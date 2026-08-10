নির্মাণ শিল্পে সরকারের অডিটকে স্বাগত জানাল ক্রেডাই, উপকৃত গ্রাহক-ব্যবসায়ী দু'পক্ষই

নির্মাণ শিল্পে সরকারের অডিটকে স্বাগত জানাল ক্রেডাই, উপকৃত গ্রাহক-ব্যবসায়ী দু'পক্ষই
পশ্চিমবঙ্গের আবাসন ও নির্মাণ খাতে বছরে 20 হাজার কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগ হয় ৷ সেখান থেকে রাজ্যের কোষাগারে 7,500 কোটি টাকা আয় হয় ।
Published : August 10, 2026 at 8:30 PM IST
কলকাতা, 10 অগস্ট: তারাতলায় গুদাম বিপর্যয়ে একাধিক প্রাণহানির ঘটনায় রাজ্য সরকার তৈরি করেছিল হাই-পাওয়ার কমিটি ৷ যারা একমাসেরও বেশি সময় ধরে কলকাতা-সহ 13টি পুরসভা এলাকার বহুতলের নির্মাণকার্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ অডিট করেছে ৷ সেই অডিটকে সাধুবাদ জানাল নির্মাণকারীদের সংগঠন ক্রেডাই বেঙ্গল ৷ সংগঠনের মতে, অডিটের জেরে গ্রাহকরা চিন্তা মুক্ত হবেন ৷ তাঁরা নিশ্চিন্তে সারা জীবনের জমানো পুঁজি দিয়ে স্বপনের ফ্ল্যাট কিনতে পারবেন ৷ গ্রাহকদের আস্থা বৃদ্ধির সঙ্গেই নির্মাণ ব্যবসার উন্নতি হবে বলে আশা ক্রেডাইয়ের সদস্যদের ৷
রিয়েল এস্টেট সেক্টরকে পুনরুজ্জীবিত করতে রাজ্য সরকারের সংস্কারের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে ক্রেডাই ওয়েস্ট বেঙ্গল ৷ RERA-র কঠোর সম্মতি, নিরাপত্তাবিধি, উপভক্তা সুরক্ষা এবং টেকসই নগরোন্নয়নের উপর জোর দেওয়া হয়েছে ৷ রাজ্যের বেসরকারি আবাসন ও নির্মাণ সংস্থাগুলির শীর্ষ সংগঠন 'ক্রেডাই ওয়েস্ট বেঙ্গল'। রাজ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিবেশ সহজতর, দ্রুততার সঙ্গে প্রকল্পের অনুমোদন প্রক্রিয়া এবং বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ জোরদার করার লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাম্প্রতিক নীতিগত উদ্যোগগুলিকে স্বাগত জানিয়েছে তারা ৷
সুসংগঠিত ও 'রেরা' (RERA) বিধিসম্মত ডেভেলপারদের সম্মিলিত মঞ্চ হিসেবে, ক্রেডাই ওয়েস্ট বেঙ্গল সংস্কারের এই উদ্যোগটিকে একটি সময়োপযোগী ও গঠনমূলক পদক্ষেপ বলে মনে করছে ৷ এর জেরে রিয়েল এস্টেট খাতে বিনিয়োগের জন্য আরও আকর্ষণীয় ও নির্ভরযোগ্য হয়ে উঠবে পশ্চিমবঙ্গ ৷ ক্রেডাই সূত্রে বেশ কিছু তথ্য উঠে এসেছে ৷ সেগুলি হল-
অর্থনৈতিক চালিকাশক্তি
পশ্চিমবঙ্গের আবাসন ও নির্মাণ খাতে (রিয়েল এস্টেট সেক্টর) বছরে 20 হাজার কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগ হয় ৷ সেখান থেকে রাজ্যের কোষাগারে 7,500 কোটি টাকা আয় হয় ৷ পাশাপাশি এটি 60 লক্ষ মানুষের জীবিকার সংস্থান করে ৷ যার ফলে কৃষিখাতের পরেই এটি রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী সেক্টর হিসেবে পরিচিত ৷ রাজ্যের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান স্তম্ভ হিসেবে নির্মাণ শিল্প, ব্যাঙ্কিং, অর্থনীতি এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য শিল্পের উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব ফেলে ৷ তাই পশ্চিমবঙ্গের সামগ্রিক অর্থনৈতিক গতি বজায় রাখার জন্য এর ধারাবাহিকতা অপরিহার্য ৷
