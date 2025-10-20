দেবীর কৃপায় খাদে পড়ে যাওয়া ট্রাক উদ্ধার, মানত করতে আজও ভিড় খাদান কালীর পুজোয়

দেবীর কৃপায় খাদে পড়ে যাওয়া ট্রাক উদ্ধার, মানত করতে আজও ভিড় খাদান কালীর পুজোয়
এখানে পাথরই মা কালীর প্রতীক ৷ খনিতে যাঁরা কাজ করেন তাঁরা মায়ের উপর বিশ্বাস রাখেন ৷
Published : October 20, 2025 at 6:11 PM IST
দুর্গাপুর, 20 অক্টোবর: অন্ডালের পলাশবন বাবুইসোল কলোনিতে মা খাদান কালীকে নিয়ে রয়েছে এক বিশ্বাস, এক আশ্রয় ও এক অলৌকিক ইতিহাস । নামেই রয়েছে এই পুজোর বৈশিষ্ট্য । খনির বুক চিরে জীবিকা চলে যাঁদের, তাঁদেরই জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছেন এই দেবী ।
এখানে নেই ঝলমলে মূর্তি বা চকমকে আলোর বাহার । এখানে শ্যামা রূপে পূজিতা হয় এক পাথর । প্রায় একশো বছর আগে স্বপ্নাদেশ পেয়ে যার পুজো শুরু করেছিলেন স্থানীয় বাসিন্দা মতিলাল চক্রবর্তী । আজও সেই পাথরই মা কালীর প্রতীক । তবে মাঝে পুজো বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ৷
লোকমুখে শোনা যায়, পরে 1968 সালে এই পুজো আবার শুরু হয় ৷ ওই সময় মন্দিরের পিছনের খনিতে কয়লা বোঝাই একটি ট্রাক হঠাৎ আটকে যায় খাদানের গভীরে । শত চেষ্টা করেও ট্রাকটি তুলতে ব্যর্থ হয় সবাই । শেষমেশ তখনকার লোডিংবাবু অমরচন্দ্র ঘোষ মানত করেন, 'মা খাদান কালীর' কাছে । আশ্চর্যজনকভাবে কিছুক্ষণের মধ্যেই ট্রাকটি ওপরে তোলা সম্ভব হয় ৷ সেই থেকেই যেন নতুন করে শুরু হয় মায়ের জাগরণ ।
তারপর থেকে ঝোপজঙ্গল কেটে গড়ে ওঠে মন্দির ৷ শুরু হয় নিয়মিত পুজো ৷ আর ধীরে ধীরে মা খাদান কালী হয়ে ওঠেন এলাকার হৃদস্পন্দন । আজও প্রতি বছর কালীপুজোয় হাজার মানুষ ভিড় করেন এই মন্দিরে ৷ কেউ মানত করতে, কেউ প্রতিজ্ঞা পূরণে ফল দিতে, আবার কেউ শুধু এক ঝলক মায়ের দর্শনে শান্তি খুঁজতে আসেন এখানে ।
পুরোহিত অভিজিৎ চক্রবর্তী বলেন, "প্রতি শনি ও মঙ্গলবার মায়ের বিশেষ পুজো করা হয় ৷ সেখানে যজ্ঞ করা হয় ৷ বলি ও ভোগ দেওয়া হয় ৷ প্রতি অমাবস্যায় মায়ের জন্য খিচুড়ি ভোগ করা হয় ৷ এই পাথরেই মায়ের শক্তি বিরাজমান । অনেকেই মানত করে ফল পেয়েছেন ৷ একমাসের মধ্যে মা তার মনোবাসনা পূরণ করেন ৷ তাই ভক্তির ঢেউ আরও বাড়ছে ৷ কালীপুজোতে আমাদের রাজ্য ছাড়াও ঝাড়খণ্ড, বিহার, ওড়িশা থেকেও প্রচুর জনসমাগম হয় ৷ প্রচুর লোককে ভোগ খাওয়ানো হয় ৷"
সেবায়েত অমিত ঘোষ বলেন, "আজ থেকে 57 বছর আগে মন্দিরের পিছনের খনিতে কয়লা বোঝাই ট্রাক আটকে গিয়েছিল ৷ কোনওভাবেই তা উঠছিল না ৷ আমার দাদু স্বর্গীয় অমরচন্দ্র ঘোষ ওই খনির লোডিংবাবু ছিলেন ৷ উনি মায়ের কাছে মানত করেন যে ট্রাকটা উঠে গেলে আমি এখানে আবার আড়ম্বর করে পুজো শুরু করব ৷ তারপরে ট্রাকটা উঠে যায় ৷ তার কিছু বছর পর দাদুকে স্বপ্নাদেশে মা সেখানে তাঁর পুজো করতে বলেন ৷ এরপর থেকে দাদু পুজো শুরু করেন এবং মায়ের নাম রাখেন খাদান কালী ৷ সেই 1968 সাল থেকে আজ পর্যন্ত পুজো চলে আসছে এখানে ৷ মা যেন আমাদের রক্ষা করেন । খনিতে যাঁরা কাজ করেন, তাঁরা মায়ের আশীর্বাদেই নিরাপদে থাকেন বলে বিশ্বাস আমাদের ।"