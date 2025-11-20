ETV Bharat / state

তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে হাতাহাতি, শতাব্দী রায়ের গাড়িতে জুতোর বাড়ি

গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কথা মেনে নিয়েছেন শতাব্দী ৷ তিনি মনে করেন গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব আগেও ছিল আগামিদিনেও থাকবে ৷

সিউড়ি, 20 নভেম্বর: বিধানসভা নির্বাচনের মাত্র কয়েক মাস আগে আবারও প্রকাশ্যে চলে এল শাসক শিবিরের দ্বন্দ্ব ৷ শুধু তাই নয়, দ্বন্দ্বের জেরে সাংসদ শতাব্দী রায়ের গাড়িতে জুতোর বাড়ি মারল ভিড় ! দলে দ্বন্দ্ব আছে এবং থাকবে মেনে নিয়েও সাংসদের পাল্টা দাবি, দলেীয় কর্মীদের ভিড়ে মিশে গিয়ে পরিস্থিতি আরও জটিল করে তুলেছেন সিপিএম ও বিজেপির কর্মীরা ৷

এসআইআর আবহে রাজ্য়ের বিভিন্ন জেলায় ভোটরক্ষা শিবিরে আয়োজন করছে তৃণমূল ৷ বৃহস্পতিবার তেমনই একটি শিবিরের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে সিউড়ি গিয়েছিলেন সাংসদ ৷ তাঁর সামনেই স্থানীয় অঞ্চল সভাপতি বলরাম বাগদিকে ঘিরে ব্যপক বিক্ষোভ দেখালেন দলের কর্মী-সমর্থকরা। অঞ্চল সভাপতিকে নিজের গাড়িতে তুলে নেন সাংসদ ৷ এরপর উত্তেজনা আরও বাড়ে ৷ সাংসদের গাড়ির সামনে শুয়ে চলে বিক্ষোভ। শুরু হয় দুই পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি। নিমেষের মধ্যে পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যায় ৷ ভিড় থেকে সাংসদের গাডি জুতো দিয়ে বাড়ি মারতে থাকে ভিড় ৷

​শতাব্দী বলেন, "আপনাদের ভুল হচ্ছে ৷ যে ছেলেটি ঝামেলা পাকিয়েছে সে সিপিআইএমের বিএলএ-2 ৷ আর যিনি গাড়ির সামনে শুয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন সেই মহিলাকে একাধিকবার বিজেপি নেতাদের পাশে ছবি দেখা গিয়েছে। ফলে তাঁরা যে আমাদের পক্ষে কথা বলবেন না সেটাই স্বাভাবিক। তবে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব আছেই, থাকবেই ৷ কিন্তু, গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে সঙ্গে এই লোকগুলোও আছে ৷ যাঁরা অন্য দলের সঙ্গে যুক্ত ৷ তবে কি অভিযোগ রয়েছে সেটা আমি শুনব ৷"

সিউড়ি 2 নম্বর ব্লকের তৃণমূল সভাপতি নুরুল ইসলামের লোকজনের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরেই বিরোধী ছিল কোমা অঞ্চল সভাপতি বলরাম বাগদির ৷ সেই দ্বন্দ্বই সাংসদের সামনে চরম আকার নেয় ৷ নুরুল ইসলাম বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখের অনুগামী হিসেবে এলাকায় পরিচিত ৷ অঞ্চল সভাপতি বলরাম বাগদি আবার এলাকায় অনুব্রত মণ্ডলের অনুগামী হিসেবে পরিচিত। কাজল আর কেষ্টর দ্বন্দ্বের কথা সকলেই জানে ৷ তৃণমূলের বৈঠক থেকে শুরু করে সামাজিক অনুষ্ঠানে একাধিকবার তা প্রকাশ্যেও এসেছে ৷ একটা সময় বীরভূমে তৃণমূলার কার্যত শেষ কথা ছিলেন অনুব্রত ৷ তবে তার সেই একাধিপত্য এখন আর নেই ৷ কয়েক বছর আগে গরুপাচারের মামলায় জেলে যান কেষ্ট ৷ প্রায় দু'বছরেরও বেশি সময় জেলেই ছিলেন তিনি ৷ তাঁরক অনুপস্থিতিতে এলাকায় কাজলের প্রভাব বাড়ে ৷ কেষ্ট জেলে থাকা অবস্থায় দলের কাজকর্ম পরিচালার জন্য একটি কমিটি তৈরি করে দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷

জেল থেকে ফিরে নিজের হারানো রাজনৈতিক প্রভাব আবারও ফিরে পেতে চাইছেন অনুব্রত ৷ এখান থেকেই দ্বন্দ্বের শুরু ৷ তৃণমূল নেত্রী থেকে শুরু করে দলের শীর্ষ নেতারা বারবার নেতাদের একসঙ্গে চলার বার্তা দিয়েছেন ৷ তাতে দুই নেতাকে একসঙ্গে বৈঠক করতে দেখা গিয়েছে ৷ কিন্তু তাতে কাজের কাজ হয়নি ৷ প্রায়সই এই বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে ৷ এবার দুই নেতার অনুগামী হিসেবে পরিচিত দুই স্থানীয় নেতার দ্বন্দ্ব তীব্র আকার নিল ৷ তার জেরে সাংসদের গাড়িতে জুতোর বাড়ি মারল ভিড় ৷

শতাব্দী রায়ের গাড়িতে উড়ে এল জুতো
TMC MP STABI ROY

