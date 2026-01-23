নাবালিকা পরিচারিকার উপর অত্যাচার, ধৃত সিআরপিএফ জওয়ান ও স্ত্রী

নাবালিকা পরিচারিকার উপর অত্যাচার, ধৃত সিআরপিএফ জওয়ান ও স্ত্রী
অভিযোগ, ওই জওয়ান ও তাঁর স্ত্রী প্রায়শই নাবালিকা পরিচারিকাকে বেধড়ক মারধর করতেন ৷ এমনকি তাকে খেতেও দিতেন না বলে অভিযোগ ৷
Published : January 23, 2026 at 4:54 PM IST
মালদা, 23 জানুয়ারি: 10 বছরের এক গৃহ পরিচারিকার উপর অকথ্য অত্যাচার চালানোর অভিযোগে এক সিআরপিএফ জওয়ান ও তাঁর স্ত্রীকে গ্রেফতার করেছে নয়ডা পুলিশ ৷ নির্যাতিতা নয়ডার 128 সেক্টরে একটি নার্সিং হোমে চিকিৎসাধীন ৷ তাকে ভেন্টিলেশনে রাখা হয়েছে ৷ নাবালিকার বাড়ি মালদার মানিকচক থানার এক গ্রামে ৷
অভিযোগ, ওই জওয়ান ও তাঁর স্ত্রী প্রায়শই নাবালিকা পরিচারিকাকে বেধড়ক মারধর করতেন ৷ এমনকি তাকে খেতেও দিতেন না বলে অভিযোগ ৷ এই ঘটনায় ওই জওয়ানকে বরখাস্ত করেছে সিআরপিএফ কর্তৃপক্ষ ৷ নয়ডা পুলিশের তরফেও সেকথা জানানো হয়েছে ৷ পুলিশের তরফে আরও জানানো হয়েছে, ধৃত জওয়ান ও তাঁর স্ত্রী'র বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে ৷
নাবালিকার মা মানসিক ভারসাম্যহীন ৷ দীর্ঘদিন আগেই বাবা তাদের ছেড়ে অন্য এক মহিলাকে বিয়ে করেছেন ৷ তিনি এখন তাদের কোনও খোঁজখবর রাখেন না ৷ নাবালিকারা 6 ভাইবোন ৷ সে বড় ৷ এই পরিস্থিতিতে 10 বছর বয়সেই তার কাঁধে চেপে বসেছে অনেক দায়িত্ব ৷ শুধু মায়ের চিকিৎসা চালানোই নয়, ছোট ভাইবোনদের দেখাশোনাও তাকেই করতে হয় ৷ আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীরা নিজেদের সাধ্যমতো সাহায্য করলেও তা নিতান্তই কম ৷ তাই বাড়িতে থাকাকালীন সে কখনও অন্যের বাড়িতে কাজ করত ৷
ধৃত সিআরপিএফ জওয়ানের স্ত্রী ও নাবালিকার দূর সম্পর্কের আত্মীয় ৷ তাঁর বাবার বাড়ি একই গ্রামে ৷ জওয়ানের বাড়ি রতুয়া থানা এলাকার একটি গ্রামে ৷ কর্মসূত্রে তাঁরা নয়ডায় সরকারি আবাসনে থাকেন ৷ তাঁদের ছোট এক সন্তান রয়েছে ৷ সেই সন্তানকে দেখাশোনার জন্য একজন গৃহ পরিচারিকার প্রয়োজন ছিল ৷ তাই জওয়ানের স্ত্রী বছর দশের ওই নাবালিকাকে নয়ডা নিয়ে যাওয়ার কথা বলেন ৷ আত্মীয়স্বজনরা চিন্তাভাবনা করে সেই প্রস্তাবে সায় দেন ৷ মাস দেড়েক আগে নাবালিকাকে নয়ডার সরকারি আবাসনে নিয়ে যান সিআরপিএফ জওয়ানের স্ত্রী ৷
নয়ডা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কয়েকদিন আগে ওই জওয়ানই অচেতন অবস্থায় নাবালিকাকে সেখানকার একটি নার্সিং হোমে ভর্তি করান ৷ ভর্তি করার সময় তিনি জানিয়েছিলেন, বাথরুমে পড়ে গিয়ে নাবালিকা জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে ৷ কিন্তু আঘাত দেখে চিকিৎসকদের সন্দেহ হয় ৷ নার্সিংহোম কর্তৃপকক্ষ বিষয়টি পুলিশকে জানায় ৷ তারপরেই বেরিয়ে আসে আসল খবর ৷ পুলিশ জানতে পারে, ওই কিশোরীকে প্রায়শই মারধর করা হয় ৷ নাবালিকার এক্স-রে ও স্ক্যান রিপোর্টে জানা যায়, তার বুকের পাঁজরের একাধিক হাড় ভাঙা ৷ মাথায় গুরুতর চোট রয়েছে ৷ পরীক্ষায় আরও ধরা পড়ে, ভয়ঙ্কর রক্তাল্পতায় ভুগছে সে ৷ হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ মাত্র 1.9 ৷
বিষয়টি জানতে পেরেই উদ্বিগ্ন জেলা শিশু সুরক্ষা দফতর যোগাযোগ করেছে নয়ডা প্রশাসনের সঙ্গে ৷ জেলা শিশু কল্যাণ সমিতির আধিকারিক অম্বরীশ বর্মন জানিয়েছেন, “বিষয়টি সঠিকভাবে জানতে নয়ডা শিশু কল্যাণ সমিতিকে চিঠি পাঠানো হয়েছে ৷ ওই কিশোরী বর্তমানে কেমন রয়েছে, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোন কোন ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে তাও জানতে চাওয়া হয়েছে ৷ আমরা ওই কিশোরীর শারীরিক পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন ৷”
এদিকে বিষয়টি জানতে পেরেই কিশোরীর কয়েকজন আত্মীয় নয়ডার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন ৷ এক আত্মীয়ের বক্তব্য, “মেয়েটি কিংবা ওর ভাইবোনরা এখানে ঠিকমতো খেতেও পায় না ৷ ও ভালো জায়গায় থাকবে, ভালো খাবার খেতে পারবে, মানুষ হতে পারবে ভেবেই আমরা তাকে নয়ডা পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম ৷ কিন্তু এমনটা যে ঘটবে, তা কখনও ভাবতে পারিনি ৷ মেয়েটির আত্মীয়ই তাকে সেখানে নিয়ে গিয়েছিল ৷ এতটুকু মেয়ের উপর কীভাবে ওরা এই অত্যাচার করতে পারল, বুঝে পাচ্ছি না ৷”