গে ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ডিআরডিও)-এর চুক্তি হয়েছে ।
এই প্রকল্পের লক্ষ্য বুলেটপ্রুফ ও প্রতিরক্ষা সরঞ্জামে ব্যবহারের উপযোগী উন্নতমানের স্বচ্ছ আর্মার তৈরি করা । নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক এক বিজ্ঞানী বলেন, ‘‘গবেষণা তো অনেকদিন ধরেই চলছিল । প্রাথমিক সাফল্য পাওয়া গিয়েছে । ডিআরডিও-র সঙ্গে আমাদের 50 কোটি টাকার চুক্তিও হয়েছে । আশাকরি, ভবিষ্যতে গবেষণা ও চুক্তির অঙ্ক বাড়বে ।’’
দীর্ঘদিন ধরেই বুলেটপ্রুফ কাচের ওজন কমিয়ে তার শক্তি ও প্রতিরোধী ক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে গবেষণা চালাচ্ছিলেন সিএসআইআর–সিজিসিআরআই-এর বিজ্ঞানীরা । কাচ এবং ন্যানো-ক্রিস্টালাইজেশন প্রযুক্তির সমন্বয়ে তৈরি এই নতুন ধরনের গ্লাস-সেরামিক প্যানেল সেই গবেষণায় প্রাথমিক সাফল্য এনেছে ।
সূত্রের দাবি, ডিআরডিও-র সঙ্গে সহযোগিতায় প্রকল্পের কাজ এগোচ্ছে । এই কাজে চণ্ডীগড়ে ডিআরডিও-র সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলির পাশাপাশি মহারাষ্ট্রের ন্যাভাল মেটিরিয়ালস রিসার্চ ল্যাবরেটরি (এনএমআরএল)-এর বিজ্ঞানীরাও সক্রিয়ভাবে যুক্ত রয়েছেন ।
বিদেশি উৎসের উপর নির্ভরতা কমিয়ে দেশের সেনাবাহিনী, বায়ুসেনা ও নৌবাহিনী যে ধরনের কঠোর কার্যকরী ও নিরাপত্তা মানদণ্ড অনুসরণ করে, সেই অনুযায়ী উপাদানটির বৈশিষ্ট্য আরও উন্নত করা হচ্ছে । ফলে শুধু পরীক্ষাগারে সাফল্য অর্জন নয়, বাস্তব প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় ব্যবহারযোগ্য করে তোলাই এই প্রকল্পের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ।
বিশ্বের উন্নত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় স্বচ্ছ আর্মার তৈরিতে গ্লাস-সেরামিক এবং ট্রান্সপারেন্ট সেরামিক প্রযুক্তির ব্যবহার রয়েছে । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইজরায়েল এবং ইউরোপের কয়েকটি দেশে এই প্রযুক্তি ইতিমধ্যেই ব্যবহৃত হচ্ছে । তবে এই ধরনের প্রতিরক্ষা উপকরণ অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং অনেক ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট দেশের সামরিক চাহিদা ও মানদণ্ড অনুযায়ী তৈরি ।
এতদিন ভারতকে এই ধরনের প্রযুক্তির জন্য অনেকাংশে বিদেশি উৎসের উপর নির্ভর করতে হয়েছে । আমদানির ফলে যেমন খরচ বেড়েছে, তেমনই ভারতের নিজস্ব জলবায়ু ও সম্ভাব্য হুমকির ধরন অনুযায়ী প্রযুক্তিকে পরিবর্তন করার সুযোগও সীমিত ছিল ।
সিএসআইআর–সিজিসিআরআই-এর তৈরি গ্লাস-সেরামিক প্যানেলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল— এটি সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে ভারতে তৈরি এবং ভারতীয় ব্যালিস্টিক চাহিদা মাথায় রেখে ডিজাইন করা হচ্ছে । ন্যানো-ক্রিস্টালাইজেশন প্রযুক্তির মাধ্যমে কাচের অভ্যন্তরীণ গঠন নিয়ন্ত্রণ করে কম ওজনের মধ্যে উচ্চ শক্তি ও স্বচ্ছতা বজায় রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে ।
নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক আরেক আধিকারিক জানান, শুধু প্রতিরক্ষা গবেষণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছে না এই উদ্যোগ । প্রযুক্তিটির সম্ভাবনা ঘিরে ইতিমধ্যেই শিল্পমহলে আগ্রহ তৈরি হয়েছে । কয়েকমাস আগেই, সিএসআইআর ও নীতি আয়োগের নেতৃত্বের উপস্থিতিতে পাঁচটি বহুজাতিক সংস্থার সঙ্গে মউ স্বাক্ষর হয়েছে । যা বাণিজ্যিক সম্ভাবনাকে আরও শক্তিশালী করেছে । ভবিষ্যতে দ্রুত বৃহৎ পরিসরে উৎপাদন শুরু করা গেলে দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় স্বচ্ছ আর্মারের চাহিদা দেশীয় প্রযুক্তির মাধ্যমেই পূরণ করা সম্ভব হতে পারে ।
হালকা ওজনের অথচ শক্তিশালী বুলেটপ্রুফ কাচ শুধু সুরক্ষা বৃদ্ধি করবে না, এর ফলে সাঁজোয়া গাড়ি ও অন্যান্য প্রতিরক্ষা প্ল্যাটফর্মের সামগ্রিক ওজন কমানোরও সুযোগ তৈরি হতে পারে । একই সঙ্গে দেশীয় প্রযুক্তিতে উৎপাদন সম্ভব হলে আমদানি নির্ভরতা কমবে এবং প্রতিরক্ষা সরঞ্জামের ক্ষেত্রে ভারতের প্রযুক্তিগত সক্ষমতা আরও বাড়বে ।
এদিকে, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, শিল্পক্ষেত্র এবং উদ্যোগপতিত্বের মধ্যে সেতুবন্ধন আরও শক্তিশালী করে দেশীয় গবেষণা ও উদ্ভাবনকে বাজারমুখী প্রযুক্তি, পণ্য এবং নতুন উদ্যোগে রূপান্তরের লক্ষ্যে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ষষ্ঠ রাইজ কনক্লেভ 2026 । সিএসআইআর-এর চারটি জাতীয় গবেষণাগার— সিএসআইআর-সিজিসিআরআই, সিএসআইআর-আইআইসিবি, সিএসআইআর-সিএমইআরআই এবং সিএসআইআর-আইএমএমটি-এর যৌথ উদ্যোগে আগামী 6 ও 7 সেপ্টেম্বর সল্টলেকে সিএসআইআর-আইআইসিবি প্রাঙ্গণে এই কনক্লেভ অনুষ্ঠিত হবে ।
আয়োজকদের তরফে জানানো হয়েছে, কনক্লেভের মূল লক্ষ্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ইনকিউবেশন সেন্টার, স্টার্টআপ, শিল্প সংস্থা এবং নীতিনির্ধারকদের একই মঞ্চে নিয়ে আসা । গবেষণাগারে তৈরি প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনকে কীভাবে শিল্পক্ষেত্রে ব্যবহারযোগ্য করে তোলা যায় এবং বৃহত্তর সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তার প্রভাব কীভাবে বাড়ানো যায়, সেই বিষয়েই বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে ।
এবারের রাইজ কনক্লেভের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ‘4এম’ থিম্যাটিক ফ্রেমওয়ার্ক — মিনারেলস, মেডিসিন, মেটিরিয়ালস ও মেশিনস । চারটি ক্ষেত্রের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী চারটি সিএসআইআর গবেষণাগারের পরস্পর-পরিপূরক প্রযুক্তিগত সক্ষমতা তুলে ধরা হবে ।