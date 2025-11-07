অভিষেকের জন্মদিনে কালীঘাটে জনজোয়ার, রেকর্ডের পথে 20 হাজার বর্গফুটের 3D রঙ্গোলি

অভিষেকের জন্মদিনে কালীঘাটে জনজোয়ার, রেকর্ডের পথে 20 হাজার বর্গফুটের 3D রঙ্গোলি
অভিষেকের জন্মদিনেই তাঁর ব্যানার ছেঁড়ার অভিযোগ রানিগঞ্জে ৷ বিজেপির বিরুদ্ধে অভিযোগ তৃণমূল নেতৃত্বের ৷
Published : November 7, 2025 at 8:03 PM IST
কলকাতা, 7 নভেম্বর: তৃণমূল কংগ্রেসে জন্মদিন পালন নতুন কিছু নয় ৷ তবে, তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিনটা ছিল একটু বিশেষ ৷ কারও হাতে ফুল, কারও হাতে কেক, কেউ আবার এসেছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখের ছবি আঁকা বিশেষ টি-শার্ট পরে ৷ সবমিলিয়ে রীতিমতো উৎসবের আবহ দেখা গেল কালীঘাটে ৷
উল্লেখ্য, তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য নিজের জন্মদিন পালন করা পছন্দ করেন না ৷ এমনকি নিজেই বহু রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে দাবি করেছেন, তিনি নিজের সঠিক জন্ম তারিখ জানেন না ৷ তবে, অভিষেক নিজের জন্মদিন পালনের ক্ষেত্রে তেমন কোনও আপত্তি জানাননি ৷ তাই কলকাতা ও তার আশেপাশের জেলা থেকে কর্মী-সমর্থকরা এ দিন কালীঘাটের বাড়ির সামনে ভিড় করেন ৷ কাউকেই নিরাশ করেননি অভিষেক ৷ বাইরে বেরিয়ে কর্মী-সমর্থকদের দেখা দেন তিনি ৷ হাত নেড়ে তাঁদের অভিবাদন জানান ৷
কালীঘাটের পাশাপাশি, প্রতিবছরের মতো এবারও রাজ্যের সব জেলাতেই দিনভর নানান আয়োজন করা হয় অভিষেকের জন্মদিন উপলক্ষে ৷ কোথাও নেতা, কর্মীরা মন্দিরে পুজো দিলেন ৷ অনেক জায়গায় আবার কেক কেটে উদযাপন করা হল ৷ আবার কোথাও অসহায় মানুষের মধ্যে বস্ত্র ও খাবার বিতরণ করা হয় ৷ কলকাতা থেকে শুরু করে মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, উত্তর 24 পরগনা, সব জায়গাতেই অভিষেক জন্মদিনকে উৎসবে পরিণত করে তৃণমূল নেতা-কর্মীরা ৷
কালীঘাটে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিসের বাইরে ছিল জনসমুদ্র ৷ বিকেল চারটে নাগাদ হাজির হন অভিষেক ৷ হাসিমুখে সকলের শুভেচ্ছা গ্রহণ করেন তিনি ৷ কেউ ফুল দিলেন, কেউ কেক, কেউ বা শুধু একটিবার হাত মেলানোর সুযোগ পেয়ে আপ্লুত ৷
অভিষেকের জন্মদিন উপলক্ষে নজর কেড়েছে যুব তৃণমূলের এক অভিনব উদ্যোগ ৷ উত্তর 24 পরগনার জগদ্দলে 20 হাজার বর্গফুটের বিশাল থ্রিডি রঙ্গোলি তৈরি করা হয়েছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে শুভেচ্ছা জানাতে ৷ এতদিন পর্যন্ত ভারতের বৃহত্তম রঙ্গোলি হিসেবে নথিভুক্ত ছিল মধ্যপ্রদেশের 18 হাজার স্কোয়ার ফিটের রঙ্গোলি ৷ যা স্থান পেয়েছিল গোল্ডেন বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে ৷ সেই রেকর্ড ছাপিয়ে যাওয়ার জন্যই যুব তৃণমূলের এই উদ্যোগ বলে জানা গিয়েছে ৷
সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই এই রঙ্গোলির সমস্ত তথ্য পাঠানো হয়েছে লিমকা বুক অব রেকর্ডস এবং গোল্ডেন বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস কর্তৃপক্ষের কাছে ৷ এবার সেই স্বীকৃতির অপেক্ষায় রয়েছে তৃণমূল যুবর নেতৃত্ব ৷
অন্যদিকে, অভিষেকের জন্মদিনে তাঁর ব্যানার ছেঁড়ার অভিযোগ উঠল বিজেপির বিরুদ্ধে ৷ রানিগঞ্জের শিশুবাগান অঞ্চলের ঘটনা ৷ জানা গিয়েছে, সেখানে একটি বুথে এসআইআর-এর জন্য তৃণমূলের তরফে একটি ক্যাম্প করা হয়েছিল ৷ সেখানেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি দেওয়া ব্যানার লাগানো ছিল ৷ অভিযোগ, শুক্রবার সকালে দেখা যায় ক্যাম্পে ভাঙচুর এবং অভিষেকে ব্যানারটি ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে ৷
এই ঘটনায় বিজেপির বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন আসানসোল পুরনিগমের মেয়র পারিষদ দিব্যেন্দু ভগত ৷ এ নিয়ে রানিগঞ্জ থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ৷ পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ৷ এ নিয়ে দিব্যেন্দু ভগত বলেন, "বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা এই ঘটনা ঘটিয়েছে ৷ এলাকার সাধারণ মানুষকে ভোটের আগে ভয় দেখানোর জন্য এই ধরনের কাজ করে চলেছে বিরোধীরা ৷ রানিগঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ৷"
যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছেন স্থানীয় বিজেপি নেতা শ্যাম সিং ৷ তিনি বলেন, "বিজেপি এই ধরনের কোনও কাজ করে না ৷ কারণ, এটা বিজেপির সংস্কৃতি নয় ৷ ওদের নিজেদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফলে এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে ৷ পুলিশ তদন্ত করে দেখলেই আসল সত্য বেরিয়ে আসবে ৷" রানিগঞ্জ থানার তরফে জানানো হয়েছে, বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে ৷ এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করার কাজ চলছে ৷