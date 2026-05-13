অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে বেআইনি টোল ও ড্রপ গেট, কড়া নির্দেশিকা মুখ্যসচিবের
বেআইনি টোল ও ড্রপ গেট থেকে লেভি বা চার্জ নেওয়া যাবে না ৷ নির্দেশিকা অমান্য করলে, কঠোর ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি রাজ্য সরকারের ৷
Published : May 13, 2026 at 2:02 PM IST
কলকাতা, 13 মে: মুখ্যসচিব পদে দায়িত্ব নিয়েই সরকারি অনুমোদন ছাড়া চলা টোল গেট, ড্রপ গেট ও ব্যারিকেড নিয়ে কঠোর অবস্থান মনোজ কুমার আগরওয়ালের ৷ অনুমোদন ছাড়া চলা এই সব টোল গেট, ড্রপ গেট ও ব্যারিকেডগুলি অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে, এই মর্মে নির্দেশিকা জারি করেছেন নয়া মুখ্যসচিব ৷
নির্দেশে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট জেলার জেলাশাসকদের নিজেদের এলাকার সমস্ত বেআইনি টোল বা আদায় কেন্দ্র চিহ্নিত করতে হবে ৷ সেই সঙ্গে দ্রুত সেগুলি সরিয়ে ফেলা বা বন্ধ করার ব্যবস্থা নিতে হবে ৷ পাশাপাশি, ভবিষ্যতে যাতে নতুন করে অনুমতি ছাড়া এমন কোনও টোল গেট বা আদায় কেন্দ্র গড়ে উঠতে না-পারে, সেদিকেও নজর রাখতে বলা হয়েছে প্রশাসনকে ৷
মঙ্গলবার মুখ্যসচিব মনোজ কুমার আগরওয়ালের জারি করা নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, "পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় যে সমস্ত টোল গেট, ড্রপ গেট, ব্যারিকেড বা আদায় কেন্দ্র সরকারি অনুমোদন ছাড়াই চালানো হচ্ছে, সেগুলি অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে ৷"
রাজ্য সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী, এই ধরনের বেআইনি আদায় কেন্দ্র থেকে কোনও রকম ফি, চার্জ বা লেভি (সরকার কর্তৃক আইনত বাধ্যতামূলকভাবে ধার্য করা কর, শুল্ক ও জরিমানা) আদায় অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে ৷ একই সঙ্গে রাজ্যের সমস্ত বৈধ টোল সংগ্রহ কেন্দ্রের তালিকা, কোন সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ টোল আদায় করছে এবং টেন্ডারের মেয়াদ কতদিন, সেই সংক্রান্ত তথ্য দ্রুত সংগ্রহ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷
নবান্ন সূত্রে খবর, বৈধ ও বেআইনি উভয় ধরনের টোল সংগ্রহ কেন্দ্রের পূর্ণাঙ্গ তালিকা তৈরি করে আগামী 15 মে দুপুর 12টার মধ্যে 'আন্ডার সেক্রেটারি'র কাছে জমা দিতে হবে ৷
প্রশাসনিক মহলের মতে, দীর্ঘদিন ধরেই বিভিন্ন জেলায় অনুমতি ছাড়া টোল আদায়ের অভিযোগ উঠছিল ৷ সাধারণ মানুষের কাছ থেকেও জোর করে টাকা আদায়ের একাধিক অভিযোগ সামনে আসে ৷ সেই প্রেক্ষিতেই বিজেপি শাসিত রাজ্য সরকারের এই কড়া অবস্থান বলে মনে করা হচ্ছে ৷ মুখ্যসচিবের নির্দেশিকায় আরও বলা হয়েছে, এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর এবং তা কঠোরভাবে পালন করতে হবে ৷ নির্দেশ অমান্য হলে, ব্যবস্থা নেওয়ারও ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে নির্দেশিকায় ৷
উল্লেখ্য, রাজ্যের প্রায় সর্বত্র বিশেষ করে রাজ্য সড়কগুলিতে রাস্তার মোড়ে-মোড়ে ব্যারিকেড বসিয়ে টোল গেট তৈরি করার অভিযোগ বহু বছরের ৷ অভিযোগ, সেই বেআইনি টোল গেটগুলি থেকে টাকা আদায় করা হতো ৷ সেই সব বেআইনি টাকা আদায় বন্ধ করতেই এবার কড়া অবস্থান নিল মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকার ৷