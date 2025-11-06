বাংলায় চলছে SIR, ড্রোন উড়িয়ে 36 ঘণ্টায় উদ্ধার শতাধিক বোমা

বাংলায় চলছে SIR, ড্রোন উড়িয়ে 36 ঘণ্টায় উদ্ধার শতাধিক বোমা
36 ঘণ্টায় প্রায় 148টি বোমা উদ্ধার করেছে জেলা পুলিশ ও সিআইডি'র বম্ব ডিসপোজার ইউনিট ৷ পাশাপাশি, পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে একাধিক ব্যক্তি ৷
Published : November 6, 2025 at 5:20 PM IST
মুর্শিদাবাদ, 6 নভেম্বর: জেলায় বোমা উদ্ধারে অভিযান অব্যাহত মুর্শিদাবাদ পুলিশের। জেলা পুলিশের অ্যান্টি-বম্ব এক্সারসাইজের আওতায় ড্রোন উড়িয়ে, পুলিশ কুকুর দিয়ে তল্লাশি চলছে । সীমান্তবর্তী হরিহরপাড়া, রেজিনগর, ইসলামপুর, সাগরপাড়া, খড়গ্রাম, ডোমকল, মুর্শিদাবাদ, রানিনগর, বড়ঞা, সালার থানা এলাকা থেকে বোমা উদ্ধার হয়েছে । পাশাপাশি কয়েকজন দুষ্কৃতীও পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে ।
সবমিলিয়ে, গত 36 ঘণ্টায় প্রায় 148টি বোমা উদ্ধার করেছে পুলিশ ও সিআইডি-র বম্ব ডিসপোজার ইউনিট। পুলিশ সুপার কুমার সানি রাজ বলেন, "জেলাজুড়ে অ্যান্টি-বম্ব এক্সারসাইজ শুরু হয়েছে । বোমার খবর দেওয়ার জন্য আমরা যে ফোন নম্বর (9144455518) চালু করেছিলাম, তাতে সমস্ত থানা এলাকা থেকে মানুষ তথ্য দিচ্ছেন। সেইসঙ্গে ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে আমরা সার্চ অপারেশন শুরু করেছি।"
বুধবার রেজিনগরে ড্রোন উড়িয়ে বোমা খোঁজে পুলিশ। বেলডাঙার এসডিপিও'র নেতৃত্বে পুলিশ ও ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের সদস্যরা বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালান। বৃহস্পতিবার ডোমকল, রেজিনগর, সালার, বড়ঞা ও রানিনগর থানা এলাকা থেকে মোট 48টি বোমা উদ্ধার হয়েছে। ঘটনায় জড়িত তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। রেজিনগরের ছেতিয়ানি ঘোষপাড়া থেকে দু'টি জারে রাখা 12টি সকেট বোমা উদ্ধার হয়েছে। এছাড়া, জঙ্গলের ভিতর থেকে আরও দু'টি সকেট বোমা ও বোমা তৈরির পাইপ উদ্ধার করা হয়।
হরিহরপাড়া থানার সদানন্দপুর, নাজিরপুর, কুমড়িপুর ও শঙ্করপুর এলাকায় পুলিশ কুকুর দিয়ে তল্লাশি চালানো হয়। পুলিশ ও বম্ব ডিসপোজাল ইউনিটের সদস্যরা সেখান থেকে 14টি বোমা, চারটি বোমা তৈরির পাইপ ও 500গ্রাম বিস্ফোরক পদার্থ উদ্ধার করেন। পুলিশ দু'টি পৃথক মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে।
খড়গ্রাম থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে পাঁচটি তাজা বোমা উদ্ধার হয়েছে। জেলা পুলিশের বিশেষ নম্বরে পাওয়া ফোনে এই বোমার তথ্য মিলেছিল। সেই তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ খড়গ্রামের খেশোর ভেড়াখালি ফিল্ডের কাছে অভিযান চালায়। সেখান থেকেই পাঁচটি সুতলি বোমা উদ্ধার হয়। এই ঘটনায় রফিকুল শেখ নামে মোড়গ্রামের পূর্বপাড়ার এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। একই রাতে মুর্শিদাবাদ থানার গুধিয়া মাঝপাড়ায় আজমল শেখের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ 6টি তাজা সকেট বোমা উদ্ধার করেছে। আজমলকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
ডোমকল মহকুমার বিভিন্ন থানা এলাকাতেও রাতভর অভিযান চালিয়ে 45টি বোমা উদ্ধার করেছে পুলিশ। তিন দুষ্কৃতী গ্রেফতার হয়েছে। বিশেষ নম্বরে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে মঙ্গলবার রাতে ইসলামপুর থানার হেরামপুর নতুনপাড়ায় তাজরুল শেখের বাড়ি থেকে 11টি বোমা উদ্ধার করে পুলিশ। ওই ব্যক্তি এর আগেও এধরনের একটি মামলায় 11মাস জেলে ছিল।
ডোমকলের কালীতলা নবাবপাড়া ও তুলসীপুর সীসাপাড়া থেকে মোট 20টি তাজা বোমা উদ্ধার করা হয়। ফোনে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে রানিনগর থানার পুলিশ পুরাতন ডিগ্রি এলাকায় এক ব্যক্তির বাড়ি থেকে 4টি তাজা বোমা উদ্ধার করেছে। পাইলট শেখ নামে ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
সাগরপাড়া থানার খয়েরতলা টিকটিকিপাড়ায় অভিযান চালিয়ে 10টি তাজা সকেট বোমা উদ্ধার করেছে পুলিশ। এই ঘটনায় মবিউল ইসলাম নামে এক যুবক গ্রেফতার হয়েছে। তার বাড়ি বামনাবাদের পূর্ব বিচপাড়ায়। বোমার বিরুদ্ধে অভিযান লাগাতার চলবে বলে জেলা পুলিশ সুপার জানিয়েছেন।