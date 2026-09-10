কৌশিকী অমাবস্যায় তারাপীঠে ঢল, রাতভর তন্ত্রসাধনা ! বিশেষ রাজবেশে মা তারা

কৌশিকী অমাবস্যায় তারাপীঠে ঢল, রাতভর তন্ত্রসাধনা ! বিশেষ রাজবেশে মা তারা
Kaushiki Amavasya at Tarapith কৌশিকী অমাবস্যা উপলক্ষে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার ভক্তের পাশাপাশি সাধুসন্ত এবং তন্ত্রসাধকেরাও ইতিমধ্যে এসে পৌঁছেছেন শক্তিপীঠে ।
Published : September 10, 2026 at 2:44 PM IST
তারাপীঠ, 10 সেপ্টেম্বর: অমাবস্যার অন্ধকার ঘনাতেই আলোর উৎসব । চারদিকে ভক্তের ঢল, মন্দির চত্বরে রংবেরঙের আলো, আর তারাপীঠ মহাশ্মশানে শুরু হয়ে গিয়েছে হোমযজ্ঞ ও তন্ত্রসাধনা । আজ, বৃহস্পতিবার, কৌশিকী অমাবস্যা উপলক্ষে সকাল থেকেই বীরভূমের তারাপীঠে উপচে পড়েছে পুণ্যার্থীদের ভিড় । দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার ভক্তের পাশাপাশি সাধুসন্ত এবং তন্ত্রসাধকেরাও পৌঁছেছেন শক্তিপীঠে ।
এ বারের কৌশিকী অমাবস্যার তিথি শুরু হয়েছে আজ সকাল 10 টা 11মিনিটে । তিথি শেষ হবে আগামিকাল, শুক্রবার, 11 সেপ্টেম্বর সকাল 8টা 50 মিনিটে । ফলে বৃহস্পতিবার রাতভর তারাপীঠে চলবে বিশেষ পুজো, হোমযজ্ঞ এবং তন্ত্রসাধনা । রাত যত বাড়বে, মহাশ্মশানেও সাধক-তান্ত্রিকদের আনাগোনা এবং হোমযজ্ঞের ব্যস্ততা ততই বাড়বে ।
বৃহস্পতিবার তিথি শুরু হওয়ার পর থেকেই সেখানে শুরু হয়েছে হোমযজ্ঞ ও সাধনা । কৌশিকী অমাবস্যায় মা তারার পুজোতেও থাকছে বিশেষ আয়োজন । এ দিন দেবীকে বিশেষ রাজবেশে সাজানো হবে । দুপুরে অন্নভোগ নিবেদনের পরে গর্ভগৃহের দরজা বন্ধ করে অন্তরালে দেবীকে দেওয়া হবে বিশেষ ভোগ । সেই ভোগের তালিকায় থাকছে পোলাও, ফ্রায়েড রাইস, ভাত, ডাল, পাঁচ রকম ভাজা ও তরকারি, মাছ, বলির পাঁঠার মাংস, শোলমাছ পোড়া, মিষ্টি এবং পায়েস-সহ একাধিক পদ ।
সন্ধেয় ফের বদলাবে দেবীর সাজ । মা তারাকে সাজানো হবে শোলার ডাকের সাজে । সন্ধে সাড়ে 6টায় হবে মঙ্গল আরতি । তার পরে খই, মুড়কি, বাতাসা, লুচি ও মিষ্টি দিয়ে শীতল ভোগ নিবেদন করা হবে । রাত 9 টার পর শুরু হবে বিশেষ পুজো । মধ্যরাত পেরিয়ে ফের নিবেদন করা হবে খিচুড়ি এবং পাঁচ রকম ভাজার ভোগ ।
মন্দিরের সেবায়েত গোলক মহারাজ জানিয়েছেন, কৌশিকী অমাবস্যা উপলক্ষে সারা রাত মন্দির খোলা থাকবে । ফলে রাতভর মা তারার দর্শন ও পুজো দিতে পারবেন পুণ্যার্থীরা । ভোররাতে প্রায় এক ঘণ্টার জন্য দেবীকে শয়নে রাখা হবে । সেই সময় মন্দিরের দু'টি দরজা বন্ধ থাকবে । পরে ফের দর্শনার্থীদের জন্য খুলে দেওয়া হবে মন্দির ।
অন্য দিকে, বিপুল ভিড় সামলাতে নিরাপত্তাতেও বিশেষ জোর দিয়েছে প্রশাসন । মন্দির চত্বর ও সংলগ্ন এলাকায় বসানো হয়েছে সিসিটিভি ক্যামেরা এবং মেটাল ডিটেক্টর । মোতায়েন করা হয়েছে প্রায় 1500 পুলিশকর্মী, 1000 সিভিক ভলান্টিয়ার এবং মন্দির কমিটির 300 জন বেসরকারি নিরাপত্তাকর্মী । ভক্তদের ভিড় নিয়ন্ত্রণ, মন্দিরে প্রবেশ এবং মহাশ্মশান এলাকায় নিরাপত্তা- সব দিকেই নজরদারি চলছে । প্রসঙ্গত, সদ্য তারাপীঠের হোটেলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে 9 জনের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। তাই এবার কৌশিকী অমাবস্যায় বাড়তি সচেতনতা নেওয়া হয়েছে।
