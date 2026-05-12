সুন্দরবনে নতুন আতঙ্ক! পুকুরে টর্চের আলো ফেলতেই আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হওয়ার জোগাড়

পুকুরে কুমির (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 12, 2026 at 2:30 PM IST

পাথরপ্রতিমা, 12 মে: জলে জঙ্গলে ঘেরা সুন্দরবনে বাঘের আতঙ্ক নতুন নয় ! এবার তার সঙ্গে উপকূল এলাকায় জুড়ল কুমিরও! তাও আবার কিনা পুকুরে !

রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে আচমকাই পুকুরে দেখা মিলল বিশাল আকৃতির কুমিরের । আর সেই দৃশ্য চোখে পড়তেই আতঙ্কে চিৎকার করে ওঠেন এক বাসিন্দা । মুহূর্তের মধ্যে ঘুম ভেঙে রাস্তায় নেমে পড়েন গ্রামের মানুষ । দক্ষিণ 24 পরগনার পাথরপ্রতিমা ব্লকের জি প্লট গ্রাম পঞ্চায়েতের সীতারামপুর এলাকায় রবিবার গভীর রাতে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায় ।

পুকুরে কুমির আতঙ্ক (নিজস্ব ভিডিয়ো)

স্থানীয় বাসিন্দা নারায়ণ দাস রবিবার রাতে বাজার থেকে বাড়ি ফিরে বাড়ির পাশের পুকুরে পা ধুতে গিয়েছিলেন । রাত তখন প্রায় ন'টা । চারপাশে ঘন অন্ধকার । হাতে থাকা টর্চের আলো জলের উপর ফেলতেই আচমকা যেন থমকে যান তিনি । পুকুরের কালো জলের মধ্যে দু'টি জ্বলজ্বলে চোখ ! প্রথমে বিষয়টি বিশ্বাস করতে পারেননি । কিন্তু কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই জলের ভিতর বিশাল এক প্রাণীর নড়াচড়া চোখে পড়তেই বুক কেঁপে ওঠে তাঁর । আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হওয়ার জোগাড় ! আর তারপরই আতঙ্কে চিৎকার ।

নারায়ণের চিৎকার শুনে ছুটে আসেন প্রতিবেশীরা । মুহূর্তে পুকুরপাড়ে জমে যায় ভিড় । কেউ মোবাইলের আলো ফেলছেন, কেউ দূর থেকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করছেন সত্যিই কুমির কি না ! কিন্তু ততক্ষণে আতঙ্ক গোটা এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে । অনেকেই বাড়ি থেকে ছোট ছেলেমেয়েদের টেনে ভিতরে নিয়ে যান । কেউ আবার দরজা-জানালা বন্ধ করে দেন তড়িঘড়ি ।

স্থানীয়দের অনুমান, সুন্দরবনের খাঁড়ি বা নদী থেকে জোয়ারের টানে কুমিরটি লোকালয়ে ঢুকে পড়েছে । কারণ এই উপকূল এলাকায় মাঝেমধ্যেই নদী থেকে বন্যপ্রাণী গ্রামে ঢুকে পড়ার ঘটনা ঘটে । তবে লোকালয়ের একেবারে ভিতরে, বাড়ির পাশের পুকুরে কুমির দেখা যাওয়ায় আতঙ্ক আরও বেড়েছে ।

খবর পেয়ে রাতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় গোবর্ধনপুর কোস্টাল থানার পুলিশ । পরে বনদফতরের কর্মীরাও সেখানে যান । এলাকাবাসীকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখার নির্দেশ দেওয়া হয় । সোমবার সকাল হতেই শুরু হয় তল্লাশি অভিযান । পুকুরে জাল ফেলে খোঁজ শুরু করেন বনকর্মীরা । যদিও কুমিরটিকে আর দেখা যায়নি, তবে পুকুরের কাদায় স্পষ্ট পায়ের ছাপ মিলেছে বলে দাবি বনদফতরের ।

বনদফতরের এক কর্মীর কথায়, "কুমিরটি রাতের অন্ধকারেই অন্যত্র চলে গিয়ে থাকতে পারে । তবুও কোনও ঝুঁকি নেওয়া হচ্ছে না । গোটা এলাকা নজরে রাখা হয়েছে ।"

ঘটনার পর থেকেই সীতারামপুরে আতঙ্কের আবহ । বিশেষ করে শিশুদের একা বাইরে যেতে দিচ্ছেন না অভিভাবকেরা । পুকুর বা নদীতে স্নান তো দূরে থাক, অনেকেই ধারে-কাছে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন । এলাকায় মাইকিং করে সতর্কতাও জারি করেছে বনদফতর। রাতে একা জলাশয়ের ধারে না যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে গ্রামবাসীদের।

পরিবেশবিদদের মতে, সুন্দরবনে নদীর গতিপথ বদল, জোয়ারের প্রভাব এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্যের পরিবর্তনের কারণেই বন্যপ্রাণীরা ক্রমশ লোকালয়ের দিকে চলে আসছে । বাঘের পর এবার কুমিরের উপস্থিতিও নতুন করে উদ্বেগ বাড়াচ্ছে উপকূলবাসীর মনে ।

