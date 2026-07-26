জন্ম-মৃত্যুর নথি তদন্তে শ্মশানের রেজিস্টার সিজ, 3 দিন বন্ধ দাহকাজ! নাভিশ্বাস স্থানীয়দের

জন্ম-মৃত্যুর নথি তদন্তে শ্মশানের রেজিস্টার সিজ, 3 দিন বন্ধ দাহকাজ! নাভিশ্বাস স্থানীয়দের
নিয়ম অনুযায়ী, কোনও মৃতদেহ দাহ করার আগে মৃত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা, পরিচয়-সহ সমস্ত তথ্য শ্মশানের রেজিস্টারে নথিভুক্ত করা বাধ্যতামূলক । পরিবারের প্রতিনিধির স্বাক্ষরও নিতে হয়।
Published : July 26, 2026 at 5:47 PM IST
মালদা, 26 জুলাই: জন্ম-মৃত্যুর শংসাপত্রের তদন্তে নেমে পুলিশ তুলে নিয়ে গেল শ্মশানের রেজিস্টার । আর সেই সিদ্ধান্তেই থমকে গেল শেষযাত্রার সমস্ত প্রক্রিয়া । রেজিস্টার না-থাকায় গত তিনদিন ধরে পুরাতন মালদা শহরের লোলাবাগ বৈদ্যুতিক শ্মশানে বন্ধ রয়েছে দাহকার্য । মৃতদেহ নিয়ে এসে ফিরে যেতে হচ্ছে বহু পরিবারকে । প্রশাসনিক তদন্তের জেরে এমন পরিস্থিতি তৈরি হওয়ায় ক্ষোভ ছড়িয়েছে পুরাতন মালদা পুরসভাতেও।
রাজ্য সরকারের নির্দেশে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন পুরসভা ও পুরনিগমে জন্ম-মৃত্যুর শংসাপত্র খতিয়ে দেখার কাজ চলছে । সেই তদন্তের অংশ হিসেবেই মালদার দুই পুরসভায় নথি পরীক্ষা শুরু হয় । অভিযোগ, তদন্ত চলাকালীন পুরাতন মালদা পুরসভার অধীন লোলাবাগ শ্মশানের মূল রেজিস্টারও পুলিশ বাজেয়াপ্ত করে থানায় নিয়ে যায় । আর তাতেই কার্যত অচল হয়ে পড়ে শ্মশানের পরিষেবা ।
নিয়ম অনুযায়ী, কোনও মৃতদেহ দাহ করার আগে মৃত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা, পরিচয়-সহ সমস্ত তথ্য শ্মশানের রেজিস্টারে নথিভুক্ত করা বাধ্যতামূলক । পরিবারের প্রতিনিধির স্বাক্ষরও নিতে হয় । সেই রেজিস্টার না-থাকলে আইনত দাহকার্য করা সম্ভব নয় । ফলে গত তিন দিন ধরে শ্মশানে কোনও মৃতদেহ গ্রহণ করা হয়নি ।
লোলাবাগ শ্মশানের এক কর্মী বলেন, "প্রতিদিন এখানে 12 থেকে 15টি মৃতদেহের শেষকৃত্য হয় । পুলিশের পাঠানো বেওয়ারিশ দেহও আসে । কিন্তু তিন দিন আগে হঠাৎ মালদা থানার পুলিশ রেজিস্টার নিয়ে যায় । নতুন তথ্য নথিভুক্ত করার খাতা না থাকায় আমরা দাহকার্য বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছি ।”
মালদা জেলায় বৈদ্যুতিক চুল্লি রয়েছে মাত্র দুটি শ্মশানে- একটি ইংরেজবাজারের সাদুল্লাপুরে এবং অন্যটি পুরাতন মালদার লোলাবাগে । সাদুল্লাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার অন্তর্গত হওয়ায় সেখানে এই তদন্তের প্রভাব পড়েনি । কিন্তু পুরসভার অধীন হওয়ায় লোলাবাগ শ্মশানেই তৈরি হয়েছে জটিলতা । ফলে বহু পরিবারকে বিকল্প শ্মশানের খোঁজ করতে হচ্ছে।
ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন পুরাতন মালদা পুরসভার চেয়ারম্যান বিভূতিভূষণ ঘোষ । তাঁর বক্তব্য, "জন্ম-মৃত্যুর শংসাপত্র নিয়ে তদন্ত হবে, সেটা প্রশাসনিক বিষয় । কিন্তু তদন্তের নামে শ্মশানের রেজিস্টার তুলে নিয়ে যাওয়ায় পরিষেবাই বন্ধ হয়ে গেল । আমাদের আগে থেকে কিছু জানানো হয়নি । প্রশাসনিক আধিকারিকদের আসার কথা ছিল, পুলিশ এসে রেজিস্টার নিয়ে যাবে, তা জানা ছিল না ।"
তিনি আরও বলেন, "রেজিস্টার সিজ করারও নির্দিষ্ট পদ্ধতি রয়েছে । আমাদের সময় দেওয়া উচিত ছিল, যাতে বিকল্প রেজিস্টারের ব্যবস্থা করা যায় । এখন রেজিস্টার না থাকায় কোনও মৃতদেহ দাহ করা সম্ভব হচ্ছে না । এটা হঠকারী সিদ্ধান্ত ।”
পরিস্থিতির কথা জানিয়ে ইতিমধ্যেই মালদার সদর মহকুমাশাসকের কাছে লিখিত রিপোর্ট পাঠিয়েছেন পুরাতন মালদা পুরসভার এক্সিকিউটিভ অফিসার । প্রশাসনিক সূত্রের খবর, সমস্যা মেটাতে নতুন একটি রেজিস্টারের ব্যবস্থা করা হয়েছে । রবিবার বিকেল থেকেই লোলাবাগ শ্মশানে ফের স্বাভাবিকভাবে দাহকার্য শুরু হতে পারে ।