পাথর মাফিয়ার আত্মীয়ের বাড়িতে উদ্ধার 5.5 কোটি ও 15 কেজি সোনা, পুলিশকে ধন্যবাদ শুভেন্দুর

পাথর মাফিয়ার আত্মীয়ের বাড়িতে উদ্ধার 5.5 কোটি ও 15 কেজি সোনা, পুলিশকে ধন্যবাদ শুভেন্দুর
বীরভূমের মহম্মদবাজারের ঘটনা ৷ এখনও টাকা গোনা চলছে ৷ এই নিয়ে এক্স-এ পোস্ট করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷
Published : July 29, 2026 at 3:22 PM IST
মহম্মদবাজার (বীরভূম), 29 জুলাই: বীরভূমের পাথর মাফিয়া টুলু মণ্ডলের আত্মীয়ের বাড়ি থেকে তল্লাশি চালিয়ে সাড়ে 5 কোটি টাকা ও 15 কেজি সোনা উদ্ধার করল বীরভূম পুলিশ ৷ বুধবার ভোর থেকে মহম্মদবাজারে মীনার মণ্ডলের বাড়িতে তল্লাশি অভিযান শুরু করে বীরভূম পুলিশের বিশেষ দল ৷ এখনও পর্যন্ত চলছে তল্লাশি ৷ পাঁচটি টাকা গোনার মেশিন নিয়ে চলছে গণনার কাজ ৷ ফলে উদ্ধার হওয়া টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে পারে ৷
ইতিমধ্যেই এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে পুলিশকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । রাজ্য পুলিশের ডিজি ও বীরভূমের পুলিশ সুপারকে অভিনন্দন জানিয়েছেন তিনি । পাশাপাশি, দুর্নীতির বিরুদ্ধে রাজ্য সরকারের ‘জিরো টলারেন্স’ নীতির কথাও আরও একবার স্পষ্ট করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ।
তৃণমূল কংগ্রেসের শাসনকালে বীরভূমে বেতাজ বাদশা ছিলেন মহম্মদ নিজামুদ্দিন ওরফে টুলু মণ্ডল । পাথর মাফিয়া হিসাবেই পরিচিত তিনি ৷ এছাড়া, বিপুল বেআইনি বালির কারবারেও তার নাম রয়েছে । বিরোধী দলে থাকাকালীন একাধিকবার এই টুলু মণ্ডলের কার্যকলাপ নিয়ে সরব হয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী ।
এদিন ভোরে বীরভূমের মহম্মদবাজারে টুলু মণ্ডলের আত্মীয় মীনার মণ্ডলের বাড়িতে হানা দেয় বীরভূম পুলিশের বিশেষ দল ৷ বীরভূমের অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার (হেড কোয়ার্টার) নীলেশ শ্রীকান্ত গায়কোয়াড়ের নেতৃত্বে মহম্মদবাজার-সহ বেশ কয়েকটি থানার পুলিশ ম্যারাথন তল্লাশির পর বিপুল পরিমাণ নগদ টাকা ও সোনার বাট উদ্ধার হয় । দুপুরে টাকা গোনার জন্য পাঁচটি গণনা মেশিন ও বড় বড় ট্যাঙ্ক নিয়ে অফিসারেরা ভিতরে প্রবেশ করেন ৷
আগে পেশায় তিনি বাস চালক ছিলেন ৷ টুলু মণ্ডলের ছত্রছায়ায় ফুলে ফেঁপে ওঠেন তাঁর আত্মীয়রাও ৷ তাঁদের মধ্যে একজন মহম্মদবাজারে বাসিন্দা এই মীনার মণ্ডল । গত 15 বছরের বিপুল সম্পত্তির মালিক এই মীনার ৷ পুলিশ টাকা ও সোনা উদ্ধারের পাশাপাশি কীভাবে এই সম্পদ এল, তার উৎস অনুসন্ধান করছে ।
ইতিমধ্যেই এক্স হ্যান্ডেলে টাকা গোনার ভিডিয়ো পোস্ট করে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী লেখেন, নগদ প্রায় সাড়ে 5 কোটি টাকা ও 15 কেজি সোনা উদ্ধার হয়েছে। তবে এখনও গণনা চলছে ৷ উদ্ধার হওয়া টাকা ও সোনার পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে পারে ৷ মুখ্যমন্ত্রী আরও স্পষ্ট করেছেন, বীরভূমের বালি মাফিয়া টুলু মণ্ডলের আত্মীয়ের বাড়ি থেকে এই টাকা ও সোনা উদ্ধার হয়েছে ৷ এই মীনার মণ্ডলও পাথর কারবারি হিসাবে পরিচিত ।