অবৈধ নির্মাণের ক্ষেত্রে জিরো টলারেন্স
ক্রেডাই স্পষ্ট করেছে, নির্মাণকাজ চলা প্রকল্পগুলির বিষয়ে রাজ্য সরকারের সাম্প্রতিক বিশেষ অডিটে যে 26টি প্রকল্পকে অবৈধ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, সেগুলির সঙ্গে ক্রেডাই-এর কোনও সদস্য জড়িত নন ৷ ক্রেডাই নিয়ম-কানুন মেনে চলে-না এমন নির্মাতাদের নিজেদের সদস্যপদ দেয় না ৷ কারণ, এই ধরনের অসাধু ও ক্ষণস্থায়ী ব্যবসায়ীরা সমগ্র বৈধ রিয়েল এস্টেট সংস্থার সুনাম ও অর্থনীতির ক্ষতি করে ৷
ক্রেতাদের জন্য ক্রেডআই-এর পরামর্শ
বাড়ি বা ফ্ল্যাটের গ্রাহকদের জোরালোভাবে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, তাঁরা যেন শুধুমাত্র CREDAI-এর সদস্য ডেভেলপারদের দ্বারা বাস্তবায়িত এবং RERA-নিবন্ধিত প্রকল্প থেকেই বাড়ি কেনেন ৷ কারণ এই ডেভেলপাররা সংগঠনের আচরণবিধি এবং আইনি বিধিনিষেধ মেনে কাজ করে এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ৷ ফলে গ্রাহকদের বিনিয়োগ করা অর্থ সুরক্ষিত থাকে এবং আইনি জটিলতার মধ্যে পড়ার ঝুঁকি থাকে না ৷
শহুরে মেধা ও শ্রম অন্যত্র যাওয়া ঠেকানো
দক্ষ মেধা ও শ্রমের বাইরের রাজ্যে চলে যাওয়ার প্রবণতা রোধ করতে কলকাতা তথা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে আবাসন ব্যবসার সম্প্রসারণ এবং পরিকল্পিত নগরোন্নয়ন অত্যন্ত জরুরি ৷ বিভিন্ন পেশার সঙ্গে জড়িতদের ধরে রাখতে এবং রাজ্যে নতুন শিল্প ও বিনিয়োগ আনতে উন্নতমানের আবাসন, বাণিজ্যিক স্থান ও আধুনিক নগর পরিকাঠামো অপরিহার্য ৷
গত 6 অগস্ট, কলকাতার মিলন মেলায় আয়োজিত একটি সরকারি সম্মেলনে সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গের সদস্যদের প্রতিনিধি দলকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল ৷ প্রতিনিধিদলটি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল, শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়, পুর প্রতিমন্ত্রী উমেশ রাই, মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল এবং রাজ্যের অন্যান্য আধিকারিকদের সঙ্গে দেখা করে ৷
পশ্চিমবঙ্গ সরকার রিয়েল এস্টেস ব্যবসায় নিরাপত্তা ও বিধি-বিধান সংক্রান্ত বিষয়গুলি সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে, যার মধ্যে ডেভেলপার, আর্কিটেক্ট, স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার, জিওটেকনিক্যাল বিশেষজ্ঞ, সাইট ম্যানেজার, প্রজেক্ট ম্যানেজার এবং সাইট ইঞ্জিনিয়ারদের সচেতন করার লক্ষ্যে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করে ৷ সেখানে অগ্নিমিত্রা পালের নেতৃত্বে আধিকারিকরা তাঁদের বক্তব্য রাখেন ৷
RERA-র বাধ্যবাধকতা
ক্রেডাই-এর তরফে জানানো হয়েছে, তারা জোর দিচ্ছে RERA-র নিয়মকানুন কঠোরভাবে মেনে চলায় ৷ নিয়ম মানার ক্ষেত্রে ঢিলেমি দেওয়া চলবে না-বলে স্পষ্ট করেছে ক্রেডাই ৷ গ্রাহকদের সবসময় ডেভেলপারের বিশ্বাসযোগ্যতা যাচাই করে নেওয়ার পারমর্শও দেওয়া হয়েছে ৷ সম্প্রতি চিহ্নিত করা 26টি অবৈধ প্রকল্পের বিষয়ে ক্রেডাই নিশ্চিত করেছে যে, এগুলির কোনওটির সঙ্গে তাদের কোনও সদস্য জড়িত নয় ৷
