হরিদ্বারের আদলে আরতি গঙ্গাসাগরে, মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে ভিড় বাড়ছে পুণ্যার্থীদের
Published : January 13, 2026 at 6:22 PM IST
গঙ্গাসাগর, 13 জানুয়ারি: হরিদ্বারের গঙ্গা আরতি জগৎ বিখ্যাত ৷ সেই আদলে গঙ্গাসাগরে এবারও গঙ্গা আরতির ব্যবস্থা করা হয়েছে । পাশাপাশি বুধবার মকর সংক্রান্তি ৷ মোক্ষলাভের আশায় সাগরে পুণ্যস্নান সারতে ভিড় জমাচ্ছেন ভিন রাজ্যের তীর্থযাত্রীরা ৷
গঙ্গাসাগর মেলার নিরাপত্তা
10 জানুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে এবছরের গঙ্গাসাগর মেলা । ইতিমধ্যে গঙ্গাসাগর মেলা উপলক্ষে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পুণ্যার্থীরা গঙ্গাসাগর মুখী । জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে গঙ্গাসাগর মেলা 2026-কে মাথায় রেখে ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা বলয় তৈরি করা হয়েছে । আকাশপথে ড্রোন এবং হেলিকপ্টারের মাধ্যমে নজরদারি চলছে ৷ পাশাপাশি গঙ্গাসাগর মেলা প্রাঙ্গণে মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশ । এছাড়াও হোভার ক্যাপ এবং স্পিডবোটের মাধ্যমে নজরদারি চালানো হচ্ছে নদীগুলিতে ।
ই-অনুসন্ধানের ব্যবস্থা
এর পাশাপাশি ই-অনুসন্ধানের মতো বিশেষ ডিজিটাল পদ্ধতিতে কিউআর কোডের মাধ্যমে মেলা সংক্রান্ত যে কোনও তথ্য এখন তীর্থযাত্রীদের হাতের মুঠোয় । পানীয় জল, শৌচালয়, এটিএম পরিষেবা স্বাস্থ্যকেন্দ্র, সন্ধানকেন্দ্র, বাস, লঞ্চ এবং অন্যান্য যানবাহনের সময়সারণী, পার্কিং সংক্রান্ত যাবতীয় সব তথ্য এবং পথ নির্দেশিকা পাওয়া যাচ্ছে এই ব্যবস্থার মাধ্যমে ।
ই-পরিচয়পত্রের ব্যবস্থা
অন্যদিকে ই-পরিচয়ে করা হয়েছে একটি কিউআরকোড রিস্টব্যান্ড, যা বয়স্ক ও শিশু তীর্থযাত্রীদের দেওয়া হচ্ছে ৷ যা কেউ হারিয়ে গেলে খুঁজে পেতে সাহায্য করবে । তীর্থযাত্রীদের এক উৎসব মুখর পরিবেশ উপহার দেওয়ার জন্য সাগরতট এবং তট সংলগ্ন এলাকাকে বিশেষ আলোকসজ্জায় সজ্জিত করা হয়েছে । বাংলার ঐতিহ্যমণ্ডিত ও প্রসিদ্ধ 6টি মন্দির ও একটি মঠ এবারের মেলার অন্যতম বিশেষ আকর্ষণ । পুণ্যস্নানের পাশাপাশি দিঘার জগন্নাথ মন্দির, কালীঘাট মন্দির, দক্ষিণেশ্বর মন্দির, তারাপীঠ মন্দির, মহাকাল মন্দির রয়েছে ।
পুলিশ কর্মী মোতায়েন
গঙ্গাসাগর মেলায় পুণ্যার্থীদের সুরক্ষার স্বার্থে 15000 হাজারেরও বেশি পুলিশ কর্মী মোতায়েন করা হয়েছে । 54টি ওয়াচ টাওয়ারের মাধ্যমে 7টি অ্যাডভান্সড টিম, 15 টি অ্যান্টিক্রাইম পেট্রোলিং টিম, 14টি ফুড পেট্রোলিং টিম, 13টি মিসিং পার্সন স্কোয়াড, 2টি স্নিফার ডগ, 16টি রিভার পেট্রোলিং টিম, 28টি কো-অর্ডিনেশন টিম দিবারাত্রি মেলায় তীর্থযাত্রীদের নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত আছে । তীর্থযাত্রীরা যাতে নিরাপদে পুণ্যস্নান করতে পারেন তার জন্য 698টি ড্রপগেটের মাধ্যমে ভিড় নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হয়েছে ।
যাত্রীদের সুবিধার্থে 54 কিলোমিটার দীর্ঘ ব্যারিকেড, 42টি পুলিশ সহায়তা কেন্দ্র, বিশেষ দিক নির্দেশকারী চিহ্ন এবং বিভিন্ন রঙের আলোয় পথগুলিকে আলোকিত করা হয়েছে । এখনও পর্যন্ত মেলায় হারিয়ে যাওয়া 84 জন তীর্থযাত্রীর মধ্যে প্রশাসন ও স্বেচ্ছাসেবীদের সহায়তায় 80 জন তীর্থযাত্রী তাঁদের পরিজনদের খুঁজে পেতে সমর্থ হয়েছেন । এখনও পর্যন্ত নিম্নলিখিত 2 জন অসুস্থ তীর্থযাত্রীকে এয়ারলিফটের মাধ্যমে জরুরি ভিত্তিতে কলকাতার এমআর বাঙুর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে ।
মন্ত্রীদের বক্তব্য
রাজ্যের বিদ্যুৎ মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস বলেন, "গঙ্গাসাগর মেলাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে সাজিয়ে তোলা হয়েছে গোটা এলাকা । ইতিমধ্যেই 45 লক্ষ পুণ্যার্থী গঙ্গাসাগরে এসে পৌঁছেছে ৷ এখনও বহু পুণ্যার্থী আসছে । রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সকল ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷ তীর্থযাত্রীদের জন্য থাকার ও যাতায়াতের জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷ এর পাশাপাশি গঙ্গা আরতির ব্যবস্থা করা হয়েছে । পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে কড়া নজরদারি বলয় তৈরি করা হয়েছে ।"
সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী তথা সাগরের বিধায়ক বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা বলেন, "হরিদ্বারের মতোই গঙ্গাসাগরে গঙ্গা আরতির ব্যবস্থা করা হয়েছে । 12 তারিখ থেকে 16 তারিখ পর্যন্ত এই গঙ্গা আরতি চলবে, গঙ্গাসাগরের দু'নম্বর স্নানঘাটের কাছে ।"
জনস্বাস্থ্য কারিগরি মন্ত্রী পুলক রায় বলেন, "গঙ্গাসাগর মেলার জন্য 14টি পানীয় জলের মেশিন ব্যবহার করা হচ্ছে পুণ্যার্থীদের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য । 76টি পানীয় জলের ডিসট্রিবিউশন সেন্টার করা হয়েছে । পুণ্যার্থীদের জন্য 11 হাজার 300টি প্রাইমারি এবং সেমি শৌচালয় নির্মাণ করা হয়েছে । সব মিলিয়ে অবাধ এবং শান্তিপূর্ণ মেলা পরিচালনা করার ক্ষেত্রে বদ্ধপরিকর রাজ্য সরকার ।"