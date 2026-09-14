কিউবিট-চিপে কলকাতার নতুন দৌড় ! CGCRI-তে চালু নয়া গবেষণা বিভাগ

কিউবিট-চিপে কলকাতার নতুন দৌড় ! CGCRI-তে চালু নয়া গবেষণা বিভাগ
Kolkata sets sights on qubit chips: কলকাতার CSIR-CGCRI-তে চালু হল Emerging Quantum and Semiconductor Technologies (EQST) Section। একই সঙ্গে শুরু হল দু'দিনের জাতীয় সম্মেলন CQST-2026।
Published : September 14, 2026 at 10:52 PM IST
কলকাতা, 14 সেপ্টেম্বর: আগামী দিনের প্রযুক্তির লড়াই ক্রমেই ঘনীভূত হচ্ছে দু'টি শব্দকে ঘিরে- 'কোয়ান্টাম' এবং 'সেমিকন্ডাক্টর' । এক দিকে কিউবিট-নির্ভর কম্পিউটিং, অন্য দিকে আরও শক্তিশালী ও উন্নত চিপ । এই দুই কৌশলগত প্রযুক্তিতে দেশের সক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে এবার কলকাতাতেই গবেষণার নতুন পরিকাঠামো তৈরি করল CSIR-Central Glass and Ceramic Research Institute (CSIR-CGCRI) । প্রতিষ্ঠানে চালু হল Emerging Quantum and Semiconductor Technologies বা EQST Section ।
সোমবার এই নতুন বিভাগের উদ্বোধনের পাশাপাশি শুরু হয়েছে দু'দিনের জাতীয় সম্মেলন- 'Quantum and Semiconductor Technologies: Innovations for the Future (CQST-2026)' । দেশের বিভিন্ন প্রান্তের গবেষক, অধ্যাপক, প্রযুক্তিবিদ, শিল্প প্রতিনিধি এবং তরুণ বিজ্ঞানীরা সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন । আলোচনার বিষয়বস্তু- কোয়ান্টাম প্রযুক্তি, সেমিকন্ডাক্টর বিজ্ঞান, উন্নত উপাদান, ডিভাইস এবং সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তির সাম্প্রতিক অগ্রগতি ।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং বায়োটেকনোলজি দফতরের মন্ত্রী ড. কল্যাণ চক্রবর্তী । তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে প্রযুক্তিগত স্বনির্ভরতা থেকে জাতীয় নিরাপত্তা, কোয়ান্টাম ও সেমিকন্ডাক্টর গবেষণার বিস্তৃত গুরুত্ব । মন্ত্রী বলেন, ইতিহাসে বহু বড় প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে গবেষণাগারের নীরব কাজ থেকেই । তাঁর মতে, বিশ্ব এখন তেমনই একটি পরিবর্তনের দোরগোড়ায় । আগামী দিনে অর্থনীতি, প্রতিরক্ষা, জাতীয় নিরাপত্তা থেকে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন- সব ক্ষেত্রেই কোয়ান্টাম প্রযুক্তি এবং সেমিকন্ডাক্টরের প্রভাব বাড়বে ।
তাঁর মতে, ইস্পাত ও বিদ্যুৎ যেমন শিল্পযুগের ভিত বদলে দিয়েছিল, সফটওয়্যার যেমন তথ্যপ্রযুক্তির যুগকে পালটে দিয়েছিল, তেমনই আগামী দিনের প্রযুক্তির দিশা নির্ধারণ করবে 'কিউবিট' এবং 'চিপ' । বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ইতিমধ্যেই এই দুই ক্ষেত্রে বিপুল বিনিয়োগ করছে । ফলে এই প্রতিযোগিতায় ভারতকে পিছিয়ে থাকলে চলবে না বলেও মন্তব্য করেন তিনি ।
এই জায়গাতেই CGCRI-এর পুরনো গবেষণা-অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানোর সুযোগ দেখছেন মন্ত্রী । 1950 সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে কাচ, সিরামিক, অপটিক্যাল ফাইবার এবং ফোটোনিক্স-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে গবেষণা ও প্রযুক্তি উন্নয়নে প্রতিষ্ঠানটির ভূমিকার কথা তুলে ধরেন তিনি । তাঁর বক্তব্য, সেই দীর্ঘ গবেষণা-ঐতিহ্যই কোয়ান্টাম প্রযুক্তির নতুন ক্ষেত্রে CGCRI-এর প্রবেশের স্বাভাবিক ভিত্তি তৈরি করেছে ।