আইনের যথাযথ প্রয়োগ
গ্রাহকদের সুরক্ষার জন্য আবাসন তৈরি ও বিক্রি সংক্রান্ত আইনগুলি যথেষ্ট কঠোর ৷ তবে গ্রাহকদের এ বিষয়ে সতর্ক ও সচেতন থাকতে হবে ৷ সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডের আড়ালে তোলাবাজি ও ব্ল্যাকমেইলের বাড়তে থাকা ঘটনার বিষয়েও সংগঠনের তরফে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে ৷ এ ধরনের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছে ক্রেডআই ৷
অডিট প্রসঙ্গে ক্রেডাই পশ্চিমবঙ্গের সভাপতি সুশীল মোহতা বলেন, "বিল্ডিংয়ের নিরাপত্তা ও বিধিবদ্ধ নিয়মকানুন মেনে চলার বিষয়টি উন্নত করার লক্ষ্যে রাজ্য সরকারের প্রস্তাবিত আদর্শ কার্যপদ্ধতিকে (SOP) আমরা স্বাগত জানাই ৷ সরকার স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রায় 590টি প্রকল্পের প্রস্তাব পর্যালোচনা করেছে ৷ এর মধ্যে প্রায় 60 শতাংশ প্রস্তাব শীঘ্রই অনুমোদন পাবে বলে আশা করা হচ্ছে ৷ সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতির ক্ষেত্রে সময়সীমা-ভিত্তিক সংশোধনীমূলক পদক্ষেপের অনুমতি দেওয়া একটি বাস্তবসম্মত ব্যবস্থা ৷ এর ফলে নিয়মকানুন পুরোপুরি মেনে চলার বিষয়টি নিশ্চিত করার পাশাপাশি নির্মাণকাজ পুনরায় শুরু করা সম্ভব হয় ৷ ক্রেডাই নিয়মকানুন আরও ভালোভাবে মেনে চলা এবং ঝুলে থাকা প্রকল্পগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনার ক্ষেত্রে পূর্ণ সহযোগিতা নিশ্চিত করছে ৷"
ক্রেডাই কলকাতার সদ্য প্রাক্তন সভাপতি সিদ্ধার্থ পানসারি বলেন, "অবৈধ ও অ-স্বীকৃত নির্মাণকাজের বিরুদ্ধে এই অভিযান দীর্ঘমেয়াদি ক্ষেত্রে প্রকৃত নির্মাতাদের সাহায্য করবে । গ্রাহকদের তাঁদের সারা জীবনের সঞ্চয় বিনিয়োগের আগে আরও ভালোভাবে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্যও করবে ৷ সিন্ডিকেট সমস্যাটি 15 বছরেরও বেশি সময় ধরে অমীমাংসিত অবস্থায় পড়ে ছিল ৷ সরকার পরিবর্তনের পর সাত দিনেরও কম সময়ের মধ্যে এর অবসান ঘটেছে ৷ ক্রেডাই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর দৃষ্টিভঙ্গির প্রশংসা করছে ৷
এ নিয়ে কলকাতা শাখার সভাপতি অপূর্ব সালারপুরিয়া বলেন, "সরকারের সক্রিয় পদক্ষেপ রাজ্যজুড়ে নির্মাণকাজ পুনরায় শুরু করতে সাহায্য করবে ৷ এর ফলে বিশাল এই রিয়েল এস্টেট ব্যবস্থা তাৎক্ষণিকভাবে উপকৃত হবে ৷ এই সেক্টরের ওপর নির্ভরশীল বিপুল সংখ্যক কর্মীর জীবিকা সুরক্ষিত হবে এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে ৷"
ক্রেডাই ওয়েস্ট বেঙ্গলের প্রকাশিত হাই-পাওয়ার কমিটির অডিট তথ্য-
মোট চিহ্নিত প্রকল্পের সংখ্যা- 706
এ পর্যন্ত প্রাপ্ত আবেদনপত্র- 595
প্রথম দফার যাচাই বা নিরীক্ষা সম্পন্ন- 585
অনুমোদন মিলেছে- 204
ছাড়পত্র (শর্তসাপেক্ষে) মঞ্জুর- 89
গুরুতর নিয়ম লঙ্ঘন করা প্রকল্পের সংখ্যা- 26
কারিগরি কমিটি কর্তৃক মোট সভার সংখ্যা- 8
রাজ্য স্তরের কমিটির বৈঠকের সংখ্যা- 8
পর্যালোচনা করা হবে এমন আবেদনপত্রের সংখ্যা- 250
জমা না-দেওয়া আবেদনের সংখ্যা- 115