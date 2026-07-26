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জন্ম-মৃত্যুর নথি তদন্তে শ্মশানের রেজিস্টার সিজ, 3 দিন বন্ধ দাহকাজ! নাভিশ্বাস স্থানীয়দের

নিয়ম অনুযায়ী, কোনও মৃতদেহ দাহ করার আগে মৃত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা, পরিচয়-সহ সমস্ত তথ্য শ্মশানের রেজিস্টারে নথিভুক্ত করা বাধ্যতামূলক । পরিবারের প্রতিনিধির স্বাক্ষরও নিতে হয়।

cremations halted in Malda
বন্ধ দাহকার্য (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 26, 2026 at 5:47 PM IST

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মালদা, 26 জুলাই: জন্ম-মৃত্যুর শংসাপত্রের তদন্তে নেমে পুলিশ তুলে নিয়ে গেল শ্মশানের রেজিস্টার । আর সেই সিদ্ধান্তেই থমকে গেল শেষযাত্রার সমস্ত প্রক্রিয়া । রেজিস্টার না-থাকায় গত তিনদিন ধরে পুরাতন মালদা শহরের লোলাবাগ বৈদ্যুতিক শ্মশানে বন্ধ রয়েছে দাহকার্য । মৃতদেহ নিয়ে এসে ফিরে যেতে হচ্ছে বহু পরিবারকে । প্রশাসনিক তদন্তের জেরে এমন পরিস্থিতি তৈরি হওয়ায় ক্ষোভ ছড়িয়েছে পুরাতন মালদা পুরসভাতেও।

রাজ্য সরকারের নির্দেশে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন পুরসভা ও পুরনিগমে জন্ম-মৃত্যুর শংসাপত্র খতিয়ে দেখার কাজ চলছে । সেই তদন্তের অংশ হিসেবেই মালদার দুই পুরসভায় নথি পরীক্ষা শুরু হয় । অভিযোগ, তদন্ত চলাকালীন পুরাতন মালদা পুরসভার অধীন লোলাবাগ শ্মশানের মূল রেজিস্টারও পুলিশ বাজেয়াপ্ত করে থানায় নিয়ে যায় । আর তাতেই কার্যত অচল হয়ে পড়ে শ্মশানের পরিষেবা ।

জন্ম-মৃত্যুর নথি তদন্তে শ্মশানের রেজিস্টারই সিজ ! মালদায় তিন দিন বন্ধ দাহকার্য, নাভিশ্বাস (ইটিভি ভারত)

নিয়ম অনুযায়ী, কোনও মৃতদেহ দাহ করার আগে মৃত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা, পরিচয়-সহ সমস্ত তথ্য শ্মশানের রেজিস্টারে নথিভুক্ত করা বাধ্যতামূলক । পরিবারের প্রতিনিধির স্বাক্ষরও নিতে হয় । সেই রেজিস্টার না-থাকলে আইনত দাহকার্য করা সম্ভব নয় । ফলে গত তিন দিন ধরে শ্মশানে কোনও মৃতদেহ গ্রহণ করা হয়নি ।

লোলাবাগ শ্মশানের এক কর্মী বলেন, "প্রতিদিন এখানে 12 থেকে 15টি মৃতদেহের শেষকৃত্য হয় । পুলিশের পাঠানো বেওয়ারিশ দেহও আসে । কিন্তু তিন দিন আগে হঠাৎ মালদা থানার পুলিশ রেজিস্টার নিয়ে যায় । নতুন তথ্য নথিভুক্ত করার খাতা না থাকায় আমরা দাহকার্য বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছি ।”

cremations halted in Malda
লোলাবাগ বৈদ্যুতিক শ্মশান (নিজস্ব চিত্র)

মালদা জেলায় বৈদ্যুতিক চুল্লি রয়েছে মাত্র দুটি শ্মশানে- একটি ইংরেজবাজারের সাদুল্লাপুরে এবং অন্যটি পুরাতন মালদার লোলাবাগে । সাদুল্লাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার অন্তর্গত হওয়ায় সেখানে এই তদন্তের প্রভাব পড়েনি । কিন্তু পুরসভার অধীন হওয়ায় লোলাবাগ শ্মশানেই তৈরি হয়েছে জটিলতা । ফলে বহু পরিবারকে বিকল্প শ্মশানের খোঁজ করতে হচ্ছে।

ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন পুরাতন মালদা পুরসভার চেয়ারম্যান বিভূতিভূষণ ঘোষ । তাঁর বক্তব্য, "জন্ম-মৃত্যুর শংসাপত্র নিয়ে তদন্ত হবে, সেটা প্রশাসনিক বিষয় । কিন্তু তদন্তের নামে শ্মশানের রেজিস্টার তুলে নিয়ে যাওয়ায় পরিষেবাই বন্ধ হয়ে গেল । আমাদের আগে থেকে কিছু জানানো হয়নি । প্রশাসনিক আধিকারিকদের আসার কথা ছিল, পুলিশ এসে রেজিস্টার নিয়ে যাবে, তা জানা ছিল না ।"

তিনি আরও বলেন, "রেজিস্টার সিজ করারও নির্দিষ্ট পদ্ধতি রয়েছে । আমাদের সময় দেওয়া উচিত ছিল, যাতে বিকল্প রেজিস্টারের ব্যবস্থা করা যায় । এখন রেজিস্টার না থাকায় কোনও মৃতদেহ দাহ করা সম্ভব হচ্ছে না । এটা হঠকারী সিদ্ধান্ত ।”

পরিস্থিতির কথা জানিয়ে ইতিমধ্যেই মালদার সদর মহকুমাশাসকের কাছে লিখিত রিপোর্ট পাঠিয়েছেন পুরাতন মালদা পুরসভার এক্সিকিউটিভ অফিসার । প্রশাসনিক সূত্রের খবর, সমস্যা মেটাতে নতুন একটি রেজিস্টারের ব্যবস্থা করা হয়েছে । রবিবার বিকেল থেকেই লোলাবাগ শ্মশানে ফের স্বাভাবিকভাবে দাহকার্য শুরু হতে পারে ।

TAGGED:

CREMATORIUM REGISTER SEIZED
BIRTH AND DEATH RECORD
MALDA CREMATION
মালদা শ্মশান
CREMATIONS HALTED

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