Commendable job by our Law Enforcement personnel for the crackdown on Sand Mafia.— Suvendu Adhikari (@SuvenduWB) July 29, 2026
Following a precise operation based on source based information, Birbhum Police conducted a major raid under Mohammad Bazar PS targeting the hideout of illegal sand mafia Tullu Mondal alias Mohd… pic.twitter.com/Ln4XJCWKKY
মুখ্যমন্ত্রী তাঁর পোস্টে আরও লিখেছেন, “দ্রুত, পেশাদারিত্বের সঙ্গে এবং দৃঢ় পদক্ষেপ করে এই অভিযান সফলভাবে সম্পন্ন করেছে পুলিশ ।” এই সফল অভিযানের জন্য রাজ্যের ডিজিপি, বীরভূমের পুলিশ সুপার-সহ বীরভূম জেলা পুলিশের সমস্ত আধিকারিক ও কর্মীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন তিনি ।
একই সঙ্গে দুর্নীতিবাজদের কড়া বার্তাও দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী । এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, “দুর্নীতির বিরুদ্ধে রাজ্য সরকারের অভিযান অব্যাহত থাকবে । জনসম্পদ লুট করে এবং তৎকালীন শাসকদলের মদতে অবৈধভাবে সম্পদ গড়ে তোলা কোনও ব্যক্তিকেই ছাড় দেওয়া হবে না ।”
মাফিয়াদের কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সংযোজন, “জনগণের সম্পদ জনগণেরই, তা লুট করলে আইনের সর্বোচ্চ কঠোরতার মুখোমুখি হতে হবে ।” দুর্নীতি এবং মাফিয়া চক্রের বিরুদ্ধে প্রশাসনের এই নজরদারি যে কঠোরভাবে জারি থাকবে, সে কথাও নিজের পোস্টে নিশ্চিত করেছেন তিনি ।
উল্লেখ্য, বীরভূমের মহম্মদবাজার, নলহাটি, দেউচা-পাচামি এলাকায় বেআইনি প্রায় 250টি পাথর খাদান পরিচালনা হত এই টুলু মণ্ডলের হাত ধরে ৷ নকল ডিসিআর চালিয়ে কোটি কোটি টাকার কারবার চলত তাঁর হাত ধরে ৷ তৎকালীন শাসক দলের নেতারা থেকে প্রশাসনের মদত ছিল বলেও অভিযোগ ।
এই প্রসঙ্গে সাঁইথিয়া বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক কৃষ্ণকান্ত সাহা বলেন, ‘‘মাফিয়ারাজের অবসান ৷ মুখ্যমন্ত্রীর জিরো টলারেন্সকে ধন্যবাদ জানাই ৷ এরা দিনের পর দিন বেআইনি কাজ করেছে তৃণমূলের মদতে । আর এসব চলবে না ।’’ এখনও পর্যন্ত পুলিশের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া দেওয়া হয়নি ৷
প্রসঙ্গত, গরুপাচার ও কয়লাপাচার মামলায় বীরভূমের মহাম্মদবাজার ও সিউড়িতে এই টুলু মণ্ডলের বাড়ি ও অফিসে যৌথভাবে হানা দিয়েছিল সিবিআই ও ইডি । দীর্ঘ তল্লাশি চালিয়েছিল দুই কেন্দ্রীয় সংস্থা ৷ পরে বেশ কয়েকবার কলকাতার নিজাম প্যালেসে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল সিবিআই ।
এমনকী, দিল্লিতে ডেকেও পাথর ও বালি মাফিয়া টুলু মণ্ডলকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট । এছাড়াও, গরুপাচার ও আর্থিক তছরুপের মামলায় অনুব্রত মণ্ডল গ্রেফতার হওয়ার পর এই টুলু মণ্ডলের গ্রেফতারির আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল ৷ সেই সময় মহম্মদবাজার থানায় টুলু মণ্ডলের বিরুদ্ধে একটি মামলা রুজু করে 'এক প্রকার শেল্টার দিতে' 2022 সালের 6 নভেম্বর তাঁকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ । এক প্রকার একছত্র আধিপত্য চালাত এই টুলু মণ্ডল ।