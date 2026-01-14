কনকনে শীত উপেক্ষা করেই ভোররাত থেকে পুণ্যস্নানে ভিড়, গঙ্গাসাগরে ডুব আট থেকে আশি'র
পুণ্যার্থীদের মতে, কষ্ট যতই হোক; এই পবিত্র স্নানের মাহাত্ম্যই সব দুর্ভোগ ভুলিয়ে দেয় । গঙ্গাসাগর মেলা আবারও প্রমাণ করল—ভক্তির কাছে শীত, কষ্ট সবই তুচ্ছ ৷
Published : January 14, 2026 at 10:18 AM IST
গঙ্গাসাগর, 14 জানুয়ারি: কনকনে শীতকে উপেক্ষা করেই গঙ্গাসাগরে চলছে পুণ্যের ডুব । মকর সংক্রান্তির পুণ্যলগ্নে ভোরের অন্ধকার কাটতে না কাটতেই লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর ঢল নেমেছে সাগরদ্বীপে । হাড়কাঁপানো ঠান্ডা, কুয়াশা আর উত্তাল সমুদ্রের মাঝেও বিশ্বাস আর ভক্তির টানেই গঙ্গা ও বঙ্গোপসাগরের সঙ্গমে স্নান করছেন মানুষ ।
রাতভর অপেক্ষার পর ভোর হতেই 'সব তীর্থ বারবার, গঙ্গাসাগর একবার'—এই মন্ত্র উচ্চারণ করে পুণ্যস্নানে নামছেন সাধু-সন্ন্যাসী থেকে শুরু করে সাধারণ ভক্তরা । অনেকেই পরিবার-পরিজন নিয়ে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে এসেছেন এই মহাতীর্থে । কনকনে শীত, ঠান্ডা হাওয়া আর ঠান্ডা জলের তোয়াক্কা না করেই গঙ্গাস্নানে অংশ নিচ্ছেন বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, মহিলা থেকে শুরু করে শিশুরাও ।
সাগরদ্বীপের কপিলমুনির আশ্রম সংলগ্ন এলাকা থেকে সমুদ্রতট—সব জায়গাতেই দেখা যাচ্ছে মানুষের ভিড় । কেউ স্নান শেষে পুজো দিচ্ছেন, কেউ দান-ধ্যান করছেন, আবার কেউ গঙ্গাজল মাথায় নিয়ে প্রণাম জানাচ্ছেন সূর্যদেবকে । পুণ্যস্নানকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় এক ধর্মীয় আবহ ছড়িয়ে পড়েছে । তবে ঠান্ডা বাড়ায় অসুস্থ হয়ে পড়ার ঘটনাও সামনে আসছে ।
এই পরিস্থিতিতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্বাস্থ্য শিবির, অ্যাম্বুলেন্স ও বহু স্বেচ্ছাসেবক মোতায়েন করা হয়েছে । নজরদারিতে রয়েছে পুলিশ ও বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী । তবুও ভিড়ের চাপে কিছু জায়গায় সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে । সব প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করেই বিশ্বাসের জোরে চলছে গঙ্গাসাগরে পুণ্যের ডুব ।
পোশাক বদলানোর জায়গা ঘিরে চূড়ান্ত অব্যবস্থা
তবে গঙ্গায় পুণ্যস্নান শেষে ভেজা পোশাক বদলানো নিয়ে চরম দুর্ভোগে পড়ছেন পুণ্যার্থীরা ৷ বিশেষ করে মহিলা ও বয়স্করা । মেলা প্রাঙ্গণ ও কপিলমুনির আশ্রম সংলগ্ন এলাকায় পর্যাপ্ত চেঞ্জিং রুম বা অস্থায়ী পোশাক পরিবর্তনের শিবির না থাকায় অনেককেই খোলা জায়গাতেই কাপড় বদলাতে বাধ্য হতে হচ্ছে । এতে একদিকে যেমন শালীনতা ও নিরাপত্তার প্রশ্ন উঠছে, অন্যদিকে স্বাস্থ্যঝুঁকিও বাড়ছে ।
অনেক পুণ্যার্থী অভিযোগ করছেন, প্রশাসনের তরফে শৌচালয় ও পানীয় জলের ব্যবস্থা থাকলেও পোশাক পরিবর্তনের বিষয়টি গুরুত্ব পায়নি । ঠান্ডা আবহাওয়ার মধ্যে ভেজা কাপড় পরে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হওয়ায় অসুস্থ হয়ে পড়ছেন অনেকে । বিশেষ করে ভিড়ের সময় মহিলাদের জন্য আলাদা ও নিরাপদ ব্যবস্থা না থাকায় চরম অস্বস্তির সৃষ্টি হচ্ছে ।
স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলির কয়েকটি অস্থায়ী উদ্যোগ থাকলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল । বহু মানুষ প্রশাসনের কাছে দাবি তুলেছেন, ভবিষ্যতে গঙ্গাসাগর মেলায় পরিকল্পিতভাবে পর্যাপ্ত সংখ্যক চেঞ্জিং রুম, মহিলা ও পুরুষদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা এবং নিরাপত্তাকর্মী মোতায়েন করা হোক ।
গঙ্গাসাগর মেলা শুধু একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, এটি আন্তর্জাতিক স্তরের একটি বৃহৎ সমাবেশ । তাই এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ আয়োজনে মৌলিক সুবিধার ঘাটতি প্রশাসনিক প্রস্তুতি নিয়ে প্রশ্ন তুলছে । পুণ্যার্থীদের মতে, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান করা গেলে গঙ্গাসাগর মেলার অভিজ্ঞতা আরও নিরাপদ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় হয়ে উঠবে ।
বিহার থেকে আসা সুন্দর দেবী নামক পুণ্যার্থী জানান, প্রশাসনের পক্ষ থেকে গঙ্গাসাগর মেলার সমস্ত রকম ব্যবস্থা থাকলেও পোশাক পরিবর্তন করার জন্য কোনও ব্যবস্থা নেই । স্নানের পর পোশাক পরিবর্তন করতে আমাদের সমস্যা হয় । প্রশাসন যদি ব্যবস্থা নেয় তাহলে ভালো হয় ।
আরেক তীর্থযাত্রী রমেশ কুমারের কথায়, গঙ্গাসাগর মেলা প্রশাসনিক ব্যবস্থা ঠিকঠাক থাকলেও পোশাক পরিবর্তন করার জন্য কোনও ব্যবস্থা নেই । যার জন্য সব থেকে বেশি সমস্যায় পড়েছেন মহিলারা । প্রশাসন যদি এই দিকে নজর দেয় তাহলে খুবই ভালো হয় ।
যদিও অব্যবস্থার কথা মানতে চায়নি প্রশাসন ৷ গঙ্গাসাগরের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সাবিনা বিবি বলেন, "প্রশাসনের তরফ থেকে পুণ্যার্থীদের কথা মাথায় রেখে পোশাক পরিবর্তনের জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে । যে সকল জায়গায় পোশাক পরিবর্তনের স্থান রয়েছে তা আরও বাড়ানো হচ্ছে । আজ এবং কাল মকর সংক্রান্তির পুণ্যস্নান চলবে সে কথা মাথায় রেখে পর্যাপ্ত পরিমাণে পোশাক পরিবর্তনের জায়গা বাড়ানো হবে ।"