ভবিষ্যতে superconducting quantum platforms, two-dimensional quantum materials, single-electron transistors এবং quantum devices-এর জন্য advanced photonics-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে গবেষণার সম্ভাবনার কথাও উঠে এসেছে । সেই কারণে EQST-কে সম্পূর্ণ নতুন কোনও অধ্যায় না দেখে CGCRI-এর দীর্ঘ গবেষণা-যাত্রার 'যৌক্তিক পরবর্তী ধাপ' হিসাবেই দেখার কথা বলেন মন্ত্রী ।
শুধু কলকাতা নয়, গোটা পশ্চিমবঙ্গকে এই গবেষণার পরিসরে নিয়ে আসার উপরেও জোর দেওয়া হয়েছে । মন্ত্রীর বক্তব্য, রাজ্যে বৈজ্ঞানিক প্রতিভা এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানের অভাব নেই । জগদীশচন্দ্র বসু, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাদ সাহার মতো বিজ্ঞানীদের হাত ধরে বাংলার বিজ্ঞানচর্চার যে ঐতিহ্য তৈরি হয়েছে, তার সঙ্গে আধুনিক কোয়ান্টাম গবেষণার যোগ তৈরি করা সম্ভব ।
রাজ্যে IACS, S. N. Bose National Centre for Basic Sciences, Indian Statistical Institute, IIT Kharagpur, IIEST Shibpur, NIT Durgapur এবং CSIR-CGCRI-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান রয়েছে। ফলে এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে একটি বৃহত্তর গবেষণা-নেটওয়ার্কে যুক্ত করার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন তিনি ।
বিশেষ করে CSIR-CGCRI-এর EQST Section-এর সঙ্গে National Quantum Mission-এর Thematic Hubs-এর যোগাযোগ আরও জোরদার করার প্রস্তাব দিয়েছেন মন্ত্রী । বিশ্ববিদ্যালয় ও শিল্প সংস্থাগুলিকে সঙ্গে নিয়ে যৌথ গবেষণা, প্রযুক্তি উন্নয়ন এবং দক্ষতা বৃদ্ধির কর্মসূচি তৈরির উপরেও জোর দেওয়া হয়েছে ।
কোয়ান্টাম ও সেমিকন্ডাক্টর গবেষণা যাতে শুধু গবেষণাগারের মধ্যে আটকে না থাকে, বরং তা থেকে নতুন প্রযুক্তি এবং ব্যবসায়িক উদ্যোগ তৈরি হয়, সেই দিকটিও গুরুত্ব পেয়েছে । ডিপ-টেক স্টার্টআপ তৈরিতে রাজ্যের Science and Technology Talent Attraction Fund, Incubation Fund এবং Venture Capital Fund-এর মতো উদ্যোগ কাজে লাগানোর কথা জানান মন্ত্রী ।
তরুণ গবেষকদের উদ্দেশেও ছিল তাঁর বিশেষ বার্তা । গবেষণাকে শুধু ডিগ্রি বা প্রথাগত একাডেমিক প্রশিক্ষণের মধ্যে আটকে না রেখে দীর্ঘমেয়াদি গবেষণা-কর্মজীবন গড়ে তোলা এবং ভবিষ্যতে নিজস্ব গবেষণাগার তৈরির লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান তিনি । তাঁর বক্তব্যের মূল সুর- উচ্চাকাঙ্ক্ষী গবেষণা এবং বৃহত্তর সহযোগিতাই এই প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ভারতকে এগিয়ে দিতে পারে ।
CQST-2026-এ IIT Kanpur, IIT Bombay, TCG Crest-সহ দেশের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিনিধিরা অংশ নিয়েছেন । সম্মেলনে কোয়ান্টাম প্রযুক্তি ও সেমিকন্ডাক্টরের সাম্প্রতিক অগ্রগতির পাশাপাশি উন্নত উপাদান, ডিভাইস প্রযুক্তি, গবেষণার চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে ।
অনুষ্ঠানের শুরুতে CSIR-CGCRI-এর অধিকর্তা অধ্যাপক বিক্রমজিৎ বসু প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘ গবেষণা-ঐতিহ্য তুলে ধরেন । C-MET, পুনের ডিরেক্টর জেনারেল ড. আর. রথীশ আবার সেমিকন্ডাক্টর ও কোয়ান্টাম প্রযুক্তির জন্য উচ্চ-শুদ্ধতার কাঁচামাল, উন্নত উপাদান এবং গুরুত্বপূর্ণ খনিজের দেশীয় সক্ষমতা তৈরির প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন । অর্থাৎ, এত দিন কাচ, সিরামিক ও ফোটনিক্সের গবেষণায় পরিচিত কলকাতার CGCRI এ বার নজর দিচ্ছে ভবিষ্যতের 'কিউবিট' ও 'চিপ'-এর দিকে । EQST Section সেই নতুন যাত্রার প্রাতিষ্ঠানিক সূচনা ।