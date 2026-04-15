মায়ের আশীর্বাদে বছর শুরুর বাসনা, নববর্ষে তারাপীঠে বিপুল ভক্ত সমাগম

ব্যবসায়ীদের হালখাতা পুজো থেকে শুরু করে পুণ্যার্থীদের প্রার্থনা, নববর্ষে জমজমাট তারাপীঠ ৷ মন্দির চত্বর ঘুরে দেখল ইটিভি ভারত ৷

Tarapith News
পয়লা বৈশাখে তারা মায়ের সাজ (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 15, 2026 at 12:13 PM IST

তারাপীঠ, 15 এপ্রিল: আজ পয়লা বৈশাখ, বাংলা নববর্ষ । বছরের প্রথম দিনেই তারাপীঠ মন্দিরে উপচে পড়ল ভক্তদের ভিড় । সকাল থেকেই দূরদূরান্তের ভক্তদের পাশাপাশি স্থানীয় ব্যবসায়ী, বছর শুরুতেই তারা মায়ের দর্শন পেতে ভক্তদের লাইন ৷ হালখাতা নিয়ে মন্দিরে পুজো দিলেন ব্যবসায়ীরা ৷

আজ প্রতিটি বাঙালির কাছে এক অনন্য অনুভূতি, আবেগের দিন । জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ব্যাপক সাড়ম্বরে পয়লা বৈশাখ পালিত হয় বাংলায় । বাঙালি ব্যবসায়ীদের কাছে এক আলাদা গুরুত্বপূর্ণ দিন । প্রতি বছরের মতোই, আজ ভক্তদের ভিড় লক্ষ্য করা গেল তারাপীঠ মন্দিরে । স্থানীয় ব্যবসায়ীরা ছাড়াও বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত, এমনকি প্রতিবেশী রাজ্যে ঝাড়খন্ড, বিহার থেকেও ভক্তরা মা তারার পুজো দিয়ে নতুন বছর শুরু করতে এদিন তারাপীঠ মন্দিরে ভিড় জমিয়েছেন । কেউ এসেছেন ব্যবসার উন্নতির জন্য পুজো দিতে তো কেউ আবার সংসারের মঙ্গলকামনায় স্বামী-সন্তান নিয়ে মায়ের দর্শনে ৷

অন্যান্য দিনের তুলনায় বিশেষ দিন গুলিতে মা তারার আশীর্বাদ নিতে মন্দিরে ভিড় তুলনামূলক বেশি থাকে ৷ আজ আবার নতুন বছরের প্রথম দিন ৷ স্বাভাবিকভাবেই বিপুল ভিড়ে মন্দির চত্বরে ৷ তার মধ্যে যাতে সুষ্ঠুভাবে পুজো দিতে পারেন ভক্তরা, তার জন্য মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে আলাদা করে নিরাপত্তাকর্মী নিয়োগ থেকে শৃঙ্খলারক্ষার্থে মন্দির চত্বরে বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে । স্থানীয় পুলিশ-প্রশাসনেরও এই দিনটির জন্য বিশেষ নজরদারি রয়েছে ।

হালখাতা পুজো করানোর অপেক্ষায় লাইনে ভক্ত (ইটিভি ভারত)

এই বিষয়ে তারাপীঠ মন্দির কমিটির সভাপতি তারাময় মুখোপাধ্যায় বলেন, "প্রতিবারের মতোই এবারও ভোর চারটে থেকে মায়ের পুজো শুরু হয়েছে । নববর্ষ উপলক্ষে বীরভূমের রামপুরহাট, সাঁইথিয়া, মল্লারপুর থেকে শুরু করে সমগ্র বাংলা, এমনকি বিহার, ঝাড়খণ্ড থেকেও ব্যবসায়ীরা হালখাতা পুজো করাতে এসেছেন । পাশাপাশি বছরের প্রথম দিনে মা তারা কে পুজো দিয়ে সারাবছর ভালো থাকার আশীর্বাদ চেয়ে সাধারণ মানুষও পুজো দিতে ভিড় জমিয়েছেন ।"

বছরের প্রথম দিনে হালখাতা হাতে মায়ের দুয়ারে ব্যবসায়ী (ইটিভি ভারত)

তারাপীঠ মন্দির কমিটির সম্পাদক ধ্রুব চট্টোপাধ্যায়ের কথায়, "বিশেষ দিনগুলিতে ভক্তদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে সমস্ত রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় । সেই মতো আজকেও করা হয়েছে । পুলিশ যেমন রয়েছে তেমনই মন্দির কমিটির তরফ থেকে অতিরিক্ত নিরাপত্তারক্ষী নিয়োগ করা হয়েছে ।"

তারাপীঠ মন্দিরের সেবায়েত গোলক মহারাজ বলেন, "আজ পয়লা বৈশাখ ৷ আজকের দিনে তারাপীঠ মন্দিরে এসে দেবী তারা মায়ের কাছে নিষ্ঠাভরে কিছু মানত করলে সেটা পূর্ণ হবেই । প্রতিদিনই বহু দূর-দূরান্ত থেকে মানুষজন মনোস্কামনা পূরণের আশায় তারাপীঠ মন্দিরে পুজো দিতে আসেন । তবে আজকের দিনটা বিশেষ ৷"

