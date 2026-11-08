বাহারি আলোয় ঝলমলে দক্ষিণেশ্বর, কালীপুজোর আগেই উপচে পড়া ভিড়

বাহারি আলোয় ঝলমলে দক্ষিণেশ্বর, কালীপুজোর আগেই উপচে পড়া ভিড়
Crowd at Dakshineswar Temple: মা ভবতারিণীকে পুজো দেওয়ার জন্য সকাল থেকে ভক্তদের লম্বা লাইন পড়েছে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ৷ প্রতিবেদন প্রতীতি ঘোষের ৷
Published : November 8, 2026 at 9:05 AM IST
দক্ষিণেশ্বর, 8 নভেম্বর: আজ কালীপুজো। দীপাবলির আলোর উৎসবের পাশাপাশি দীপান্বিতা অমাবস্যায় আজ বাংলার ঘরে ঘরে পালিত হচ্ছে শ্যামাপুজো বা কালীপুজো। আদিশক্তির দেবী মা কালীর আরাধনায় মেতে উঠেছে বাংলা। এই উপলক্ষে বাহারি আলোকসজ্জায় সেজে উঠেছে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরও। যা দেখতে কালীপুজোর আগের রাতে উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা গেল মা ভবতারিণীর মন্দিরে । সেইসঙ্গে নিরাপত্তা ব্যবস্থাও জোরদার করা হয়েছে দক্ষিণেশ্বর মন্দির চত্বর এবং আশপাশের এলাকায়।
কলকাতা থেকে শুরু করে রাজ্যের সর্বত্র চলছে কালী বন্দনার শেষ মুহূর্তেরপ প্রস্তুতি ৷ প্রদীপ থেকে শুরু করে মোমবাতি, হরেক রকম আলোর মালায় সেজে উঠেছে পুরো রাজ্য ৷ সুসজ্জিত মন্দির প্রাঙ্গণ দেখার জন্য শনিবার রাতেই বহু ভক্ত ভিড় করেছেন ৷ দক্ষিণেশ্বরের পাশাপাশি আলোর মালায় সেজে উঠেছে কালীঘাট, তারাপীঠ, ঠনঠনিয়া-সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী কালীমন্দির। সকাল থেকেই মন্দিরগুলিতে ভক্তদের ভিড় চোখে পড়ার মতো। মায়ের দর্শন ও আশীর্বাদ পেতে দীর্ঘক্ষণ লাইনে অপেক্ষা করছেন।
বারোয়ারি পুজোগুলি থেকে শুরু করে মন্দির প্রাঙ্গন সর্বত্রই পুজোর শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি চলেছ ৷ রাজ্যের সতীপীঠ, শক্তিপীঠগুলিতেও রবিবার সকাল থেকে নিয়ম-নীতি মেনেই শুরু হয়েছে পুজো। মহাসমারোহে দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দিরেও কালীপুজো অনুষ্ঠিত হচ্ছে ।
রানি রাসমনির স্মৃতি বিজড়িত ঐতিহাসিক দক্ষিণেশ্বরের মা ভবতারিণীকে কালীপুজোর দিন প্রতি বছরের মতোই সাজানো হয় বেনারসী শাড়ি ও সোনার অলঙ্কারে। কালীপুজোর আগের রাতেই পুরো মন্দির সোনালি এবং রঙবেরঙের আলোর দীপ্তিতে ঝলমল করছে ৷ এদিন ভোর থেকে ভক্তদের লম্বা লাইন পড়েছে মন্দিরের সামনে ৷ এর আগে শনিবার সন্ধ্যা থেকেই নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে, দক্ষিণেশ্বরের মা ভবতারিণীর মন্দির চত্বর ও সংলগ্ন এলাকায়। আজ রাতভর চলবে মা ভবতারিণীর পুজো।
পুজো সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার পাশাপাশি ভক্তদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে কঠোর পুলিশি নিরাপত্তার পাশাপাশি থাকছে দমকল বিভাগ ও পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য পরিষেবা। যাতে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে লাখো ভক্তের সমাগম হলেও কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না-ঘটে ৷