ফুলের সাজ, রংবেরঙের আলো, মন্দিরে বিশেষ পুজোর আয়োজন এবং মহাশ্মশানে রাতভর সাধনা- সব মিলিয়ে কৌশিকী অমাবস্যাকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই উৎসবের চেহারা নিয়েছে তারাপীঠ । মা তারার দর্শন এবং মনস্কামনা পূরণের আশায় রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও পুণ্যার্থীর ভিড় বাড়বে বলেই মনে করা হচ্ছে ।
কৌশিকী অমাবস্যার নামকরণ
কথিত আছে, পুরাযুগে শুম্ভ-নিশুম্ভ নামে দুই অসুরের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল দেবতাকূল । তারা মহাদেবের শরণাপন্ন হলে, মহাদেব দেবী দুর্গাকে শুম্ভ ও নিশুম্ভকে বধ করার জন্য অনুরোধ করেন । সেই মতো দেবী দুর্গার কোষ থেকে দেবী কৌশিকীর উৎপত্তি হয় ও তিনি শুম্ভ ও নিশুম্ভকে বধ করেন । সেই দিনটি ছিল অমাবস্যা তিথি । দেবী কৌশিকী শুম্ভ ও নিশুম্ভকে বধ করে দেবতাকূলকে রক্ষা করেছিলেন, তাই এই অমাবস্যা কৌশিকী অমাবস্যা নামে পরিচিত ।
তাছাড়া, তারাপীঠ মহাশ্মশানে সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন ব্রহ্মার সপ্তম মানসপুত্র বশিষ্টদেব । জনশ্রুতি রয়েছে, তারাপীঠ মহাশ্মশানে শ্বেত শিমূল বৃক্ষের নীচে পঞ্চমুণ্ডির আসনে বসে কৌশিকী অমাবস্যার তিথিতে সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন সাধক বামদেব । তাই 'সিদ্ধপীঠ' নামে অভিহিত হয়েছে বীরভূমের তারাপীঠ । বশিষ্ঠদেব থেকে শুরু করে সাধক বামাক্ষ্যাপার অলৌকিক কাহিনী বিজরিত মা তারার এই প্রাঙ্গণ ৷ এছাড়াও তারাপীঠকে ঘিরে দেবীর আবির্ভাব ও পৌরাণিক কাহিনিও বর্ণিত আছে ।
কথিত আছে, সমুদ্র মন্থনের সময় নীলকণ্ঠ পান করে মহাদেব শিথিল হয়ে পড়েছিলেন । দেবী দুর্গা তখন মা তারা রূপে মহাদেবকে স্তন্যপান করিয়েছিলেন । শুক্লা চতুর্দশীর দিন সেই মা তারা রূপেই বশিষ্ঠদেবকে দেখা দিয়েছিলেন তিনি । সেই থেকে এই স্থানের নাম হয় তারাপীঠ । তবে আরও বিভিন্ন মত রয়েছে । বলা হয়, বিষ্ণুর চক্রে সতীর দেহ যখন খণ্ড খণ্ড হয়ে গিয়েছিল, সেই সময় তাঁর চোখের মণি বা তারা এখানে পড়েছিল । তাই তারাপীঠ নামকরণ হয়েছে । এর বাইরেও আরও পৌরাণিক মত রয়েছে ।
তারাপীঠের মা তারার প্রথম মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তারাপীঠ মহাশ্মশানে । দ্বারকা নদীর জলে সেই মন্দির বারবার ভেঙে যাওয়ায় শ্মশান থেকে কিছুটা দূরে উঁচু জায়গায় নতুনভাবে মন্দির নির্মাণ করা হয়, সেই মন্দিরে মা তারাকে অধিষ্ঠিত করা হয় । তারাপীঠের বর্তমান মা তারার মন্দিরটি 1818 সালে বীরভূমের মল্লারপুরের জমিদার জগন্নাথ রায় নির্মাণ করেছিলেন । এই তারাপীঠ আরও খ্যাতিলাভ করে সাধক বামাক্ষ্যাপার ভক্তি ও অলৌকিক কাহিনী সমূহের মধ্যে দিয়ে ।
1837 সালে শিবচতুর্দশীর তিথিতে তারাপীঠ সংলগ্ন আটলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন বামাচরণ চট্টোপাধ্যায় । ছোটবেলায় তারাপীঠের দ্বারকা নদীর তীরে মহাশ্মশানে তিনি চলে আসেন । সেখানেই সাধনা করে বামদেব মা তারার দর্শন পান ও সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন । সেই দিনটি ছিল ভাদ্র মাসের কৌশিকী অমাবস্যা । সেই প্রাচীন কাল থেকে আজও এই কৌশিকী অমাবস্যার তিথিতে তারাপীঠ মহাশ্মশানে তন্ত্র সাধনা করতে আসেন বহু তন্ত্রসাধক । অমাবস্যার তিথির নিশিরাতে তারাপীঠের মহাশ্মশানে জ্বলে ওঠে হাজারে হাজারে হোমকুণ্ড । এই বিশেষ দিনে মনস্কামনা পুরনের আশায় মা তারার পুজো দিতে আসেন লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী ।